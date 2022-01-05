AstraZeneca

Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео)

Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.