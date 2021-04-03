 Південна Корея обмежила застосування вакцини від AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2021

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Новини

Південна Корея обмежила застосування вакцини від AstraZeneca

Влада Південної Кореї вирішила не поширювати вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca на вікову категорію молодше 30 років, оскільки переваги не переважують ризики від цього препарату.

Пляшечки з вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca та шприц на тлі назви компанії

Південнокорейське агентство з контролю і профілактики захворювань (KDCA) повідомило про рішення обмежити застосування вакцини від коронавірусу, розробленої шведсько-британською компанією AstraZeneca. Згідно з опублікованою у неділю, 11 квітня, заявою південнокорейського відомства, людей молодше 30 років не вакцинуватимуть цим препаратом, передає агенція новин Reuters.

Як зазначили в регуляторі, переваги застосування вакцини для даної вікової групи не переважують ризики від дії самої вакцини. Раніше цього тижня влада цієї азійської країни тимчасово призупинила застосування вакцини від AstraZeneca для людей молодше 60 років. Причиною такого кроку стали повідомлення про поодинокі випадки тромбозу у вакцинованих цим препаратом осіб.

Дотепер у самій Південній Кореї виявили три випадки тромбозу в щеплених вакциною компанії AstraZeneca осіб. Утім, зв'язок із вакциною було доведено лише в одному випадку тромбозу із трьох зафіксованих. Крім того, ця форма тромбозу не така серйозна, як ті випадки появи тромбів, про які повідомляли в Європі.

Раніше в низці країн Європи призупинили застосування вакцини від AstraZeneca через поодинокі випадки тромбозу в вакцинованих. Згодом Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) визнало зв'язок між цим препаратом і тромбозом, вказавши, однак, що переваги від застосування цієї вакцини переважують ризики. Раніше схожу думку щодо оцінки переваг і ризиків вакцини висловила також і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте також: Вакцина AstraZeneca: сім смертей від тромбозу у Великобританії

Через ці події у Південній Кореї кампанія вакцинації населення розпочалася відносно пізно - наприкінці лютого. На новому етапі, який має розпочатися в понеділок, мають вакцинувати викладачів спеціалізованих навчальних закладів для інвалідів, а також представників вразливих груп населення, у тому числі інвалідів та бездомних, вказали в KDCA.

42 випадки тромбозу в Німеччині

У Німеччині зареєстровано 42 випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки, які, імовірно, можуть бути пов'язані зі щепленням вакциною компанії AstraZeneca, повідомив 10 квітня Федеральний інститут вакцин і біомедичних лікарських засобів - Інститут імені Пауля Ерліха (PEI). Також зафіксовано 23 випадки тромбоцитопенії - зниження кількості тромбоцитів, що викликає проблеми із зупинкою кровотечі. В основному постраждали жінки у віці від 20 до 63 років, а в семи випадках - чоловіки від 24 до 58 років. Вісім постраждалих - п'ятеро жінок і троє чоловіків - померли. За даними Інституту імені Роберта Коха, жінки частіше отримували щеплення цим препаратом. Тепер в Німеччині ця вакцина застосовується переважно для пацієнтів старше 60 років.

Як повідомлялося, застосовувана в Україні вакцина Covishield є ліцензійним аналогом вакцини компанії AstraZeneca.

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  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

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    Автор: Андрій Гурков


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Нідерланди теж обмежили використання вакцини AstraZeneca

До призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca особам молодше 60 років призвела смерть жінки та випадки тромбозу. У самій компанії готові тісно співпрацювати з владою країни.  

Чи викликає тромбоз вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca

Через випадки синус-тромбозів щеплення вакциною AstraZeneca призупиняли у низці країн, але швидко його відновили. Нині Німеччина знову обмежує використання препарату.  

ВООЗ поки не рекомендує комбінувати різні вакцини від COVID-19

Для однозначних висновків щодо можливості комбінації різних препаратів проти COVID-19 поки що бракує даних, визнають у ВООЗ.  

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