Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "боротьба з корупцією".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".
1 вересня президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден мають зустрітися у Вашингтоні. Говоритимуть про "Північний потік-2", боротьбу з корупцією та військову допомогу Україні. Чого чекати від цих переговорів?