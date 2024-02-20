Чи похитнеться влада Орбана на тлі скандалу?

Віктор Орбан має дедалі більше клопоту через справу про помилування людини, яка допомагала приховувати розбещення дітей. Утім, нинішнє обурення громадськості навряд чи похитне його владу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан щорічно в певні дати виголошує програмні промови, яких нетерпляче чекають його прихильники. Один з таких виступів припадає на лютий і тоді зазвичай йдеться про підсумки попереднього року та початок нового політичного сезону. Найчастіше такі виступи Орбана лунають у тріумфальній манері з переліком досягнутих успіхів, а ще на них угорський прем'єр войовничо проголошує нові політичні наступальні плани.

Однак цьогоріч все було зовсім по-іншому. Виступ Орбана, якого цього разу особливо чекали, був затьмарений так званою справою про розбещення неповнолітніх. Ще 10 лютого 2024 року президентка Каталін Новак подала у відставку у зв'язку з санкціонованим нею помилуванням засудженого, який допомагав приховати випадки систематичного сексуального насильства над дітьми.

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Тож у зв'язку з її відставкою Орбан розпочав свою виголошену 17 лютого промову зі слів: "2024 рік не міг розпочатися гірше". Промова прем'єр-міністра виглядала млявою, нудною та неструктурованою й стала однією з найслабших промов Віктора Орбана з моменту його вступу на посаду в 2010 році. Вона не тільки засвідчила те, що протягом останніх тижнів справа про розбещення неповнолітніх істотно підірвала позиції прем'єр-міністра Угорщини, але стала унаочненням загального застою в системі Орбана.

Віктор Орбан виголошує свою промову 17 лютого 2024 року Фото: Szilard Koszticsak/MTI/AP/picture alliance

У тіні скандалу про сексуальне насильство над дітьми

Після скандалу щодо розбещення дітей і шквалу громадського обурення з цього приводу у відставку подала не тільки Каталін Новак, котра вважалася давньою соратницею Орбана. Одночасно з нею цілковитий вихід з політики оголосила колишня міністерка юстиції Юдіт Варга, яка останнім часом була головною кандидаткою від партії Орбана Фідес на цьогорічних виборах до Європарламенту.

Передісторія скандалу така: чоловік на ім'я Ендре К., помилуваний торік, раніше був засуджений за допомогу своєму начальнику - керівнику дитбудинку - приховати систематичне жорстоке сексуальне насильство над дітьми, принаймні в одному випадку. Інформація про помилування Ендре К. президенткою стала надбанням громадськості абсолютно випадково на початку 2024 року під час апеляційного процесу, в якому фігурував помилуваний - свідоцтво про його помилування було додано до загальнодоступних матеріалів його справи.

Обурення громадськості з цього приводу в Угорщині розрослося до таких масштабів, які раніше рідко коли спостерігалися. Власне, впродовж останніх років Орбан зробив тему захисту дітей від сексуального насильства центральним елементом своєї пропаганди, спрямованої проти ЛГБТ-спільноти. У вживаній угорським прем'єром термінології гомосексуальність є синонімом "педофілії", терміна, що широко застосовується в Угорщині для позначення сексуального насильства над дітьми.

Каталін Новак (архівне фото) подала у відставку з посади президентки Угорщини Фото: Adem Altan/AFP/Getty Images

Відставка єпископа Балога

Тим часом стало відомо, що про помилування Ендре К. клопотав перед президенткою кальвіністський священник і колишній міністр Золтан Балог - одна з найближчих довірених осіб Орбана. Сам Балог, який має сан єпископа з 2021 року, спочатку не хотів залишати через це свій пост голови Синоду Угорської реформатської церкви. Однак напередодні вкрай масштабної акції протесту в Будапешті, проведеній 16 лютого, Балог, нарешті, покинув цю церковну посаду. Та демонстрація стала однією з найбільших протестних акцій проти системи Орбана з 2010 року - на вулиці Будапешту вийшли щонайменше 50 тисяч мітингарів, а за іншими оцінками, до 150 тисяч.

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Учасників акції об'єднало не тільки обурення скандалом через розбещення неповнолітніх й подвійні стандарти в системі Орбана. Ціль акції була набагато ширшою, адже мітингарі воліли висловити протест проти дій Орбана, котрий замість того, щоб узяти відповідальність на себе, волів пожертвувати лояльними соратниками. А ще протест був спрямований проти його самовладного і самодержавного стилю правління і, перш за все, повсюдної корупції та зловживання владою в його системі.

Демонстрація 16 лютого в Будапешті стала однією з наймасовіших антиурядових акцій в Угорщині, проведених останнім часом Фото: Denes Erdos/AP Photo/picture alliance

Хто стояв за масовою демонстрацією в Будапешті

Украй велику кількість учасників акцій протесту в країні, де більшість в цей час досить байдужа до політики, політолог Даніель Мікеч пояснює тим, що він називає "активізмом інфлюенсерів". Це були "зірки угорських впливових соціальних медіа", сказав Мікеч на Будапештському порталі Qubit. За його словами, саме ці інфлюенсери покинули свій інтернет-світ, організували офлайн-демонстрацію та забезпечили високу мобілізацію.

Люди, яких вивели на вулиці Будапешта інфлюенсери Фото: Denes Erdos/AP Photo/picture alliance

Утім, у своєму виступі Орбан не згадав ані цей протест, ані подробиці справи про сексуальне насильство над дітьми. Натомість він поклав відповідальність за ситуацію виключно на колишню президентку - коротко пояснивши, що, мовляв, її посада уособлює єдність нації, але Новак більше не могла підтримувати цю єдність через обурення у зв'язку з оголошеним нею помилуванням. Тож її відставка була неминучою, пояснив прем'єр.

В іншому місці своєї промови Орбан несподівано детально розповів про можливості, які відкриє для себе Угорщина, якщо вона вкладе значні кошти в розвиток відновлюваних джерел енергії. Згодом пролунали вже традиційні напади на Європейський Союз, "брюссельських бюрократів" і "ЛГБТ-активістів", які нібито прагнули зруйнувати традиційну модель угорської сім'ї. Орбан також повторив свою традиційну позицію про війну Росії проти України, мовляв, Європейський Союз "з головою" занурився в "конфлікт братів-слов'ян", а Угорщина є єдиним представником миру в Європі.

Прем'єр-міністр Угорщини, як видно з його виступу, зараз перебуває в обороні та, схоже, безпорадний і без ідей. Однак у довгостроковій перспективі справа про сексуальне насильство над дітьми навряд чи завдасть йому значної шкоди. Нинішня хвиля протесту - це хвиля морального обурення, організатори та учасники демонстрацій не мають політичної програми й поки не мають наміру об'єднуватися в будь-який рух або партію. Також опозиційні партії, які вже існують, не можуть запропонувати чогось значно більшого, ніж лише обурення подвійними стандартами системи Орбана.

Учасники ЛГБТ-прайду в Будапешті, липень 2023 року Фото: Attila Kisbenedek/AFP via Getty Images

Для угорської юристки і відомої експертки з прав дитини Сільвії Гюрко жертвами багаторічної пропаганди й нинішніх дебатів є в першу чергу самі діти. "Було б важливо, щоб поняття сексуального насильства над дітьми та педофілії більше не використовувалося для стигматизації одне одного на політичній арені", - прокоментувала Гюрко в розмові з DW. - Було б добре, якби була політична воля з серйозним розумінням того, що діти - це наше майбутнє".