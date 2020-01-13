Словацький суд виправдав обвинуваченого в замовленні вбивства Куціяка

Суд у словацькому місті Пезінок у четвер, 3 вересня, виправдав словацького мультимільйонера Маріана Кочнера, якого обвинувачували в замовленні вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої Мартіни Кушнірової. Як повідомляє інформагентство Reuters, суд не знайшов доказів, що саме Кочнер замовив це вбивство.

Крім того, суд виправдав іншу підозрювану Алену Ж. Її звинувачували у посередництві в замовленні вбивства Куціяка. Втім, суд визнав винним колишнього поліцейського Томаша С. і засудив його до 25 років ув'язнення. Прокуратура все ще може оскаржити рішення щодо невинуватості Маріна Кочнера і Алени Ж.

Нагадаємо, що 27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в лютому 2018 року в себе вдома за 65 кілометрів від Братислави. Куціяк проводив журналістське розслідування та намагався виявити зв'язки оточення тодішнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі. Крім того, Куціяк розслідував незаконну діяльність Кочнера та його зв'язок із правлячою на той час партією.

Вбивство журналіста та його нареченої спричинило хвилю протестів у Словаччині, внаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, двоє його помічників, очільник МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич.

Наприкінці 2019 року суд у Словаччині засудив до 15 років позбавлення волі Золтана Андруско, який, за версією сторони обвинувачення, отримав пропозицію знайти найманого вбивцю від перекладачки Кочнера. У квітні колишній військовий Мирослав Марчек, який зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача і його нареченої, був засуджений до 23 років позбавлення волі.

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