Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca - ЗМІ

Індія тимчасово призупинила експорт вакцини AstraZeneca від коронавірусу, яку виготовляє виробник вакцин Serum Institute of India (SII). Уряд пішов на цей крок, щоб задовольнити внутрішній попит на тлі зростання кількості заражень всередині Індії. Про це повідомляє агенція Reuters у четвер, 25 березня.

Крім того, ця зупинка експорту вплине на поставки вакцини в рамках механізму COVAX, через який 64 країни з нижчими доходами, повинні отримати дози від SII, повідомив агентству Reuters представник ЮНІСЕФ. Україна, зокрема, теж має отримувати вакцини в рамках COVAX.

Йдеться про затримку поставки вакцин, які повинні були відправити з Індії у березні-квітні. Наразі в рамках механізму COVAX було розподілено 17,7 мільйона доз AstraZeneca, виробленої SII. Всього ж країна вже експортувала 60,5 мільйонів доз цього препарату.

"COVAX веде переговори з урядом Індії з метою якнайшвидшого забезпечення поставок", - сказав представник ЮНІСЕФ.

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Тим часом міністерство закордонних справ Індії та Serum Institute of India офіційно цю інформацію не коментували. При цьому на сайті МЗС країни зазначається, що наразі Індія розширює власні зусилля щодо імунізації.

"Ніякого експорту, нічого до того часу, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не піде на цей крок у той час, коли так багато людей треба вакцинувати в Індії", - сказало одне із джерел агентства Reuters, яке побажало залишитися анонімним. Вже повідомляється про початок затримок поставок препарату AstraZeneca до Бразилії, Великобританії, Марокко та Саудівської Аравії.

Нещодавно уряд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді розширив кількість людей людей, яким зможуть запропонувати щеплення від коронавірусу. З 1 квітня уряд запропонує вакцинацію для усіх людей, яким більше 45 років. Наразі в країні роблять щеплення лише людям похилого віку та особам, старше 45 років із захворюваннями.

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Це рішення ухвалили на тлі нового сплеску заражень в країні. Загалом в Індії нарахували 11,7 мільйона заражень. Країна перебуває на третьому місці після США та Бразилії за кількістю інфікувань коронавірусом у світі.

Напередодні голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що постачання наступної партії вакцини AstraZeneca (Covishield) до України може бути відкладено на певний термін.

Як повідомлялося, в Україні використовують вакцину Covishield, виготовлену Serum Institute of India, яка є ліцензійним аналогом вакцини AstraZeneca.

Ще в лютому ВООЗ схвалила до екстреного застосування дві версії вакцини AstraZeneca і дала "зелене світло" на використання цих вакцин у всьому світі в рамках COVAX. Одна версія цієї вакцини виробляється в Індії.

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