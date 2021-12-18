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COVAX

COVAX - міжнародна організація, яка займається розподілом вакцини від COVID-19. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "COVAX".

COVAX, або повна англійська назва Covid-19 Vaccines Global Access, є міжнародною організацією, яка поставила собі за мету забезпечити в світі справедливий розподіл вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. COVAX є частиною кампанії Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator. Ця компанія спрямована на прискорення доступу всіх країн, незалежно від їхніх фінансових можливостей, до інструментів боротьби з COVID-19. Ініціаторами кампанії виступили Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Європейська комісія та Франція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус: ВООЗ надала вакцині Novavax екстрений дозвіл на застосування

Коронавірус: ВООЗ надала вакцині Novavax екстрений дозвіл на застосування 18.12.2021

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до екстреного застосування вакцину проти коронавірусу виробництва американської компанії Novavax та Інституту сироватки Індії.

Україна отримала майже 3 мільйони доз вакцини Moderna від COVID-19

Україна отримала майже 3 мільйони доз вакцини Moderna від COVID-19 07.11.2021

Майже 3 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від американського виробника Moderna прибуло в Україну безкоштовно в рамках ініціативи COVAX.
ФРН передала іншим державам понад 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

ФРН передала іншим державам понад 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу 02.10.2021

Україна - серед держав, яким Німеччина передала вакцини від COVID-19. До кінця 2021 року Німеччина планує надати 100 мільйонів доз вакцин для інших країн світу.
До України зі США прибуло понад 188 тисяч доз COVID-вакцини

До України зі США прибуло понад 188 тисяч доз COVID-вакцини 29.08.2021

Понад 188 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech прибуло до України зі США в рамках ініціативи COVAX. Препарат доставлено силами ЮНІСЕФ.
Німеччина пожертвує Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca

Німеччина пожертвує Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca 13.08.2021

На тлі надлишку вакцин від COVID-19 Німеччина пожертвує Україні півтора мільйона доз препарату виробництва британсько-шведської фармакомпанії AstraZeneca. Поставка відбудеться до кінця серпня.
В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna 18.07.2021

За сприяння ЮНІСЕФ до України доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna, переданих США в рамках ініціативи COVAX. Вони призначені для використання мобільними бригадами, що щеплюють певні групи населення.
Україна отримає від США 2 мільйони доз вакцини Moderna - МОЗ

Україна отримає від США 2 мільйони доз вакцини Moderna - МОЗ 02.07.2021

За словами Віктора Ляшка, незабаром Україна може отримати від США два мільйони доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna.
Велика сімка надасть понад 2 мільярди доз вакцин від коронавірусу бідним країнам

Велика сімка надасть понад 2 мільярди доз вакцин від коронавірусу бідним країнам 13.06.2021

Велика сімка також співпрацюватиме з приватним сектором, G20 та іншими країнами, щоб надати ще більше доз вакцин у майбутньому.
США придбають 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer на пожертви іншим країнам

США придбають 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer на пожертви іншим країнам 10.06.2021

Компанії BioNTech та Pfizer домовилися з Білим домом про поставку 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. США розподілять їх між біднішими країнами у рамках механізму COVAX.
В Україну доставили ще 117 тисяч доз COVID-вакцини у рамках COVAX

В Україну доставили ще 117 тисяч доз COVID-вакцини у рамках COVAX 08.06.2021

Україна отримала чергову партію вакцини BioNTech/Pfizer. Протягом цього та на початку наступного тижня країна загалом отримає майже пів мільйона доз вакцини у рамках COVAX.

В Україну привезли ще понад 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca

В Україну привезли ще понад 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca 03.06.2021

Цю партію вакцин використовуватимуть для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio.
Багаті країни обіцяють надати COVAX 2,4 мільярда доларів

Багаті країни обіцяють надати COVAX 2,4 мільярда доларів 02.06.2021

У ВООЗ занепокоєні тим, що більшість щеплень проти коронавірусу у світі отримують мешканці заможних країн. Щоб покращити доступ бідних країн світу до вакцин, багаті держави пообіцяли надати COVAX 2,4 мільярда доларів.
МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС

МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС 01.06.2021

У МОЗ запевняють, що до кінця поточного тижня в рамках ініціативи COVAX в Україну мають надійти понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca.
ЄС виділяє ще 25 мільйонів євро гумдопомоги для Донбасу

ЄС виділяє ще 25 мільйонів євро гумдопомоги для Донбасу 27.05.2021

Виділена ЄС гуманітарна допомога призначена для підтримки населення, яке потерпає від конфлікту на Сході України, зазначили в Брюсселі.
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили вакцини для України, подорожі та реформи

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили вакцини для України, подорожі та реформи 27.05.2021

Головними темами телефонної розмови між Урсулою фон дер Ляєн та Володимиром Зеленським стали забезпечення України вакцинами, визнання паспортів вакцинації і реформи.
Німеччина передасть біднішим країнам ще 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Німеччина передасть біднішим країнам ще 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу 21.05.2021

Німеччина до кінця 2021 року додатково передасть біднішим країнам 30 мільйонів доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Про це повідомила канцлерка ФРН.
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