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Ян Куціяк - словацький журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ян Куціяк".
Словацький журналіст Ян Куціяк (1990 - 2018) проводив гучні журналістські розслідування. Його вбили в лютому 2018 року в населеному пункті Велка Мача, що неподалік міста Трнава. Куціяк проводив розслідування про можливу причетність італійської мафії до корупції в уряді Роберта Фіцо. Після убивства у Братиславі пройшли демонстрації з вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку. В результаті словацький прем'єр Фіцо та міністр внутрішніх справ Роберт Калінак залишили свої посади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Суд у Словаччині визнав невинним бізнесмена, якого звинувачували в замовленні вбивства Яна Куціяка і його нареченої. Суд не знайшов доказів, що саме мультимільйонер Маріан Кочнер замовив вбивство журналіста-розслідувача.
Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття.