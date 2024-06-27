Угорщина на чолі ЄС: чого очікувати від її головування

З 1 липня головування у Раді Євросоюзу на пів року переходить до Угорщини. Як головування найгучніших євроскептиків може позначитися на переговорах про вступ з Україною та кліматичній політиці ЄС?

Гасло, яке Угорщина обрала для півріччя свого головування у Раді ЄС, мало кого здивувало. Утім, у декого в Брюсселі "Make Europe Great Again" ("Зробимо Європу знову великою") з Будапешта, що є відвертою алюзією на спірний слоган американського експрезидента-республіканця Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою"), все ж викликало неприкрите роздратування.

Угорський прем'єр Віктор Орбан, відомий своєю націоналістичною та правопопулістською риторикою, є відкритим союзником Трампа та найвідвертішим євроскептиком з-поміж лідерів держав та урядів ЄС. За останнє десятиліття від неодноразово вступав у суперечки із європейськими високопосадовцями та своїми колегами з інших країн щодо питань загроз для демократії у власній країні, міграційної політики, а також військової допомоги для України.

Будапешт неодноразово застосовував право вето під час ключових голосувань, блокуючи ухвалення рішень, щодо яких усі інші держави-члени ЄС на той момент досягли компромісу. Євросоюз навіть блокував виплату Угорщині коштів із загальних фондів через порушення принципів демократії та верховенства права в країні, хоч і зрештою частково поновив її після того, як уряд у Будапешті погодився на деякі реформи. Крім того, буквально минулого тижня Угорщину оштрафували на 200 мільйонів євро за недотримання міграційного законодавства.

Відкриті питання щодо готовності Будапешта головувати в ЄС

Головування в Раді ЄС відбувається за ротаційним принципом та переходить від однієї з 27 країн Євросоюзу до іншої щошість місяців. Така країна повинна виступати "справедливим посередником" між країнами-членами та діяти поза власними національними інтересами, а також просувати різноманітні законодавчі ініціативи в Євросоюзі, зазначили депутати Європарламенту в одній зі своїх резолюцій у червні торік. Більшість європарламентаріїв тоді підтримала документ, у якому висловила сумніви щодо спроможності Угорщини "правдоподібно виконувати це завдання 2024 року, з огляду на її невідповідність законодавству ЄС". Але ці застереження так ніколи й не мали якихось наслідків для Будапешта.

Починаючи з 1 липня Угорщина перейме естафету в Бельгії та почне головувати на засіданнях міністрів та самітах ЄС, а також представлятиме інші країни-членів у переговорах із Європарламентом та Єврокомісією.

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"Справедливий посередник" а-ля Трамп

Під час пресконференції, присвяченої головуванню країни в Раді ЄС, минулого тижня угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що його країна працюватиме продуктивно. "Як головуюча країна, ми будемо справедливим посередником, який працює лояльно до всіх країн-членів та інституцій (ЄС. - Ред.), - сказав міністр. За словами Боки, Угорщина хоче під час свого головування посилити конкурентоздатність економіки ЄС, а також обороноздатність спільноти. Крім того, Будапешт дотримуватиметься "послідовної та заснованої на досягненнях політики розширення", а також хоче приборкати нелегальну міграцію завдяки кращому захисту кордонів та ефективнішим депортаціям у співпраці з країнами поза межами ЄС.

Іще одним прагненням Угорщини Бока назвав реорганізацію фонду ЄС, який має на меті зменшити розрив між біднішими та багатшими регіонами спільноти, а також переорієнтацію аграрної політики на селян - у відповідь на нещодавні протести проти заходів ЄС для протидії зміні клімату. Серед пріоритетів Будапешта, за словами міністра, і відповідь на демографічні виклики в ЄС.

Гасло Угорщини на час головування у ЄС повторює американського експрезидента Дональда Трампа Фото: Peter Lakatos EPA

Після цього Бока представив офіційне гасло угорського головування: "Make Europe Great Again", яке відверто натякає на відомий слоган американського експрезидента Дональда Трампа "Make America Great Again", який можна побачити на численних бейсболках у США. Під час президентства Трампа з 2017 по 2021 рік відносини між США та ЄС суттєво погіршилися. І хоч Трампа вже навіть засудили в кримінальній справі, у листопаді цього року від знову балотуватиметься на виборах американського президента.

Як пояснив угорський міністр, гасло підкреслює "очікування, що разом ми маємо бути сильнішими, ніж кожен окремо, але що ми повинні мати право залишатися тими, ким ми є, коли ми об'єднуємося".

Країна-бунтівник біля керма ЄС

Професор права ЄС у паризькому університеті HEC Альберто Алеманно був проти того, аби Угорщині дали право головувати в Раді ЄС. "Моє найбільше застереження щодо угорського головування полягає в тому, що в майбутньому це буде нормально, коли країна-бунтівник може зневажати правила гри, продовжуючи надалі отримати від цієї гри вигоду", - каже він.

Будапешт переймає на себе головування в той час, коли ключові інституції Євросоюзу переживають перехідний період. У червні пройшли вибори до Європарламенту, чинний склад Єврокомісії переживає останні місяці, а склад нової буде відомий лише ближче до кінця року. А це означає, що в цей час не варто очікувати великої кількості нових законодавчих ініціатив.

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Гальмування переговорів про вступ України до ЄС?

Натомість питанням, на яке може мати вплив угорське головування в Раді ЄС, є переговори про вступ до Євросоюзу з Україною. Вони офіційно розпочалися у вівторок, 25 червня, уряд в Києві сподівається на швидке просування за всіма з понад 30 так званих переговорних розділів. Утім, угорський міністр Бока зазначив, що не очікує великих зрушень у цьому питанні до 2025 року. "Я виходжу з того, що протягом головування Угорщини в Раді ЄС питання про відкриття переговорів за окремими розділами взагалі не стоятиме", - сказав він під час спілкування з журналістами. Перед основною частиною переговорів передбачений підготовчий процес - так званий "скринінг", тобто аналіз законодавства країн-кандидаток на відповідність праву ЄС.

Переговори про вступ України до ЄС офіційно розпочались, але можуть тривати роками. На фото: голова Європейської Ради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський Фото: Alessandro Della Valle/POOL/AFP/Getty Images

Майбутнє Green Deal ЄС під питанням

На думку професора Алеманно, головування Угорщини в Раді ЄС матиме чіткі наслідки також і для кліматичної політики Євросоюзу. Передусім в тому, що стосується визначення цілей на 2030 рік, які мають стати проміжними на шляху до кліматичної нейтральності до 2050 року.

"Угорський уряд на чолі з партією Fidesz уже неодноразово гостро критикував кліматичну політику ЄС та так звану Green Deal (широкий пакет заходів для зменшення викидів парникових газів в атмосферу та захисту клімату. - Ред.)", - каже експерт. На його думку, з огляду на політичний ландшафт, який за результатами нещодавніх виборів до Європарламенту суттєву зсунеться праворуч, скептична щодо захисту клімату Угорщина на чолі Ради ЄС може мати вплив на загальну позицію Євросоюзу в цьому питанні.

Головування в Раді ЄС не дає великої влади

Утім, не варто переоцінювати можливості впливу країни, що головує в Євросоюзі. Переважна більшість законодавчих ініціатив надходить від Єврокомісії та ухвалюється країнами-членами та Європарламентом.

Один із західноєвропейських дипломатів у розмові з DW сказав: усі виходять із того, що наступне півріччя мине у звичному режимі. "Орбан і його люди усвідомлюють, що інші країни ЄС втрутяться і переймуть головування на себе, якщо він переверне з ніг на голову порядок денний ЄС", - каже він. За словами дипломата, угорці хіба що використовуватимуть свою позицію "для провокацій, як зі своїм гаслом". "Нам варто бути достатньо дисциплінованими, аби ним не піддаватися", - вважає дипломат.