 Суд у Словаччині скасував виправдальні вироки в справі Куціяка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2021

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Суд у Словаччині скасував виправдальні вироки в справі Куціяка

Верховний суд Словаччини скасував виправдальний вирок бізнесмену, обвинуваченому у справі вбивства журналіста Яна Куціяка та його нареченої, а також особі, яку вважають посередницею.

Словацький мультимільйонер Маріан Кочнер, якого обвинувачували в замовленні вбивства Яна Куціяка

Словацький мультимільйонер Маріан Кочнер, якого обвинувачували в замовленні вбивства Яна Куціяка

Верховний суд Словаччини в вівторок, 15 червня, скасував два виправдальні вироки в справі про вбиство журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Йдеться про вироки мультимільйонеру Маріану Кочнеру, якого обвинувачували в замовленні вбивства, а також Алені Жужовій, яку обвинувачення вважало посередницею у вбивстві. 

Верховний суд вирішив, що процес щодо Кочнера та Жужової треба почати наново, оскільки суд, який виніс виправдальні вироки, припустився "багатьох помилок". Тоді судді не побачили доказів, що саме Кочнер замовив убивство.

Нагадаємо, що 27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в лютому 2018 року в себе вдома за 65 кілометрів від Братислави. Куціяк проводив журналістське розслідування та намагався виявити зв'язки оточення тодішнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі. Крім того, Куціяк розслідував незаконну діяльність Кочнера та його зв'язок із правлячою на той час партією.

Вбивство журналіста та його нареченої спричинило хвилю протестів у Словаччині, внаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, двоє його помічників, очільник МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич.

Наприкінці  2019 року суд у Словаччині засудив до 15 років позбавлення волі Золтана Андруско, який, за версією сторони обвинувачення, отримав пропозицію знайти найманого вбивцю від перекладачки Кочнера. У квітні колишній військовий Мирослав Марчек, який зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача і його нареченої, був засуджений до 23 років позбавлення волі.

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