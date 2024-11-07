Зеленський - ЄС: Треба зброя, а не підтримка в переговорах

Україна потребує достатньої кількості зброї, а не підтримки в переговорах, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Будапешті в четвер, 7 листопада.

"Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", - сказав Зеленський.

Він також закликав лідерів європейських країн знайти механізм для того, щоб російські активи швидше почали працювати на Україну, та обмежити здатність РФ отримувати прибутки від продажу нафти і можливість обходити санкції.

Зеленський: Україна виступає проти будь-яких поступок Росії

Зеленський наголосив, що з моменту попередньої зустрічі ЄПС відбулася значна ескалація війни з боку Росії - залучення північнокорейських військ. Він зауважив, що за цей час було багато розмов про "необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь поступки". "І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на "поступки" перед Путіним. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи", - наголосив президент.

Зеленський вказав на необхідність застосування концепції "миру завдяки силі", яка "вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність".

Формат саміту ЄПС був заснований з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона в 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. П'ятий саміт відбувається у Будапешті, оскільки Угорщина зараз головує на ротаційній основі в Раді Європейського Союзу. На саміт запрошені лідери ЄС, його країн-членів та інших європейських держав.