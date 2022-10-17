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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: Damir Hajdarbasic/PIXSELL/picture alliance

Віктор Орбан

Віктор Орбан - угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини з 2010 року.

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Новини

7 квітня 2024 р.

Орбана потішило обрання проросійського президента Словаччини

7 квітня 2024 р.

Проти Орбана: десятки тисяч протестували в Будапешті

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Докладно

Місцева мешканка у центрі Берегового, березень 2024 року

"Сусід ближчий за родича". Як живуть угорці на Закарпатті

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Чи похитнеться влада Орбана на тлі скандалу?

Чи похитнеться влада Орбана на тлі скандалу?

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Що може змінити землетрус у системі влади Орбана?

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