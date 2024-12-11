Зеленський розкритикував Орбана за дзвінок Путіну

Володимир Зеленський сподівається, що прем'єр Угорщини після дзвінка в Кремль не телефонуватиме ще й Башару Асаду в Москву.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував телефонні перемовини між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", - зіронізував Зеленський.

Крім того, український президент наголосив: "Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України".

"Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності - треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх", - написав Зеленський у соціальних мережах у середу, 11 грудня.

На додачу він подякував обраному президенту США Дональду Трампу й багатьом лідерам Європи, з якими співпрацює, "щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру".

Кремль повідомив про тривалу розмову Путіна й Орбана

Раніше цього дня пресслужба Кремля повідомила про телефонну розмову Путіна з Орбаном - з ініціативи угорської сторони.

У Кремлі стверджують, що Орбан висловив "зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного вирішення кризи, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів".

Нагадаємо, днями відбулася зустріч Орбана з Трампом.