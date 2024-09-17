Напад РФ на Словаччину? Братислава покарає медіа за дистопію

Словацьке видання описало наслідки нападу Росії на Словаччину у 2028 році за донбаським сценарієм. У канцелярії уряду вимагають вжити заходів проти медіапроєкту.

21 вересня 2028 року прем'єр-міністр Словаччини спростовує заяви про те, що генерали російської армії перебувають у Словаччині разом із озброєними російськими спецпризначенцями. Через три дні газета "Підземний кур'єр" (Podzemny kurier) публікує заголовок: "Росія від самого ранку атакує всю територію республіки".

Про жорсткий - але, звісно, вигаданий - сценарій подій осені 2028 року можна дізнатися уже сьогодні: наприкінці серпня 2024 року в столиці Словаччини Братиславі вийшов перший випуск видання "Підземний кур'єр". Це медіапроєкт словацького журналіста Томаша Форро. У газеті 45-річний репортер та ще кілька журналістів та аналітиків розгортають сценарії, які можуть статися, якщо Росія переможе Україну, а потім нападе на Словаччину.

Проєкт "Підземний кур'єр" зібрав 62,5 тисячі євро на словацькій краудфандинговій платформі startlab.sk (кампанія завершилася 12 вересня 2024 року). Усі жертводавці отримають друкований екземпляр. Проєкт уже досяг однієї мети - масового поширення видання. Плануються подальші випуски.

Глава канцелярії уряду закликає до "контрзаходів"

Ще до друку першого видання його зміст наразився на критику уряду популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У заяві, опублікованій у середині серпня канцелярією кабінету міністрів, йдеться: "Ця брехня спрямована на те, щоб посіяти хаос та підірвати довіру до інститутів, які захищають мир та безпеку".

Томаш Форро Фото: Aureliusz Marek Pędziwol/DW

Юрай Гедра, глава канцелярії словацького уряду, прагне вжити заходів проти "Підземного кур'єра". Наприкінці серпня у своєму відеоролику на Facebook він заявив, що публікація є "маніпуляцією реальністю", і закликав міністерство культури та сили безпеки вжити "контрзаходів", не уточнюючи при цьому, яких саме. Примітно, що Гедра є одним із засновників урядової кампанії під назвою "Я поважаю іншу думку", яка має бути запущена по всій країні цієї осені.

Реорганізація держави

Заклик до цензури вписується у стратегію прем'єра Фіцо. Він пішов у відставку у 2018 році після масових протестів, оскільки самого політика та його номінально соціал-демократичну (а по суті - націоналістичну і популістську) партію "Напрям - соціальна демократія" (SMER-SD) звинуватили причетності до вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Фіцо повернувся до влади після осінніх виборів 2023 року. Цього разу у складі коаліції за участі соціал-демократичної партії "Голос - соціальна демократія" та ультраправої Словацької національної партії (SNS).

За незначної парламентської більшості коаліція намагається реорганізувати структури правової держави в Словаччині. Професіоналів відразу зняли з керівних посад, наприклад, у Словацькому національному театрі або Національній галереї. Незважаючи на масові протести, влітку 2024 року був ухвалений закон про перетворення суспільного телебачення та радіо Словаччини на державну мовну компанію під новою назвою з прямим впливом уряду. Журналісти приватних ЗМІ також зазнають тиску - як-от Томаш Форро.

Із символікою Великої Угорщини

Розглянутий "Підземним кур'єром" сценарій вторгнення "угорських терористів" на південь Словаччини, що призведе до відділення цієї частини країни - подібно до того, що сталося у 2014 році у східній частині українського Донбасу, - став головною причиною роздратування уряду. Однак, незважаючи на те, що в урядовій канцелярії цей сценарій засудили як "залякування населення", він не такий уже й далекий від реальності.

Глава угорського уряду Віктор Орбан за останні роки кілька разів з'являвся на публіці з символами так званої Великої Угорщини. Наприклад, на футбольному матчі у 2022 році він був у шарфі, що зображує колишню Велику Угорщину в межах до Першої світової війни, з частинами Хорватії, Австрії, Румунії, Сербії, Словенії, України та Словаччини.

Офіційно Орбан не вимагає перегляду кордонів. Прем'єр-міністр Угорщини навіть називає Фіцо "моїм другом" і хвалить угорсько-словацьке партнерство. Проте Орбан чітко не відхрещується від ідей перегляду кордонів. Коли крайня права угорська партія "Наша Батьківщина" у січні 2024 року закликала до того, щоб український регіон Закарпаття приєднався до Угорщини, якщо Україна програє війну, від Орбана не пролунало жодного слова засудження.

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У центрі гібридної війни

Томаш Форро, звісно, ​​знає, що говорить, коли викладає сценарій Донбасу для південної Словаччини. З 2016 року він неодноразово їздив на схід України, розмовляв з людьми як у неокупованій, так і в окупованій Росією частині та написав про це книгу. Він досі працює військовим кореспондентом на лінії фронту в Україні.

Прем'єр-міністр Фіцо, який ще кілька років тому називав орбанську партію ФІДЕС "шовіністичною та великоугорською партією", тепер підтримує з Орбаном прагматичні та дружні стосунки. Як у внутрішній, так і у зовнішній політиці уряд Фіцо віддаляється від західних цінностей. На початку вересня 2024 року, у рамках святкування 80-річчя національного повстання, лідер Словаччини вкотре наголосив на належності країни до ЄС та НАТО. Однак останнім часом особлива увага приділяється національному суверенітету.

Уряд Фіцо призупинив державну військову допомогу Україні одразу після вступу нового прем'єра на посаду у жовтні 2023 року. Продовжуються тільки комерційні постачання зброї. Незважаючи на чинні санкції ЄС, Словаччина та Угорщина одержують російську нафту. На заяву Києва про запобігання обходу санкцій шляхом перекриття трубопроводу Братислава відповіла погрозою припинити постачання дизельного палива до України.

Томаш Форро вигадав термін для позначення цієї політики - "політика двостороннього руху" Словаччини. Політична дволикість може призвести до підриву верховенства закону та відкритого військового насильства, попереджає засновник "Підземного кур'єра". Своєю провокаційною розповіддю його проєкт дає зрозуміти, що Словаччина вже перебуває у центрі гібридної війни.