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AstraZeneca

AstraZeneca - міжнародний фармацевтичний концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "AstraZeneca".

Міжнародний фармацевтичний концерн AstraZeneca постав внаслідок злиття шведської компанії Astra AB та британської Zeneca PLC. Під час пандемії COVID-19 AstraZeneca була одна з перших компаній, котра розробила вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вакцина від омікрона - хто її розробляє і коли на неї чекати

Вакцина від "омікрона" - хто її розробляє і коли на неї чекати 05.01.2022

П'ять вакцин від COVID-19 нині дозволено використовувати в ЄС. Хто з виробників уже почав розробляти препарати, пристосовані до омікрон-варіанта, і коли ними можна буде щепитися?

Фактчек: Чому так багато випадків інфікування у вакцинованих від COVID-19? (21.12.2021) 21.12.2021

Заражень на коронавірус навіть у щеплених людей дедалі більше - і цей тренд продовжуватиметься з новим варіантом "ковіду" - омікроном. Антивакцинатори вважають це свідченням того, що вакцини не працюють. Фактчек DW.
Загадку розгадано? Науковці про причини тромбів після вакцинації від COVID-19

Загадку розгадано? Науковці про причини тромбів після вакцинації від COVID-19 07.12.2021

Група науковців стверджує, що встановила причину появи тромбів після щеплення від COVID-19. Дослідження дає надію, що вдосконалені препарати не матимуть такої побічної дії.
Щеплення від COVID-19 отримали 11 мільйонів українців

Щеплення від COVID-19 отримали 11 мільйонів українців 05.11.2021

В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 11 мільйонів осіб, дві дози - понад 7,7 мільйона. За добу зафіксовано більше 26 тисяч нових випадків COVID-19.
Пів мільйона доз подарованої Україні вакцини від COVID-19 можуть опинитися на смітнику?

Пів мільйона доз подарованої Україні вакцини від COVID-19 можуть опинитися на смітнику? 07.10.2021

Термін придатності понад 1,3 мільйона доз вакцини від COVID-19, яку Німеччина передала Україні наприкінці серпня як гуманітарну допомогу, спливає наприкінці жовтня.

ЄС і AstraZeneca досягли позасудової угоди в суперечці щодо вакцини

ЄС і AstraZeneca досягли позасудової угоди в суперечці щодо вакцини 03.09.2021

Євросоюз і AstraZeneca порозумілися в суперечці щодо вакцини від коронавірусу. Концерн виконає всі зобов'язання за контрактами з ЄС і надасть загалом 300 мільйонів доз вакцини.
Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео)

Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео) 02.09.2021

Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.

Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (01.09.2021) 01.09.2021

Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.

Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу

Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу 21.08.2021

Напередодні візиту канцлерки Анґели Меркель до Києва Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Німеччина пожертвує Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca

Німеччина пожертвує Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca 13.08.2021

На тлі надлишку вакцин від COVID-19 Німеччина пожертвує Україні півтора мільйона доз препарату виробництва британсько-шведської фармакомпанії AstraZeneca. Поставка відбудеться до кінця серпня.
Данія передала Україні 509,5 тисячі доз вакцини AstraZeneca

Данія передала Україні 509,5 тисячі доз вакцини AstraZeneca 04.08.2021

Уряд Данії передав Україні 509,5 тисячі доз вакцини AstraZeneca, вони вже прибули в країну. Станом на 4 серпня 2021 року Україна вже отримала 11,9 мільйона доз різних вакцин.
У ЄС достатньо COVID-вакцин для щеплення 70 відсотків дорослих у липні

У ЄС достатньо COVID-вакцин для щеплення 70 відсотків дорослих у липні 10.07.2021

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевняє, що держави ЄС мають достатньо вакцин для повної імунізації щонайменше 70 відсотків дорослого населення ЄС до кінця липня.
Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео) 07.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

Сертифікат замість безвізу: усе, що потрібно знати українцям (06.07.2021) 06.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (30.06.2021) 30.06.2021

У США та Канаді від COVID-19 вже прищеплюють дітей віком від 12 до 15 років. У ЄС вакцина BioNTech-Pfizer також допущена для цієї вікової групи. Водночас уже проводять дослідження дії вакцин на дітях до 12 років. Декому з піддослідних лише 6 місяців. Репортаж DW з Фінляндії.

Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України 25.06.2021

В'їхати в Німеччину з туристичною метою з третіх країн, зокрема, з України, можуть ті, хто отримав повне щеплення вакцинами від компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
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