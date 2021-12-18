COVAX - міжнародна організація, яка займається розподілом вакцини від COVID-19. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "COVAX".

COVAX, або повна англійська назва Covid-19 Vaccines Global Access, є міжнародною організацією, яка поставила собі за мету забезпечити в світі справедливий розподіл вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. COVAX є частиною кампанії Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator. Ця компанія спрямована на прискорення доступу всіх країн, незалежно від їхніх фінансових можливостей, до інструментів боротьби з COVID-19. Ініціаторами кампанії виступили Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Європейська комісія та Франція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.