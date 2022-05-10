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Будапешт - столиця Угорщини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Будапешт"
Будапешт – столиця Угорщини. Будапешт розкинувся на берегах Дунаю, який розділяє місто на дві частини. В Будапешті проживає 1,7 мільйона мешканців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.