До України зі США прибуло понад 188 тисяч доз COVID-вакцини

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech. Ця доставлена в суботу, 28 серпня, партія медпрепарату разом із розчинником для розведення вакцини надаються Україні урядом Сполучених Штатів через ініціативу COVAX, повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я України.

Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів, кажуть у відомстві. Після надходження цієї партії COVID-вакцини міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевнив, що "вакцина від COVID-19 доступна для всіх дорослих громадян". "Усе, що потрібно зробити, - це записатися у зручний для вас спосіб та прийти й зробити щеплення", - сказав міністр, якого цитує сайт МОЗ.

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Зберігання й логістику мРНК-вакцин з цієї поставки в рамках COVAX із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через проєкт SAFEMed, ідеться в повідомленні.

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У ЮНІСЕФ застерігають на важливості вакцинації

"Сьогодні вона (вакцинація від COVID-19. - Ред.) надзвичайно важлива та своєчасна... Зараз, коли вакцини доступні, важливо, щоб вчителі та батьки отримали свій захист, і могли повноцінно підтримувати 4,2 мільйона школярів в Україні", - сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

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Раніше, у липні, ЮНІСЕФ доставив понад два мільйони доз вакцини від COVID-19 Moderna, наданих урядом США в рамках COVAX. Загалом, натепер в Україну в рамках ініціативи COVAX доставлено понад 4,3 мільйона доз вакцин різних виробників (Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca).

На початку серпня ЮНІСЕФ також підтримав доставку 509,4 тисячі доз вакцини AstraZeneca, наданих урядом Данії.

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Поставки в межах COVAX триватимуть. Очікується, що до кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20 відсотків населення від COVID в межах ініціативи, повідомив сайт МОЗ.