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Фото: Damir Hajdarbasic/PIXSELL/picture alliance
Віктор Орбан
Віктор Орбан - угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини з 2010 року.
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Новини
07.04.2024
7 квітня 2024 р.
Орбана потішило обрання проросійського президента Словаччини
07.04.2024
7 квітня 2024 р.
Проти Орбана: десятки тисяч протестували в Будапешті
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Докладно
"Сусід ближчий за родича". Як живуть угорці на Закарпатті
"Сусід ближчий за родича". Як живуть угорці на Закарпатті
Як почуваються представники угорської меншини, що вони думають про російсько-українську війну і вступ України до ЄС?
Суспільство
16.04.2024
16 квітня 2024 р.
"Наші люди". Як РФ передала Угорщині українських полонених
"Наші люди". Як РФ передала Угорщині українських полонених
DW поговорила з двома з 11 українських полонених, яких РФ передала Угорщині нібито через їхнє угорське походження.
Конфлікти
27.03.2024
27 березня 2024 р.
Чи похитнеться влада Орбана на тлі скандалу?
Чи похитнеться влада Орбана на тлі скандалу?
Угорщина обурена помилуванням причетного до розбещування дітей, однак владі Орбана поки нічого не загрожує.
Політика
20.02.2024
20 лютого 2024 р.
Що може змінити землетрус у системі влади Орбана?
Що може змінити землетрус у системі влади Орбана?
Через відставку президентки Угорщини Новак уряд Обрана зазнає одну з найглибших криз за багато років.
Політика
16.02.2024
16 лютого 2024 р.
"ЄС - не угорський базар": німецькі ЗМІ про спецсаміт ЄС
"ЄС - не угорський базар": німецькі ЗМІ про спецсаміт ЄС
Німецькі видання схвально коментують підсумки саміту ЄС, на якому європейські лідери схвалили пакет допомоги Україні.
Політика
02.02.2024
2 лютого 2024 р.
Як змусили Орбана зняти вето на 50 млрд від ЄС для України
Як змусили Орбана зняти вето на 50 млрд від ЄС для України
Що пообіцяли Віктору Орбану за його згоду і які наслідки це може мати для України – у статті DW.
Політика
01.02.2024
1 лютого 2024 р.
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Спеціальний саміт ЄС: чи виділять Україні 50 мільярдів євро
Лідери ЄС прагнуть закласти в бюджет 50 млрд євро для України. Проти - угорський прем'єр Орбан. Чи є шанс на компроміс?
Політика
01.02.2024
1 лютого 2024 р.
"Це розрив із Московщиною": українці про рішення ЄС
Лідери ЄС на саміті в Брюсселі вирішили розпочати переговори про вступ України в ЄС. Ось як сприйняли це українці.
Суспільство
15.12.2023
15 грудня 2023 р.
01:28 хв.
Перешкоди на шляху України в ЄС. Що робити з Орбаном?
Будапешт погрожує заблокувати на саміті ЄС початок переговорів з Україною. Чи вдасться переконати угорського прем'єра?
Політика
08.12.2023
8 грудня 2023 р.
Як у ЄС дбають про сталий розвиток і політику згуртування
Брюссель - місто контрастів? Як грецький острів вирішив проблему зі струмом? Як створюють робочі місця в Естонії?
Суспільство
17.07.2023
17 липня 2023 р.
25:49 хв.
Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?
Угорщина блокує 9-ий пакет санкцій ЄС проти РФ і закликає до миру з Росією. Чому - DW запитала речника угорського уряду.
Політика
09.12.2022
9 грудня 2022 р.
15:22 хв.
Угорщина: повстання в учительских
Система освіти Угорщини належить до найгірших в ЄС. Педагоги протестують проти наявних умов роботи.
Політика
17.10.2022
17 жовтня 2022 р.