Через випадки тромбозу у ФРН обмежили використання вакцини AstraZeneca

Через можливі ризики препарат від коронавірусу AstraZeneca в Німеччині без обмежень будуть застосовувати тільки тим, кому 60 і більше років.
Під час наради за участю міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана (Jens Spahn) та глав МОЗ німецьких федеральних земель було ухвалено рішення про запровадження обмежень щодо застосування вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Згідно з ухваленим у вівторок, 30 березня, рішенням, цей препарат у Німеччині можна буде застосовувати лише для осіб віком 60 років і старше, повідомляє інформагенція dpa.
Причиною запроваджених обмежень чиновники назвали можливі ризики появи тромбозу в молодих людей унаслідок отримання ними вакцини. Утім, це рішення не означає цілковитої заборони на застосування цього препарату для осіб, молодше 60 років, котрі воліють щепетися ним. Але продовження вакцинації має відбуватися "на розсуд лікаря і після індивідуального аналізу щодо ризиків, а також після всебічного інформування", йдеться в ухваленому документі.
Раніше цього дня німецька Постійна комісія з питань вакцинування (Stiko) рекомендувала застосування цього препарату тільки для людей віком 60 років і старше. Ця рекомендація базувалася на наявних натепер даних щодо появи в декого з пацієнтів випадків тромбозу після щеплення цією вакциною. Адже вважається, що з віком ризик виникнення тромбозу знижується.
Так само перед цим низка німецьких земель і міст, у тому числі Бранденбург, Берлін, Мюнхен, ухвалили рішення про тимчасове призупинення щеплень вакциною AstraZeneca осіб молодше 60 років. Досі, за даними німецьких ЗМІ, в Німеччині зафіксовано 9 летальних випадків унаслідок тромбозу після застосування вакцини AstraZeneca. Загалом таких випадків тромбозу нарахували вже 31.
Як повідомлялося, застосована в Україні вакцина Covishield є ліцензійним аналогом вакцини AstraZeneca.
Це тимчасове призупинення також стосується механізму COVAX, в рамках якого країни-учасниці, зокрема і Україна, повинні отримати додаткові дози вакцин від коронавірусу.
Канцерка ФРН Анґела Меркель заявила про бажання вакцинуватися препаратом AstraZeneca, але змушена чекати своєї черги. Вона також попередила, що найближчим часом пом'якшень карантину очікувати не варто.
Ефективність вакцини AstraZeneca виявилася нижчою, ніж повідомлялося раніше, і склала 76 відсотків. При цьому аналіз підтвердив стовідсоткову ефективність цієї вакцини проти важких форм коронавірусу.
Компанія AstraZeneca надала американським дослідникам "застарілі дані" щодо ефективності її вакцини, кажуть у NIAID. Сама компанія запевнила, що готова до тісної співпраці.
Чи допоможе Німеччині російська вакцина в умовах дефіциту препаратів від інших виробників? DW дізналася відповідь міністерства охорони здоров'я ФРН.
Посилаючись на умови конфіденційності Єврокомісія відмовляється розкрити Європарламенту ціни на закупівлю вакцин у компаній, з якими вона домовилась, а також питання відповідальності у разі побічних ефектів щеплення.
Випробування вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca у США, Перу і Чилі показали 100 відсотків ефективності у запобіганні важким формам COVID-19.