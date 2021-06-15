Ян Куціяк - словацький журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ян Куціяк".

Словацький журналіст Ян Куціяк (1990 - 2018) проводив гучні журналістські розслідування. Його вбили в лютому 2018 року в населеному пункті Велка Мача, що неподалік міста Трнава. Куціяк проводив розслідування про можливу причетність італійської мафії до корупції в уряді Роберта Фіцо. Після убивства у Братиславі пройшли демонстрації з вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку. В результаті словацький прем'єр Фіцо та міністр внутрішніх справ Роберт Калінак залишили свої посади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.