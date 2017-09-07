You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Словаччина
Тема
Словаччина - країна на сході Центральної Європи. Столиця - Братислава.
Пропустити розділ Новини
Новини
23 год. тому
23 год. тому
Словаччина передала Україні чотири перші МіГи
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29
Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29
Польща і Словаччина - перші держави-члени НАТО, які оголосили про передачу Україні МіГ-29. Чи допоможуть вони ЗСУ?
Конфлікти
17.03.2023
17 березня 2023 р.
01:30 хв.
Чи зможе Словаччина поставити Україні літаки МіГ-29?
Чи зможе Словаччина поставити Україні літаки МіГ-29?
На шляху передачі літаків Україні стоять Конституція країни та опозиція.
Політика
03.03.2023
3 березня 2023 р.
30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді
30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді
У січні 1993 року Чехословаччина мирно розділилася на дві держави. Які зараз відносини між двома народами?
Політика
31.12.2022
31 грудня 2022 р.
Словаччина попрощалася зі своїми винищувачами заради України
Словаччина попрощалася зі своїми винищувачами заради України
Братислава виводить із експлуатації 11 радянських винищувачів МіГ-29, які тепер можуть передати Україні.
Конфлікти
30.08.2022
30 серпня 2022 р.
01:27 хв.
Як газопровід Польща-Словаччина знизить залежність від РФ
Як газопровід Польща-Словаччина знизить залежність від РФ
Завдяки новому газогону зросте роль Польщі в газопостачанні Східної Європи. Україна теж виграє від цього.
Економіка
30.08.2022
30 серпня 2022 р.
Як Чехія планує розпрощатися з російським газом
Як Чехія планує розпрощатися з російським газом
Один з можливих варіантів - підключення до трубопроводів у Польщі.
Економіка
02.06.2022
2 червня 2022 р.
Реклама
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Східна Європа вивчила свій урок
Борис Кальнокі
Коментар
Політика
02.05.2019
2 травня 2019 р.
Словаччина проти популістської моделі Орбана
Кено Ферзек
Гостьовий коментар
Політика
01.04.2019
1 квітня 2019 р.
Орбан як шеф "східного філіалу" ЄС
Фолькер Ваґенер
Коментар
Політика
12.02.2019
12 лютого 2019 р.
Кремлівська пропаганда і уроки "Празької весни"
Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Політика
21.08.2018
21 серпня 2018 р.
Коментар: Примусова солідарність у ЄС
Барбара Везель
Коментар
Політика
07.09.2017
7 вересня 2017 р.
Реклама