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Ян Куціяк

Ян Куціяк - словацький журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ян Куціяк".

Словацький журналіст Ян Куціяк (1990 - 2018) проводив гучні журналістські розслідування. Його вбили в лютому 2018 року в населеному пункті Велка Мача, що неподалік міста Трнава. Куціяк проводив розслідування про можливу причетність італійської мафії до корупції в уряді Роберта Фіцо. Після убивства у Братиславі пройшли демонстрації з вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку. В результаті словацький прем'єр Фіцо та міністр внутрішніх справ Роберт Калінак залишили свої посади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд у Словаччині скасував виправдальні вироки в справі Куціяка

Суд у Словаччині скасував виправдальні вироки в справі Куціяка 15.06.2021

Верховний суд Словаччини скасував виправдальний вирок бізнесмену, обвинуваченому у справі вбивства журналіста Яна Куціяка та його нареченої, а також особі, яку вважають посередницею.
Справа Куціяка: в Словаччині заарештували кількох екскерівників поліції

Справа Куціяка: в Словаччині заарештували кількох екскерівників поліції 05.11.2020

Спецпідрозділ словацької поліції провів низку рейдів у справі розслідування вбивства журналіста Яна Куціяка. ЗМІ повідомили про арешт кількох колишніх високопосадовців поліції Словаччини.
Словацький суд виправдав обвинуваченого в замовленні вбивства Куціяка

Словацький суд виправдав обвинуваченого в замовленні вбивства Куціяка 03.09.2020

Суд у Словаччині визнав невинним бізнесмена, якого звинувачували в замовленні вбивства Яна Куціяка і його нареченої. Суд не знайшов доказів, що саме мультимільйонер Маріан Кочнер замовив вбивство журналіста-розслідувача.
Прокуратура Словаччини вимагає 25 років в'язниці для убивць журналіста Куціяка

Прокуратура Словаччини вимагає 25 років в'язниці для убивць журналіста Куціяка 24.07.2020

Провину мультимільйонера Маріана Кочнера і ще двох осіб у гучному вбивстві словацького журналіста Яна Куціяка доведено, вважає сторона звинувачення.

Вирок убивці журналіста в Словаччині - лише початок

Вирок убивці журналіста в Словаччині - лише початок 08.04.2020

Словацький суд цього тижня засудив убивцю журналіста-розслідувача Яна Куціяка до 23 років. Цей вирок - лише початок, адже правоохоронці розслідують зв'язки між організованою злочинністю та державними структурами.
У Словаччині до 23 років тюрми засудили вбивцю журналіста

У Словаччині до 23 років тюрми засудили вбивцю журналіста 06.04.2020

Колишній військовий Мирослав Марчек зізнався у подвійному вбивстві у січні 2020 року.
На парламентських виборах у Словаччині перемагає опозиція

На парламентських виборах у Словаччині перемагає опозиція 01.03.2020

На перших парламентських виборах у Словаччині після вбивства журналіста Яна Куціяка та його нареченої перемагає опозиція. Її лідер пообіцяв викорінити корупцію.

Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - Європа у фокусі (відео)

Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (відео) 10.02.2020

Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття.
На процесі у Словаччині один з обвинувачених визнав, що вбив журналіста Куціяка

На процесі у Словаччині один з обвинувачених визнав, що вбив журналіста Куціяка 13.01.2020

На судовому процесі у Словаччині Мирослав Марчек зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куціяка. Двоє інших підсудних заперечують свою провину.
Перший вирок у справі вбитого в Словаччині журналіста Куціяка: 15 років тюрми

Перший вирок у справі вбитого в Словаччині журналіста Куціяка: 15 років тюрми 30.12.2019

Золтан Андруско, який зізнався у причетності до вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, засуджений до 15 років в'язниці. Суд над іншими обвинуваченими триває.
Історичний процес у Словаччині: довічне ув'язнення для вбивць журналіста Куціяка?

Історичний процес у Словаччині: довічне ув'язнення для вбивць журналіста Куціяка? 20.12.2019

Вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої сколихнуло Словаччину. Майже два роки потому ймовірні вбивці і замовники постали перед судом.
Суд у справі вбивства журналіста Куціяка: історичний процес у Словаччині

Суд у справі вбивства журналіста Куціяка: історичний процес у Словаччині 19.12.2019

У четвер у Словаччині розпочинається процес проти можливого вбивці журналіста Яна Куціяка та його дівчини Мартіни Кушнірової. Ця справа вже змінила країну.
Вбивство журналіста в Словаччині: чотирьом підозрюваним висунули обвинувачення

Вбивство журналіста в Словаччині: чотирьом підозрюваним висунули обвинувачення 21.10.2019

Прокуратура Словаччини висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у вбивстві словацького журналіста Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової у лютому 2018 року. Їм загрожує довічне ув'язнення.
Європарламент посилює захист викривачів та інформаторів

Європарламент посилює захист "викривачів" та "інформаторів" 17.04.2019

Особи, які викривають правопорушення, в майбутньому мають бути краще захищеними, вирішив Європарламент.

Екс-військовий зізнався у вбивстві Куціяка - ЗМІ

Екс-військовий зізнався у вбивстві Куціяка - ЗМІ 12.04.2019

Колишній військовослужбовець Мирослав Марчек зізнався у вбивстві словацького журналіста Яна Куціяка. Замовником злочину вважають мільйонера Маріана Кочнера.
Коментар: Словакам набрид популізм і демагогія

Коментар: Словакам набрид популізм і демагогія 01.04.2019

Зузана Чапутова здобула впевнену перемогу на президентських виборах у Словаччині. Вибір словаків вказує на досі малопомічений тренд у центрі Європи: бажання покінчити з популізмом і демагогією.
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