Що може змінити землетрус у системі влади Орбана?

Президентка Угорщини Каталін Новак була змушена піти у відставку через справу про помилування. Цей випадок спричив одну з найсерйозніших політичних криз за багато років для уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан майже в кожному своєму виступі ледь не панічно застерігає від згубних наслідків морального занепаду і водночас позиціонує себе в ролі рятівника свого народу. Приміром, мігранти в його світогляді є потенційними терористами й ґвалтівниками, представники ромів - потенційними неробами, а гомосексуали - потенційними педофілами. Орбан розглядає Угорщину під своїм керівництвом як твердиню опору згубному впливу ліволіберальної Європи, що нібито прагне зруйнувати традиційну сім'ю, християнську віру і національну державу.

Тож з огляду на те завзяття, з яким Орбан обстоює канон традиційних цінностей для своєї країни, неабиякий резонанс спричиняють випадки подвійних стандартів в його особистому оточенні або в його партії "Фідес". А таких останніми роками було чимало. Приміром, випадок з давнім соратником Орбана Йожефом Саєром, який на показ провадив взірцеве життя гетеронормативного сім'янина і був співавтором християнської консервативної гомофобної Конституції 2011 року - аж поки наприкінці 2020 року його не застукали на секс-вечірці з наркотиками в Брюсселі. Згодом Саєр пішов з усіх посад і вийшов з "Фідес".

Тепер подібний випадок подвійних стандартів в широкому сенсі струсонув всю угорську громадськість - і похитнув усю структуру політичного світоустрою Орбана, адже він ще раз унаочнює, за якими сумнівними методами й механізмами діють підзвітні Орбану владні структури. Справа стосується сексуального насильства над неповнолітніми й захисту дітей - тема, що останніми роками стала основним пропагандистським гаслом Орбана і його уряду.

Прем'єр-міністр Угорщини неодноразово ставив в один ряд гомосексуальність і розбещування неповнолітніх. З його вуст не раз злітали такі фрази, як-от: "Угорщина - толерантна і терпляча країна щодо гомосексуальності. Однак є червона лінія: нехай залишать наших дітей у спокої". Йдеться про запроваджений ще 2021 року так званий закон про захист дітей, що забороняє в Угорщині "пропаганду ЛГБТК" серед неповнолітніх. Урядові ЗМІ постійно звинувачують угорських і закордонних критиків системи Орбана в тому, що ті виступають за "легалізацію педофілії" або ж самі є "педофілами".

Акція ЛГБТК-активістів проти політики уряду Орбана Фото: Ferenc Isza/AFP via Getty Images

Помилування педофіла, що обурило громадськість

Саме на цьому тлі безугавного пропагандистського шуму нещодавно стало відомо, що президентка Каталін Новак, котра сама є беззастережною прихильницею Орбана і колишньою міністеркою у справах сім'ї, помилувала торік чоловіка, засудженого за пособництво в приховуванні сексуальних злочинів щодо неповнолітніх. Серйозність справи пояснюють низка чинників. Ідеться про чоловіка на ім'я Ендре К., який намагався відмовити дітей, котрі зазнавали систематичного сексуального насильства з боку його начальника - директора інтернату - від давання показань. А перед цим одна з неповнолітніх жертв директора-педофіла наклала на себе руки.

Каталін Новак на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні 2024 року. Вона вважалася однією з довірених осіб Віктора Орбана Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Помилування в цій справі настільки обурило угорську громадськість, що 10 лютого президентка країни Новак оголосила про свою відставку. Водночас колишня міністерка юстиції Юдіт Варга повідомила, що іде з політики. Торік Варга як міністерка юстиції виступила проти помилування для Ендре К. Згодом вона залишила свою посаду, щоб очолити виборчий список партії "Фідес" на виборах до Європарламенту 2024 року.

