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Новини
33 хв. тому
33 хв. тому
Зеленський: Низка країн ЄС готова дати Україні бойові літаки
1 год. тому
1 год. тому
Rheinmetall готовий постачати Україні новітні танки Panther
2 год. тому
2 год. тому
Мерка Парижа в Києві: Не хочу участі росіян на Олімпіаді
3 год. тому
3 год. тому
SpaceX обмежила змогу ЗСУ управляти дронами через Starlink
3 год. тому
3 год. тому
Під завалами в Туреччині можуть бути п'ятеро українців – МЗС
4 год. тому
4 год. тому
Зеленський просить ЄС постачати зброю швидше (онлайн)
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Докладно
Зеленський у Європарламенті: Україна буде членом ЄС
Зеленський у Європарламенті: Україна буде членом ЄС
"Україна, яка перемагає, буде членом ЄС, який перемагає". Про це заявив Володимир Зеленський у Європарламенті.
Політика
4 год. тому
4 год. тому
01:59 хв.
Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
Чому МіГ зі Східної Європи не є альтернативною західним винищувачам, DW розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Конфлікти
4 год. тому
4 год. тому
Зеленський у Лондоні: Україна переможе
Зеленський у Лондоні: Україна переможе
Зеленський виступив у парламенті Великобританії і запевнив, що перемога України змінить світ. Ось як його зустрічали.
Політика
08.02.2023
8 лютого 2023 р.
02:09 хв.
Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?
Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?
Україна, Молдова, Грузія. Хто отримав найкращі та найгірші позначки Брюсселя в останньому звіті?
Політика
07.02.2023
7 лютого 2023 р.
Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж
Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж
У Туреччині та Сирії тисячі рятувальників розшукують тих, хто вижив після потужного землетрусу.
Катастрофи
06.02.2023
6 лютого 2023 р.
11 фото
Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався
Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався
У Києві відбувся саміт Україна-ЄС. DW попросила експертів оцінити його результати.
Політика
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
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Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились
24 саміт Україна-ЄС став особливим, адже відбувся в умовах повномасштабної війни. Репортаж DW.
Політика
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
Саміт Україна-ЄС: членство в ЄС (не) за горами?
Коли Україна може стати членом ЄС і що це гальмує? Як сприйняли в Брюсселі показові обшуки і звільнення через корупцію?
Політика
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
19:58 хв.
Про які бойові літаки для України може йти мова
Після рішення країн НАТО поставити Києву важкі танки розгорнулася дискусія і про бойові літаки для України. Які саме?
Політика
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?
Масштабні обшуки у посадовців, численні підозри, звільнення та затримання відбулися в Україні на початку лютого.
Корупція
02.02.2023
2 лютого 2023 р.
Що вже зробив для України її головний помічник - ЄС
Сума підтримки, наданої Україні країнами та інститутами ЄС, наблизилася до 60 млрд євро. Чим Євросоюз уже допоміг?
Політика
02.02.2023
2 лютого 2023 р.
Климпуш-Цинцадзе про те, що гальмує рух України в ЄС
Про "домашню роботу" України на шляху до членства в ЄС DW поговорила з головою комітету ВР з питань євроінтеграції.
Політика
01.02.2023
1 лютого 2023 р.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Коментар: Фон дер Ляєн виправляє помилки Меркель
Роман Гончаренко
Коментар
Політика
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
Коментар: Німеччині необхідно відправити танки Україні
Крістоф Гассельбах
Коментар
Конфлікти
21.01.2023
21 січня 2023 р.
Республіка Молдова - бути чи не бути?
Віталій Чобану
Гостьовий коментар
Політика
22.12.2022
22 грудня 2022 р.
Премія Сахарова - нагорода українцям за боротьбу за життя
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика
14.12.2022
14 грудня 2022 р.
Коментар: Путін змушений вдатися до ескалації, щоб вижити
Міодраг Шоріч
Коментар
Політика
21.09.2022
21 вересня 2022 р.
Ердоган - головний бенефіціар російсько-української війни
Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Політика
27.08.2022
27 серпня 2022 р.
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