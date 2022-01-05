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AstraZeneca - міжнародний фармацевтичний концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "AstraZeneca".
Міжнародний фармацевтичний концерн AstraZeneca постав внаслідок злиття шведської компанії Astra AB та британської Zeneca PLC. Під час пандемії COVID-19 AstraZeneca була одна з перших компаній, котра розробила вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Заражень на коронавірус навіть у щеплених людей дедалі більше - і цей тренд продовжуватиметься з новим варіантом "ковіду" - омікроном. Антивакцинатори вважають це свідченням того, що вакцини не працюють. Фактчек DW.
Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.
Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.
У США та Канаді від COVID-19 вже прищеплюють дітей віком від 12 до 15 років. У ЄС вакцина BioNTech-Pfizer також допущена для цієї вікової групи. Водночас уже проводять дослідження дії вакцин на дітях до 12 років. Декому з піддослідних лише 6 місяців. Репортаж DW з Фінляндії.