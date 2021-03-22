 Через випадки тромбозу у ФРН обмежили використання вакцини AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2021

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Новини

Через випадки тромбозу у ФРН обмежили використання вакцини AstraZeneca

Через можливі ризики препарат від коронавірусу AstraZeneca в Німеччині без обмежень будуть застосовувати тільки тим, кому 60 і більше років.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca

Під час наради за участю міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана (Jens Spahn) та глав МОЗ німецьких федеральних земель було ухвалено рішення про запровадження обмежень щодо застосування вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Згідно з ухваленим у вівторок, 30 березня, рішенням, цей препарат у Німеччині можна буде застосовувати лише для осіб віком 60 років і старше, повідомляє інформагенція dpa.

Причиною запроваджених обмежень чиновники назвали можливі ризики появи тромбозу в молодих людей унаслідок отримання ними вакцини. Утім, це рішення не означає цілковитої заборони на застосування цього препарату для осіб, молодше 60 років, котрі воліють щепетися ним. Але продовження вакцинації має відбуватися "на розсуд лікаря і після індивідуального аналізу щодо ризиків, а також після всебічного інформування", йдеться в ухваленому документі.

Раніше цього дня німецька Постійна комісія з питань вакцинування (Stiko) рекомендувала застосування цього препарату тільки для людей віком 60 років і старше. Ця рекомендація базувалася на наявних натепер даних щодо появи в декого з пацієнтів випадків тромбозу після щеплення цією вакциною. Адже вважається, що з віком ризик виникнення тромбозу знижується. 

Так само перед цим низка німецьких земель і міст, у тому числі Бранденбург, Берлін, Мюнхен, ухвалили рішення про тимчасове призупинення щеплень вакциною AstraZeneca осіб молодше 60 років. Досі, за даними німецьких ЗМІ, в Німеччині зафіксовано 9 летальних випадків унаслідок тромбозу після застосування вакцини AstraZeneca. Загалом таких випадків тромбозу нарахували вже 31.

Як повідомлялося, застосована в Україні вакцина Covishield є ліцензійним аналогом вакцини AstraZeneca.

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    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

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