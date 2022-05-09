Великобританія - острівна держава біля північно-західного узбережжя континентальної Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Великобританія".

Великобританія є найбільшою в Європі острівною державою. Загальна площа Великобританії перевищує 244 тисячі квадратних кілометри. Кількість населення - понад 63 мільйона людей. Столиця - Лондон. До складу Великобританії входять чотири історичні провінції - Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Уельс. Крім того, під суверенітетом Великобританії перебувають 14 Заморських територій, які однак не є її частиною. З Великобританією асоційовані Коронні володіння, які не входять до складу Сполученого Королівства, але не є Заморськими територіями. Великобританія є конституційною монархією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.