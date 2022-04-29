Боротьба з корупцією

У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора

Експрокурора, який відповідав за боротьбу з корупцією в Словаччині, засудили до 14 років ув'язнення за хабар, отриманий в обмін на допомогу одному з лідерів мафії.