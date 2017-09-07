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Словаччина

Тема

Словаччина - країна на сході Центральної Європи. Столиця - Братислава.

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Новини

23 год. тому

Словаччина передала Україні чотири перші МіГи

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Докладно

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Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

Польща і Словаччина - перші держави-члени НАТО, які оголосили про передачу Україні МіГ-29. Чи допоможуть вони ЗСУ?
Конфлікти17 березня 2023 р.01:30 хв.
МіГ-29 словацьких ВПС, вересень 2018 року

Чи зможе Словаччина поставити Україні літаки МіГ-29?

Чи зможе Словаччина поставити Україні літаки МіГ-29?

На шляху передачі літаків Україні стоять Конституція країни та опозиція.
Політика3 березня 2023 р.
Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер з чеським колегою Яном Ліпавським

30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді

30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді

У січні 1993 року Чехословаччина мирно розділилася на дві держави. Які зараз відносини між двома народами?
Політика31 грудня 2022 р.
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Словаччина попрощалася зі своїми винищувачами заради України

Словаччина попрощалася зі своїми винищувачами заради України

Братислава виводить із експлуатації 11 радянських винищувачів МіГ-29, які тепер можуть передати Україні.
Конфлікти30 серпня 2022 р.01:27 хв.
Прем'єр-міністри Польщі та Словаччини Матеуш Моравецький та Едуард Хегер

Як газопровід Польща-Словаччина знизить залежність від РФ

Як газопровід Польща-Словаччина знизить залежність від РФ

Завдяки новому газогону зросте роль Польщі в газопостачанні Східної Європи. Україна теж виграє від цього.
Економіка30 серпня 2022 р.
Газопровід Gazela на чесько-німецькому кордоні

Як Чехія планує розпрощатися з російським газом

Як Чехія планує розпрощатися з російським газом

Один з можливих варіантів - підключення до трубопроводів у Польщі.
Економіка2 червня 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Східна Європа вивчила свій урок

Борис Кальнокі
Коментар
Політика2 травня 2019 р.
Кено Ферзек

Словаччина проти популістської моделі Орбана

Кено Ферзек
Гостьовий коментар
Політика1 квітня 2019 р.
Фолькер Ваґенер

Орбан як шеф "східного філіалу" ЄС

Фолькер Ваґенер
Коментар
Політика12 лютого 2019 р.
Російський політолог Іван Преображенський

Кремлівська пропаганда і уроки "Празької весни"

Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Політика21 серпня 2018 р.
Barbara Wesel Kommentarbild App *PROVISORISCH*

Коментар: Примусова солідарність у ЄС

Барбара Везель
Коментар
Політика7 вересня 2017 р.