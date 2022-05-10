Угорщина: чому Віктор Орбан розраховує на "виборчих туристів" з України

Віктор Орбан та його політична сила навесні виборюватиме право залишитись при владі в Угорщині. Критики кажуть, що для цього можуть бути використані і маніпулятивні методи. До чого тут українське Закарпаття?