Загадку розгадано? Науковці про причини тромбів після вакцинації від COVID-19

Міжнародній групі дослідників з Великобританії та США, вочевидь, вдалося з'ясувати, чому в деяких людей з'являються тромби після введення вакцин від коронавірусу виробництва AstraZeneca або Johnson & Johnson.

Повідомлення про те, що іноді у молодих людей після вакцинації цими препаратами розвивається рідкісна форма згортання крові, почали з'являтися у березні 2021 року. Після цього деякі країни навіть обмежили застосування вакцини від AstraZeneca - щеплення нею почали робити лише людям похилого віку.

Тепер, через вісім місяців, науковці, які досліджували цю вакцину, опублікували результати своєї роботи, що вже пройшли рецензування. Дослідники вважають, що ці векторні вакцини здатні приваблювати білок, який може викликати таку імунну відповідь, що запускає потенційно небезпечний процес - згортання крові.

Цей білок, відомий під назвою "тромбоцитарний фактор 4" (англ. Platelet factor 4, PF4; інші позначення: CXCL4 або антигепариновий фактор), пов'язаний зі згортанням крові.

Тромбоз: ситуація рідкісна, але небезпечна

"Викликана вакциною імунна тромботична тромбоцитопенія, також відома як тромбоз із синдромом тромбоцитопенії (нестачі тромбоцитів. - Ред.), - це небезпечний для життя стан, що зустрічається у дуже невеликої кількості людей", - пишуть дослідники у пресрелізі.

Статистичні дані підтверджують, наскільки рідкісним є цей стан. Так, у жовтні 2021 року Британський фонд серця повідомив, що у Великобританії було виявлено 423 випадки утворення тромбів після введення приблизно 24,9 мільйона перших доз вакцини та 24,1 мільйона других доз. З 423 людей, у яких утворилися тромби, 72 померли. Шість із них померли після другої дози вакцини. У Німеччині й Австралії також було зареєстровано кілька смертей.

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Результати досліджень вказують на вірусний вектор

У вакцинах від AstraZeneca та Johnson & Johnson використовується технологія вірусного вектора. У пресрелізі, опублікованому Університетом Кардіффа, говориться, що утворення тромбів викликає "саме вірусний вектор - у даному випадку аденовірус, який використовується для перенесення генетичного матеріалу коронавірусу в клітини - і спосіб його зв'язування з тромбоцитарним фактором 4 (PF4)".

Аденовіруси - це звичайні віруси, які викликають різні захворювання, від ангіни до кон'юнктивіту. Вони також можуть використовуватися як носій, транспортний засіб у вакцинах - вони допомагають доставити інформацію нашій імунній системі, щоб вона знала, що таке коронавірус і що його потрібно перемогти. У цьому разі їх називають "вірусними векторами".

У дуже поодиноких випадках, припускають науковці, "вірусний вектор може потрапити у потік крові та зв'язатися з PF4, де імунна система сприймає його як чужорідний". Дослідники вважають, що такий неправильний імунітет може призвести до виділення антитіл проти PF4, які зв'язуються з тромбоцитами та активують їх, "примушуючи їх збиратися разом та викликаючи утворення тромбів після введення вакцини в дуже невеликої кількості людей".

Залишається нез'ясованим, чому саме імунна система може розглядати PF4 як загрозу.

DW направила прохання про інтерв'ю провідним дослідникам - Олександру Бейкеру з клініки Мейо в Аризоні та Алану Паркеру з Кардіффського університету, але на момент написання статті не отримала відповіді.

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Можливе розв'язання проблеми тромбів

Це не перше дослідження, присвячене ролі PF4 під час утворення в деяких людей тромбів після введення векторних вакцин. У квітні 2021 року Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що виявило "можливий зв'язок дуже рідкісних випадків незвичайних тромбів із низьким рівнем тромбоцитів у крові".

А у травні німецькі дослідники повідомили в опублікованому препринті (дослідження, яке на момент публікації ще не пройшло рецензування), що виявили антитіла проти PF4 у людей, які отримали векторні вакцини.

Проте нинішнє дослідження, проведене в Кардіффі та Аризоні, вже рецензовано, і його автори стверджують, що тепер краще розуміють, чому проблема криється в білку PF4.

За їхніми словами, вакцина з вірусним вектором Vaxzevria виробництва компанії AstraZeneca - також відома як ChAdOx1 - має сильний негативний заряд, який "може діяти як магніт та притягувати білки з протилежним, позитивним зарядом, такі як PF4". Тепер, коли це вченим відомо, вони можуть почати працювати над потенційним вирішенням проблеми.

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У пресрелізі наводяться слова головного автора дослідження Олександра Бейкера про те, що існує "можливість розробити капсид або зовнішню оболонку вакцини, щоб запобігти цій взаємодії". "Зміна ChAdOx1 з метою зниження електронегативності може зменшити ймовірність виникнення тромбозу із синдромом тромбоцитопенії", - вважає вчений.

Це також не перший випадок, коли вакцини вже починають використовувати - і лише потім виявляється, що вони викликають рідкісні або раніше невідомі ризики для здоров'я, але водночас захищають людей від того захворювання, для боротьби з яким і були розроблені. Так сталося, наприклад, із однією з вакцин проти поліомієліту. Вона допомогла викорінити дикий поліомієліт, але водночас викликала іншу форму вірусу вакцинного походження (цПВВП), з якою у світі борються досі.

З огляду на те, що зараз відомо про рідкісний ризик виникнення тромбів, можна очікувати, що вчені зможуть удосконалити вакцини проти коронавірусу.

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