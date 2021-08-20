 До України зі США прибуло понад 188 тисяч доз COVID-вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2021

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Новини

До України зі США прибуло понад 188 тисяч доз COVID-вакцини

Понад 188 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech прибуло до України зі США в рамках ініціативи COVAX. Препарат доставлено силами ЮНІСЕФ.

Нова партія вакцини в рамках ініціативи COVAX прибула до України

Партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів, кажуть у МОЗ.

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech. Ця доставлена в суботу, 28 серпня, партія медпрепарату разом із розчинником для розведення вакцини надаються Україні урядом Сполучених Штатів через ініціативу COVAX, повідомляється  на сайті міністерства охорони здоров'я України.

Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів, кажуть у відомстві. Після надходження цієї партії COVID-вакцини міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевнив, що "вакцина від COVID-19 доступна для всіх дорослих громадян". "Усе, що потрібно зробити, - це записатися у зручний для вас спосіб та прийти й зробити щеплення", - сказав міністр, якого цитує сайт МОЗ.

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Зберігання й логістику мРНК-вакцин з цієї поставки в рамках COVAX із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через проєкт SAFEMed, ідеться в повідомленні.

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У ЮНІСЕФ застерігають на важливості вакцинації

"Сьогодні вона (вакцинація від COVID-19. - Ред.) надзвичайно важлива та своєчасна... Зараз, коли вакцини доступні, важливо, щоб вчителі та батьки отримали свій захист, і могли повноцінно підтримувати 4,2 мільйона школярів в Україні", - сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

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Раніше, у липні, ЮНІСЕФ доставив понад два мільйони доз вакцини від COVID-19 Moderna, наданих урядом США в рамках COVAX. Загалом, натепер в Україну в рамках ініціативи COVAX доставлено понад 4,3 мільйона доз вакцин різних виробників (Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca).

На початку серпня ЮНІСЕФ також підтримав доставку 509,4 тисячі доз вакцини AstraZeneca, наданих урядом Данії.

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Поставки в межах COVAX триватимуть. Очікується, що до кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20 відсотків населення від COVID в межах ініціативи, повідомив сайт МОЗ.

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    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

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  • Бразилія: доволі хитка справа

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  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.

  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

    Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.

  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.

  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Японія: і тут є віддалені села

    Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.

  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


DW.COM

В Україні щепили від COVID-19 понад 170 тисяч осіб за добу

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