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Україна

Тема

Україна - держава у Східній Європі.

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Новини

33 хв. тому

Зеленський: Низка країн ЄС готова дати Україні бойові літаки

1 год. тому

Rheinmetall готовий постачати Україні новітні танки Panther

2 год. тому

Мерка Парижа в Києві: Не хочу участі росіян на Олімпіаді

3 год. тому

SpaceX обмежила змогу ЗСУ управляти дронами через Starlink

3 год. тому

Під завалами в Туреччині можуть бути п'ятеро українців – МЗС

4 год. тому

Зеленський просить ЄС постачати зброю швидше (онлайн)

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Докладно

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Зеленський у Європарламенті: Україна буде членом ЄС

Зеленський у Європарламенті: Україна буде членом ЄС

"Україна, яка перемагає, буде членом ЄС, який перемагає". Про це заявив Володимир Зеленський у Європарламенті.
Політика4 год. тому01:59 хв.
Винищувач F-16 польських повітряних сил

Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів

Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів

Чому МіГ зі Східної Європи не є альтернативною західним винищувачам, DW розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Конфлікти4 год. тому
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Зеленський у Лондоні: Україна переможе

Зеленський у Лондоні: Україна переможе

Зеленський виступив у парламенті Великобританії і запевнив, що перемога України змінить світ. Ось як його зустрічали.
Політика8 лютого 2023 р.02:09 хв.
Прапор ЄС

Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Україна, Молдова, Грузія. Хто отримав найкращі та найгірші позначки Брюсселя в останньому звіті?
Політика7 лютого 2023 р.
Наслідки землетрусу в Туреччині

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж

У Туреччині та Сирії тисячі рятувальників розшукують тих, хто вижив після потужного землетрусу.
Катастрофи6 лютого 2023 р.11 фото
Пресконференція після саміту Україна-ЄС. На фото: очільник Європейської Ради Шарль Мішель (ліворуч), президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч)

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

У Києві відбувся саміт Україна-ЄС. DW попросила експертів оцінити його результати.
Політика3 лютого 2023 р.
Пропустити розділ DW рекомендує

DW рекомендує

Учасники саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві 3 лютого 2023 року

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

24 саміт Україна-ЄС став особливим, адже відбувся в умовах повномасштабної війни. Репортаж DW.
Політика3 лютого 2023 р.
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Саміт Україна-ЄС: членство в ЄС (не) за горами?

Коли Україна може стати членом ЄС і що це гальмує? Як сприйняли в Брюсселі показові обшуки і звільнення через корупцію?
Політика3 лютого 2023 р.19:58 хв.
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Після рішення країн НАТО поставити Києву важкі танки розгорнулася дискусія і про бойові літаки для України. Які саме?
Політика3 лютого 2023 р.
СБУ

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Масштабні обшуки у посадовців, численні підозри, звільнення та затримання відбулися в Україні на початку лютого.
Корупція2 лютого 2023 р.
Flaggen der EU und der Ukraine in Bern

Що вже зробив для України її головний помічник - ЄС

Сума підтримки, наданої Україні країнами та інститутами ЄС, наблизилася до 60 млрд євро. Чим Євросоюз уже допоміг?
Політика2 лютого 2023 р.
Іванна Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе про те, що гальмує рух України в ЄС

Про "домашню роботу" України на шляху до членства в ЄС DW поговорила з головою комітету ВР з питань євроінтеграції.
Політика1 лютого 2023 р.
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Точка зору

Роман Гончаренко

Коментар: Фон дер Ляєн виправляє помилки Меркель

Роман Гончаренко
Коментар
Політика3 лютого 2023 р.
Крістоф Гассельбах

Коментар: Німеччині необхідно відправити танки Україні

Крістоф Гассельбах
Коментар
Конфлікти21 січня 2023 р.

Республіка Молдова - бути чи не бути?

Віталій Чобану
Гостьовий коментар
Політика22 грудня 2022 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Премія Сахарова - нагорода українцям за боротьбу за життя

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика14 грудня 2022 р.
Міодраг Шоріч

Коментар: Путін змушений вдатися до ескалації, щоб вижити

Міодраг Шоріч
Коментар
Політика21 вересня 2022 р.
Російський політолог Іван Преображенський

Ердоган - головний бенефіціар російсько-української війни

Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Політика27 серпня 2022 р.