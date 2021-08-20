До України зі США прибуло понад 188 тисяч доз COVID-вакцини
Понад 188 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech прибуло до України зі США в рамках ініціативи COVAX. Препарат доставлено силами ЮНІСЕФ.
Партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів, кажуть у МОЗ.
Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech. Ця доставлена в суботу, 28 серпня, партія медпрепарату разом із розчинником для розведення вакцини надаються Україні урядом Сполучених Штатів через ініціативу COVAX, повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я України.
Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів, кажуть у відомстві. Після надходження цієї партії COVID-вакцини міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевнив, що "вакцина від COVID-19 доступна для всіх дорослих громадян". "Усе, що потрібно зробити, - це записатися у зручний для вас спосіб та прийти й зробити щеплення", - сказав міністр, якого цитує сайт МОЗ.
Зберігання й логістику мРНК-вакцин з цієї поставки в рамках COVAX із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через проєкт SAFEMed, ідеться в повідомленні.
"Сьогодні вона (вакцинація від COVID-19. - Ред.) надзвичайно важлива та своєчасна... Зараз, коли вакцини доступні, важливо, щоб вчителі та батьки отримали свій захист, і могли повноцінно підтримувати 4,2 мільйона школярів в Україні", - сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.
Раніше, у липні, ЮНІСЕФ доставив понад два мільйони доз вакцини від COVID-19 Moderna, наданих урядом США в рамках COVAX. Загалом, натепер в Україну в рамках ініціативи COVAX доставлено понад 4,3 мільйона доз вакцин різних виробників (Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca).
На початку серпня ЮНІСЕФ також підтримав доставку 509,4 тисячі доз вакцини AstraZeneca, наданих урядом Данії.
Поставки в межах COVAX триватимуть. Очікується, що до кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20 відсотків населення від COVID в межах ініціативи, повідомив сайт МОЗ.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
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Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
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Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: доволі хитка справа
Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: щеплення при світлі свічок
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Уганда: на щеплення на водному таксі
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Зімбабве: складно прохідними шляхами
Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Японія: і тут є віддалені села
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?
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