Юдіт Варга взагалі вирішила піти з політики Фото: Szilard Vörös/EST&OST/IMAGO

Багато запитань без відповідей

Але самою лише відставкою двох найпомітніших політикинь у системі Орбана історія не завершилася. Досі багато питань у справі про помилування залишаються відкритими. Приміром, сама Новак так і не прокоментувала, що спонукало її помилувати Ендре К., також зрозуміло, хто підштовхнув її до цього кроку. І найголовніше: чи знав сам Віктор Орбан про помилування, а якщо так, то наскільки він був обізнаний з деталями справи?

Прем'єр спочатку не прокоментував крок своєї колишньої міністерки у справах сім'ї, а згодом і президентки. Але днями він оприлюднив на своїй Facebook-сторінці відео, де сказав, що "педофілам немає милосердя", що він ініціював поправку до Конституції, згідно з якою злочинці, засуджені за злочини проти неповнолітніх, в принципі більше не можуть бути помилувані. У відео Орбан також з розлюченим і виснаженим виразом обличчя каже, що у нього п'ятеро дітей: "Якби хтось доторкнувся до них, моєю першою думкою було б пошматувати таких". Це відео було витлумачено як непряме попереднє повідомлення про те, що Орбан вирішив пожертвувати президенткою і вона складе повноваження.

Процес, що може стати лавиноподібним

Про те, що історія ще не завершена, свідчить ще один несподіваний поворот у цій справі, що вже наробила чимало клопоту Орбану і його політсилі. Минулими вихідними з коментарем щодо цієї справи виступив колишній чоловік ексміністерки Юдіт Варга - відомий адвокат Петер Мадяр.

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Мадяр належав до покоління молодих консервативних активістів на рубежі тисячоліть в оточенні партії Орбана, які з великим ентузіазмом та ідеалізмом хотіли якось протидіяти повсюдній корупції, що процвітала за тодішнього соціал-ліберального уряду. Після приходу Орбана до влади у 2010 році Мадяр зробив кар'єру на добре оплачуваних посадах, в тому числі в наглядовій раді напівдержавного банку MBH. Тепер адвокат вирішив на тлі відставки президентки, а також його ексдружини, за його словами, "вийти з системи", щоб не мати нічого спільного навіть з колишніми своїми посадами.

Не піддається реформуванню зсередини

Суть його заяв - Каталін Новак і його колишня дружина Юдіт Варга є всього лише пішаками-жертвами, що повинні відповідати за вади в системі Орбана. Він сам, за словами Мадяра, більше не хоче бути частиною цієї системи, в якій кілька сімей визискують Угорщину, перетворивши її на власний бізнес. Утім, поки адвокат уникає нападок на самого Орбана. Натомість він покладає відповідальність за тотальний контроль над державним апаратом і лояльними уряду ЗМІ на могутнього голову канцелярії Орбана Антала Рогана. Мадяр також повідомив про численні випадки політичного втручання в особисте життя його і його колишньої дружини - приміром, про вказівки з канцелярії Орбана щодо того, як проводити процедуру розлучення пари.

Віктор Орбан на саміті ЄС у Брюсселі в жовтні 2023 року Фото: Gaetan Claessens/European Union

У більшості заяв Мадяра немає нічого нового або абсолютно невідомого про політику Обрана та його оточення - новим є те, що вони виходять з вуст інсайдера, який, за його власним визнанням, роками внутрішньо критикував ситуацію в Угорщині, але тепер не хоче більше мовчати публічно. Його колишня дружина, а також президентка, які пішли у відставку, називають Мадяра чесним патріотом, якого розчавила корумпована силова машина.

Малоймовірно, що викриття Петера Мадяра поставлять Орбана і його систему під серйозну загрозу. Ймовірно, Орбан спробує почекати, поки увага навколо поточних скандалів стихне, та внести косметичні зміни шляхом кадрових перестановок. Радше, заяви Мадяра показують одне: час від часу система Орбана поїдає своїх власних дітей, а ще доводять, що зсередини реформувати цю систему годі.