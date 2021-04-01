Вакцина AstraZeneca: сім смертей від тромбозу у Великобританії

Британське Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів повідоміло про сім летальних випадків серед 30 пацієнтів, яким зробили щеплення вакциною AstraZeneca і виявили рідкісні форми тромбозу. Про це у відомстві заявили у суботу, 3 квітня.

"З 30 випадків, зафіксованих до 24 березня включно, на жаль, семеро (пацієнтів. - Ред.) померли", - йдеться у заяві агентства. Водночас однозначано сказати, чи йдеться про побічну дію вакцини, поки що неможливо, повідомила очільниця агентства Джун Рейн в розмові з BBC.

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Понад 18 мільйонів щеплень AstraZeneca у Великобританії

Інформацію про випадки тромбозів було оприлюднено відомством у звіті від 1 квітня, який містив опис побічних реакцій від вакцин концерну AstraZeneca та компаній BioNTech і Pfizer, які наразі використовуються у Великобританії.

22 випадки при цьому - це рідкісні синус-тромбози, коли тромби утворюються у головному мозку людини. Вісім інших випадків - інші види тромбозів на тлі зниження рівня тромбоцитів у крові пацієнтів, яке сприяє формуванню тромбів.

Зазначається, що така кількість тромбозів була зафіксована на 18,1 мільйона щеплень вакциною AstraZeneca, які зробили в країні на момент публікації звіту. При цьому жодних повідомлень про утворення тромбів внаслідок використання вакцини компаній BioNTech і Pfizer у агентстві не зафіксували.

У відомстві додали, що продовжують вивчення цієї інформації. Однак на сайті агентства зазначається, що на тлі відомих даних переваги використання вакцин проти коронавірусу "продовжують переважати будь-які ризики".

Нідерланди і Німеччина обмежили використання вакцини

У п'ятницю, 2 квітня, міністерство охорони здоров'я Нідерландів розпорядилося призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca для осіб молодше 60 років. До такого кроку владу спонукав летальний випадок з жінкою, котра отримала щеплення цим препаратом. Водночас у відомстві запевнили, що цей захід - тимчасового характеру.

За даними нідерландського регулятора, він отримав п'ять повідомлень про появу тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Всі випадки сталися в період від 7 до 10 днів після вакцинації, а всі постраждалі - жінки у віці від 25 до 65 років. Упродовж періоду, коли надійшли повідомлення про ці п'ять випадків тромбозу, в Нідерландах препаратом AstraZeneca було провакциновано близько 400 тисяч осіб.

Раніше цього тижня влада Німеччини так само запровадила вікові обмеження на застосування вакцини AstraZeneca. Відтепер у Німеччині безперешкодно провакцинуватися цим препаратом зможуть тільки особи старше 60 років. Решта вікових категорій, в принципі, теж можуть щепитися цією вакциною, але лише за власним бажанням і після всебічних і докладних консультацій щодо можливих ризиків для здоров'я.