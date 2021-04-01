Вакцина AstraZeneca: сім смертей від тромбозу у Великобританії
Семеро з 30 осіб, у яких виявили тромбоз після щеплення вакциною AstraZeneca у Великобританії, згодом померли. При цьому в країні зробили понад 18 мільйонів щеплень цим препаратом.
Вакицину від коронвірусу виробництва AstraZeneca у Великобританії продовжують вважати безпечною
Британське Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів повідоміло про сім летальних випадків серед 30 пацієнтів, яким зробили щеплення вакциною AstraZeneca і виявили рідкісні форми тромбозу. Про це у відомстві заявили у суботу, 3 квітня.
"З 30 випадків, зафіксованих до 24 березня включно, на жаль, семеро (пацієнтів. - Ред.) померли", - йдеться у заяві агентства. Водночас однозначано сказати, чи йдеться про побічну дію вакцини, поки що неможливо, повідомила очільниця агентства Джун Рейн в розмові з BBC.
Понад 18 мільйонів щеплень AstraZeneca у Великобританії
Інформацію про випадки тромбозів було оприлюднено відомством у звіті від 1 квітня, який містив опис побічних реакцій від вакцин концерну AstraZeneca та компаній BioNTech і Pfizer, які наразі використовуються у Великобританії.
22 випадки при цьому - це рідкісні синус-тромбози, коли тромби утворюються у головному мозку людини. Вісім інших випадків - інші види тромбозів на тлі зниження рівня тромбоцитів у крові пацієнтів, яке сприяє формуванню тромбів.
Зазначається, що така кількість тромбозів була зафіксована на 18,1 мільйона щеплень вакциною AstraZeneca, які зробили в країні на момент публікації звіту. При цьому жодних повідомлень про утворення тромбів внаслідок використання вакцини компаній BioNTech і Pfizer у агентстві не зафіксували.
Нідерланди і Німеччина обмежили використання вакцини
У п'ятницю, 2 квітня, міністерство охорони здоров'я Нідерландів розпорядилося призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca для осіб молодше 60 років. До такого кроку владу спонукав летальний випадок з жінкою, котра отримала щеплення цим препаратом. Водночас у відомстві запевнили, що цей захід - тимчасового характеру.
За даними нідерландського регулятора, він отримав п'ять повідомлень про появу тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Всі випадки сталися в період від 7 до 10 днів після вакцинації, а всі постраждалі - жінки у віці від 25 до 65 років. Упродовж періоду, коли надійшли повідомлення про ці п'ять випадків тромбозу, в Нідерландах препаратом AstraZeneca було провакциновано близько 400 тисяч осіб.
Раніше цього тижня влада Німеччини так само запровадила вікові обмеження на застосування вакцини AstraZeneca. Відтепер у Німеччині безперешкодно провакцинуватися цим препаратом зможуть тільки особи старше 60 років. Решта вікових категорій, в принципі, теж можуть щепитися цією вакциною, але лише за власним бажанням і після всебічних і докладних консультацій щодо можливих ризиків для здоров'я.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.