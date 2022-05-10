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Будапешт

Будапешт - столиця Угорщини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Будапешт"

Будапешт – столиця Угорщини. Будапешт розкинувся на берегах Дунаю, який розділяє місто на дві частини. В Будапешті проживає 1,7 мільйона мешканців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022)

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022) 10.05.2022

Невеличка пивоварня в Будапешті та київські пивовари об'єднали свої зусилля, аби за допомогою пива привертати увагу до війни в Україні та збирати кошти на допомогу пораненим.
Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини 29.04.2022

Брюссель уперше запустив механізм регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права. Відповідачкою виступає Угорщина. Це загрожує країні фінансовими санкціями. DW - про причини рішення та можливі наслідки.
Орбан запросив Путіна в Будапешт на переговори по Україні

Орбан запросив Путіна в Будапешт на переговори по Україні 06.04.2022

Президент РФ Володимир Путін не проти зустрітися з лідерами України, Франції та Німеччини задля припинення вогню, заявив угорський прем'єр Віктор Орбан. Однак за певних умов, додав він.

ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права

ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права 06.04.2022

Брюссель звинувачує Будапешт у тому, що він дозволяє фондам ЄС "витікати темними каналами". "Йдеться про корупцію", - заявила президентка Єврокомісії.
Партія Орбана перемагає на парламентських виборах в Угорщині

Партія Орбана перемагає на парламентських виборах в Угорщині 04.04.2022

Лідер опозиції Угорщини Петер Маркі-Зай визнав поразку. Після опрацювання 93 відсотків бюлетенів блок опозиції набирав близько 35 відсотків голосів.

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує російського президента на Заході? "Європа у фокусі" (28.03.2022) 28.03.2022

Україна: відеопослання європейцям з Харкова, Львова та Херсона. Сербія: місцеві досі вважають росіян братнім народом. Угорщина: виборча кампанія друга Путіна Орбана та війна в Україні.
Угорщина проти спільних правил ЄС щодо надання захисту українцям

Угорщина проти спільних правил ЄС щодо надання захисту українцям 03.03.2022

Як зазначають в угорському уряді, у країні вже запроваджені чіткі правила надання притулку українцям, тож Будапешт не підтримує пропозицію Європейської комісії щодо надання тимчасового захисту біженцям з України.

Угорщина: чому Віктор Орбан розраховує на виборчих туристів з України

Угорщина: чому Віктор Орбан розраховує на "виборчих туристів" з України 11.01.2022

Віктор Орбан та його політична сила навесні виборюватиме право залишитись при владі в Угорщині. Критики кажуть, що для цього можуть бути використані і маніпулятивні методи. До чого тут українське Закарпаття?

В Угорщині пройшла багатотисячна хода за права ЛГБТК

В Угорщині пройшла багатотисячна хода за права ЛГБТК 24.07.2021

Щоб підтримати права ЛГБТК-громади, на "Будапешт-прайд" вийшли тисячі угорців. Між тим Віктор Орбан хоче відмовитись від допомоги ЄС, якщо її отримання прив'яжуть до скасування закону, спрямованого проти ЛГБТК.
Дискримінація ЛГБТК: ЄК вдасться до правових кроків щодо Польщі й Угорщини

Дискримінація ЛГБТК: ЄК вдасться до правових кроків щодо Польщі й Угорщини 15.07.2021

У Єврокомісії вважають, що Будапешт і Варшава порушують права негетеросексуальних людей. ЄК ініціювала процедури щодо ймовірного порушення довогорів ЄС із боку Угорщини та Польщі.

Стріт-арт проти смогу: мурал у Будапешті очищує повітря (15.07.2021) 15.07.2021

При створенні еко-муралу в Будапешті використали спеціальну фарбу, яка, за словами митців, "з'їдає" смог і очищує міське повітря. Дивіться, як це працює.
Європарламент розкритикував новий закон Угорщини щодо ЛГБТК

Європарламент розкритикував новий закон Угорщини щодо ЛГБТК 08.07.2021

Закон про обмеження доступу до інформації про гомосексуальність підриває демократію в Угорщині, наголошується в ухваленій резолюції Європарламенту. Єврокомісія закликає до правових заходів проти Будапешта.
Меркель: В ЄС існує серйозна проблема з Угорщиною

Меркель: В ЄС існує "серйозна проблема" з Угорщиною 25.06.2021

Анґела Меркель вважає, що у Брюсселя і Будапешта є глибокі розбіжності, але з Угорщиною потрібно говорити. Будапешт критикують за закон щодо інформації про ЛГБТІК для дітей і молоді.
Марк Рютте: Будапешт має приймати європейські цінності або вийти з ЄС

Марк Рютте: Будапешт має приймати європейські цінності або вийти з ЄС 24.06.2021

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте різко розритикував угорський закон, який обмежує поширення інформації про гомо- та транссексуальність серед дітей і молоді.
Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон

Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон 22.06.2021

Ухвалений угорським парламентом гомофобний закон про боротьбу з педофілією порушує основні права людини, наголосили 13 країн-членів у зверненні до Єврокомісії.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу 11.06.2021

Уперше в історії Чемпіонатів Європи з футболу серед чоловіків турнір відбудеться в 11 містах у 10 різних державах. DW підготувала огляд стадіонів, які цього літа прийматимуть матчі Євро-2020.

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