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Боротьба з корупцією

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "боротьба з корупцією".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини 29.04.2022

Брюссель уперше запустив механізм регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права. Відповідачкою виступає Угорщина. Це загрожує країні фінансовими санкціями. DW - про причини рішення та можливі наслідки.
Берлін будує між Молдовою та Заходом міст солідарності

Берлін будує між Молдовою та Заходом "міст солідарності" 06.04.2022

На конференції у німецькій столиці 9 міжнародних організацій та 36 країн-донорів вирішили надати Молдові допомогу на 695 мільйонів євро. Гроші підуть не лише на українських біженців.
ПАРЄ закликає негайно реформувати Окружний адміністративний суд Києва

ПАРЄ закликає негайно реформувати Окружний адміністративний суд Києва 28.01.2022

У резолюції ПАРЄ Київ закликають не затягувати судову реформу. Процес призначення на посади керівників антикорупційних органів продемонструє волю України до боротьби з корупцією на всіх рівнях, йдеться в документі.
Україна опустилася в рейтингу Індекс сприйняття корупції

Україна опустилася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції" 25.01.2022

За 2021 рік Україна продемонструвала незначне падіння в світовому "Індексі сприйняття корупції" організації Transparency International та знову опинилася позаду всіх сусідів, окрім Росії.
Невиправдана затримка: посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП

"Невиправдана затримка": посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП 22.12.2021

Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".
СБУ заявила про ліквідацію осередку Ісламської держави у Києві

СБУ заявила про ліквідацію осередку "Ісламської держави" у Києві 16.12.2021

У Києві припинено діяльність осередку терористичного угруповання "Ісламська держава", повідомила Служба безпеки України. Серед учасників - п'ять громадян Росії.

Посол Швейцарії назвав умови для повернення активів Януковича в Україну

Посол Швейцарії назвав умови для повернення активів Януковича в Україну 09.12.2021

Як заявив посол Швейцарії, прогрес у питанні повернення заморожених коштів оточення експрезидента Віктора Януковича до України можливий за умови незалежності антикорупційних органів.
Посли G7 закликали без зволікань обрати керівника САП

Посли G7 закликали без зволікань обрати керівника САП 02.12.2021

Комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликають не затягувати із конкурсним відбором у САП. Незалежні антикорупційні інституції вирішальні для процвітання України, заявили посли G7.
Чи досягла Україна успіху в боротьбі з корупцією: оцінки в ЄС розійшлися

Чи досягла Україна успіху в боротьбі з корупцією: оцінки в ЄС розійшлися 10.11.2021

Два комітети Європарламенту обговорили звіт Європейської рахункової палати щодо допомоги Україні у боротьбі з корупцією. Детальніше про те, як у різних органах ЄС оцінюють успіхи України, - у DW.
Верховна Рада змінила статус НАБУ

Верховна Рада змінила статус НАБУ 19.10.2021

Верховна Рада вирішила, що директора НАБУ призначає та звільняє з посади Кабінет міністрів.
Pandora Papers викрили неетичні схеми роботи українського бізнесу

Pandora Papers викрили неетичні схеми роботи українського бізнесу 05.10.2021

У розслідуванні Pandora Papers згадується і Володимир Зеленський. Президент України і його оточення мають дати пояснення щодо опублікованої інформації, вважає експертка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.
Підтримка боротьби з корупцією в Україні з боку ЄС малоефективна - аудит

Підтримка боротьби з корупцією в Україні з боку ЄС малоефективна - аудит 23.09.2021

Європейська рахункова палата представила звіт аудиту підтримки Євросоюзом боротьби з корупцією в Україні. Попри певні досягнення, ця підтримка була малоефективною. Аудитори радять, як виправити ситуацію.
У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора

У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора 21.09.2021

Експрокурора, який відповідав за боротьбу з корупцією в Словаччині, засудили до 14 років ув'язнення за хабар, отриманий в обмін на допомогу одному з лідерів мафії.
За вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів - голова суду

За вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів - голова суду 08.09.2021

За вироками Вищого антикорупційного суду України 27 корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, заявила голова ВАКС Олена Танасевич.
Коментар: Байден підтримав Зеленського, поговоривши з ним по-чоловічому

Коментар: Байден підтримав Зеленського, поговоривши з ним "по-чоловічому" 02.09.2021

Незважаючи на всі песимістичні прогнози експертів, перший візит президента України Володимира Зеленського до США можна вважати вдалим, вважає Сергій Руденко.

Зеленський і Байден: чого чекати від зустрічі у Вашингтоні (31.08.2021) 31.08.2021

1 вересня президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден мають зустрітися у Вашингтоні. Говоритимуть про "Північний потік-2", боротьбу з корупцією та військову допомогу Україні. Чого чекати від цих переговорів?
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