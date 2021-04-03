Південна Корея обмежила застосування вакцини від AstraZeneca
Влада Південної Кореї вирішила не поширювати вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca на вікову категорію молодше 30 років, оскільки переваги не переважують ризики від цього препарату.
Південнокорейське агентство з контролю і профілактики захворювань (KDCA) повідомило про рішення обмежити застосування вакцини від коронавірусу, розробленої шведсько-британською компанією AstraZeneca. Згідно з опублікованою у неділю, 11 квітня, заявою південнокорейського відомства, людей молодше 30 років не вакцинуватимуть цим препаратом, передає агенція новин Reuters.
Як зазначили в регуляторі, переваги застосування вакцини для даної вікової групи не переважують ризики від дії самої вакцини. Раніше цього тижня влада цієї азійської країни тимчасово призупинила застосування вакцини від AstraZeneca для людей молодше 60 років. Причиною такого кроку стали повідомлення про поодинокі випадки тромбозу у вакцинованих цим препаратом осіб.
Дотепер у самій Південній Кореї виявили три випадки тромбозу в щеплених вакциною компанії AstraZeneca осіб. Утім, зв'язок із вакциною було доведено лише в одному випадку тромбозу із трьох зафіксованих. Крім того, ця форма тромбозу не така серйозна, як ті випадки появи тромбів, про які повідомляли в Європі.
Раніше в низці країн Європи призупинили застосування вакцини від AstraZeneca через поодинокі випадки тромбозу в вакцинованих. Згодом Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) визнало зв'язок між цим препаратом і тромбозом, вказавши, однак, що переваги від застосування цієї вакцини переважують ризики. Раніше схожу думку щодо оцінки переваг і ризиків вакцини висловила також і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
Через ці події у Південній Кореї кампанія вакцинації населення розпочалася відносно пізно - наприкінці лютого. На новому етапі, який має розпочатися в понеділок, мають вакцинувати викладачів спеціалізованих навчальних закладів для інвалідів, а також представників вразливих груп населення, у тому числі інвалідів та бездомних, вказали в KDCA.
42 випадки тромбозу в Німеччині
У Німеччині зареєстровано 42 випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки, які, імовірно, можуть бути пов'язані зі щепленням вакциною компанії AstraZeneca, повідомив 10 квітня Федеральний інститут вакцин і біомедичних лікарських засобів - Інститут імені Пауля Ерліха (PEI). Також зафіксовано 23 випадки тромбоцитопенії - зниження кількості тромбоцитів, що викликає проблеми із зупинкою кровотечі. В основному постраждали жінки у віці від 20 до 63 років, а в семи випадках - чоловіки від 24 до 58 років. Вісім постраждалих - п'ятеро жінок і троє чоловіків - померли. За даними Інституту імені Роберта Коха, жінки частіше отримували щеплення цим препаратом. Тепер в Німеччині ця вакцина застосовується переважно для пацієнтів старше 60 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.