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Великобританія

Великобританія - острівна держава біля північно-західного узбережжя континентальної Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Великобританія".

Великобританія є найбільшою в Європі острівною державою. Загальна площа Великобританії перевищує 244 тисячі квадратних кілометри. Кількість населення - понад 63 мільйона людей. Столиця - Лондон. До складу Великобританії входять чотири історичні провінції - Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Уельс. Крім того, під суверенітетом Великобританії перебувають 14 Заморських територій, які однак не є її частиною. З Великобританією асоційовані Коронні володіння, які не входять до складу Сполученого Королівства, але не є Заморськими територіями. Великобританія є конституційною монархією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе десятиліття

Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе "десятиліття" 09.05.2022

Нинішні правила ЄС можуть призвести до того, що процес вступу до Євросоюзу для України триватиме кілька років або десятиліть, вважає Еммануель Макрон. Тому він пропонує побудувати політичну спільноту довкола ЄС.
Великобританія надасть Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів

Великобританія надасть Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів 08.05.2022

Лондон подвоїть витрати на оборонну допомогу Україні, зробивши їх максимальними з часів воєн в Іраку та Афганістані.
Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО

Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО 05.05.2022

Фінляндія та Швеція побоюються за свою безпеку у процесі вступу до НАТО, що може тривати місяці. Вашингтон і Лондон обіцяють їм допомогу у разі ворожих дій з боку Росії.
Великобританія допоможе розслідувати звірства РФ в Україні

Великобританія допоможе розслідувати звірства РФ в Україні 29.04.2022

У травні група британських фахівців прибуде до України для розслідування воєнних злочинів, скоєних армією РФ.

Великобританія відправить вісім тисяч солдатів на навчання до Східної Європи

Великобританія відправить вісім тисяч солдатів на навчання до Східної Європи 29.04.2022

У найбільших з часів "холодної війни" маневрах візьмуть участь близько восьми тисяч британських солдатів, 72 танки, 120 бойових броньованих машин, а також артилерія, гелікоптери та безпілотники.
Російські туристи та українські біженці у Туреччині - Європа у фокусі (відео)

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео) 27.04.2022

Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.

Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето

Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето 26.04.2022

Резолюцію, що вимагає від постійних членів Ради Безпеки ООН обґрунтовувати використання ними права вето, Генасамблея ухвалила консенсусом.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

Великобританія скасовує мита на українські товари

Великобританія скасовує мита на українські товари 26.04.2022

Лондон знімає квоти та знижує до нуля усі мита на товари з України. До такого кроку закликав український уряд.
Молдова викликала посла РФ через заяви про коридор до Придністров'я

Молдова викликала посла РФ через заяви про "коридор" до Придністров'я 22.04.2022

58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.
США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії

США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії 19.04.2022

Також, за даними ЗМІ, Вашингтон планує найближчим часом оголосити про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Чи буде Україна з хлібом? - "Європа у фокусі" (19.04.2022) 19.04.2022

Чи вдасться в умовах війни зібрати врожай. Чого хочуть сербські сепаратисти. Як уживаються різні мови в Бельгії.
Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів

Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів 08.04.2022

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував надання Україні додаткової зброї після атаки РФ на Краматорськ.

Доньки Путіна та Лаврова потрапили під санкції Великобританії

Доньки Путіна та Лаврова потрапили під санкції Великобританії 08.04.2022

До нового санкційного списку Великобританії потрапили дві доньки президента РФ Володимира Путіна та донька російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times

Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times 07.04.2022

За даними видання, Лондон планує надати Україні патрульні машини Mastiff чи автомобілі на зразок Jackal.
Великобританія заморожує російські активи на 350 мільярдів доларів

Великобританія заморожує російські активи на 350 мільярдів доларів 06.04.2022

Скоординовані санкції відкидають російську економіку у радянську еру, заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.
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