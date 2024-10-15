Чому Словаччина зараз хоче заборонити вакцини проти COVID

Уповноважений уряду Словаччини Петер Котлар вважає mRNA-вакцини небезпечними й закликає їх заборонити. Науковці й опозиція обурені й вказують на високу смертність під час пандемії. Але чому скандал виник зараз?

У Словаччині на початку жовтня подала у відставку міністерка охорони здоров'я Зузана Долінкова. Вона є представницею соціал-демократичної партії "Голос - соціальна демократія" - поміркованої політичної сили в уряді прем'єр-міністра Роберта Фіцо, лідера лівоцентристської партії "Курс - соціальна демократія".

Долінкова очолювала міністерство менше року. Своє рішення подати у відставку вона пояснила розбіжностями щодо бюджету, який передбачає масштабні скорочення фінансування системи охорони здоров'я. Однак головною причиною, найімовірніше, стала доповідь, з якою тиждень тому виступив Петер Котлар, уповноважений уряду з розслідування пандемії ковіду.

Зузана Долінкова оголошує про свою відставку з посади глави МОЗ Словаччини, 4 жовтня 2024 року Фото: Zuzana Gogova/Getty Images

У доповіді не тільки ставиться під сумнів сама наявність пандемії, а й міститься заклик заборонити у Словаччині вакцинацію mRNA-вакцинами, розробленими західними компаніями, такими як Biontech/Pfizer і Moderna. Багато експертів не згодні з такими висновками. За їхніми словами, зазначені вакцини допомогли значно знизити кількість смертей від коронавірусу і пом'якшити наслідки пандемії.

Саме цю тезу й відкидає Котлар. "Найсерйозніший наслідок усієї цієї надуманої операції під назвою пандемія COVID-19 - загроза здоров'ю людей і підтвердження наївності населення планети, яке підсвідомо має бути слухняним", - заявив уповноважений уряду на презентації своєї доповіді.

При владі в Словаччині зараз перебувають антиваксери

Петер Котлар, представник правоконсервативної Словацької національної партії, яка входить до правлячої коаліції, під час пандемії ковіду виступав у YouTube проти заходів, вжитих тодішнім урядом, наприклад, проти вакцинації. На думку аналітиків, таким чином він завоював для себе достатньо популярності, що пізніше допомогло йому стати депутатом парламенту.

Петер Котлар під час складання депутатської присяги в парламенті Словаччини, жовтень 2023 Фото: Vaclav Salek/CTK/picture alliance

Тим часом заклик Котлара щодо заборони mRNA-вакцин підтримав і сам прем'єр-міністр Фіцо. "Ви всі знаєте, що особисто я завжди був проти вакцинації експериментальними вакцинами проти COVID", - нагадав прем'єр у зверненні до нації, оприлюдненому у Facebook минулими вихідними.

І додав, що в нього є "багато знайомих", у яких виникли серйозні проблеми зі здоров'ям після вакцинації від ковіду. Фіцо також закликав Котлара з'ясувати, хто саме збагатився у Словаччині за рахунок "непотрібних закупівель медичних матеріалів і вакцин".

Висока смертність у Словаччині під час пандемії

Братислава, тест на ковід під час пандемії COVID-19 Фото: Tomas Tkacik/SOPA/ZUMA Wire/dpa/picture alliance

Словаччина виявилася однією з найбільш постраждалих країн у світі за кількістю смертей, пов'язаних із пандемією. У цій центральноєвропейській державі з п'ятимільйонним населенням від COVID померли понад 21 000 осіб. Причина великої кількості летальних випадків не лише в недосконалій системі охорони здоров'я, якій хронічно бракує грошей, зауважують аналітики. Такому драматичному розвитку, на їхню думку, сприяли також дезінформаційні кампанії, недовіра до сучасних західних вакцин і недооцінка небезпеки самого ковіду.



Така недовіра призвела до того, що багато словаків відмовилися від західних вакцин і захотіли робити щеплення тільки російською вакциною "Спутник V". Навесні 2021 року тодішній прем'єр-міністр Ігор Матович відправив урядову делегацію до Москви, щоб запастися вакциною "Спутник V". Однак після того, як ЄС не визнав російську вакцину, її зрештою не стали використовувати і в Словаччині, і закуплений препарат довелося знищити.

Чому Словаччина не хоче співпраці з ВООЗ

Незважаючи на це, уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо зберігає своє негативне ставлення до mRNA-вакцин і сумнів щодо того, чи пандемія взагалі була. Словацький уряд уже оголосив про припинення співпраці з питання ковіду зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо Фото: Slovak Government/AFP

"Давайте хоча б разом зробимо правильний жест і не застосовуватимемо mRNA-препарати доти, доки не буде доведено їхню ефективність і безпеку", - зажадав на презентації своєї доповіді Петер Котлар. За його словами, найсерйознішим висновком, що міститься в документі, є те, що такі препарати змінюють ДНК людини. mRNA-вакцини були недостатньо протестовані й тому небезпечні, переконаний Котлар.

"Це демонструє, до чого дійшла Словаччина після року правління Роберта Фіцо, - так в інтерв'ю DW прокоментував усю цю історію політолог Григорій Месежніков, керівник Інституту досліджень суспільних проблем (IVO) у Братиславі. - Адже на момент пандемії ковіду Фіцо був, мабуть, найбільш високопоставленим лідером руху антиваксерів не тільки в Словаччині, а й у всій Європі".

Науковці та опозиція обурені

"Не можна боротися з антинауковими фактами, - зазначила міністерка охорони здоров'я Долінкова, оголошуючи про свою відставку. - Ідеї пана Котлара продовжують знаходити підтримку в правлячій коаліції, тоді як у світових наукових колах вони жодної підтримки не мають".

Під час пандемії перш, ніж почати використовувати mRNA-вакцини, вони пройшли ретельне тестування в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA). У 2023 році Нобелівську премію в галузі медицини присудили Каталін Каріко і Дрю Вайсману, які зробили вагомий внесок у розробку вакцин проти коронавірусу, відкривши технологію mRNA.

Не дивно, що обурення в Словаччині з приводу доповіді уповноваженого уряду було великим. Навіть словацькі громадсько-правові ЗМІ, які зазнають дедалі більшого тиску з боку уряду, назвали його висновки брехнею.

Багато лікарів і вчених просто шоковані. "Як науковці, котрі тривалий час досліджують віруси, ми глибоко стурбовані заявами Котлара, з якими він виступив перед громадськістю, - підкреслюється у зверненні групи експертів, розміщеному на сайті Словацької академії наук. - Висловлені погляди ставлять під сумнів факти, які були перевірені та прийняті світовою експертною спільнотою та компетентними органами, і викликають занепокоєння з боку громадськості".

Опозиція також висловлює протест проти доповіді Котлара і його висновків. "Якби у нас був конкурс на непотрібність, Петер Котлар виграв би його. В уповноваженого з розслідування пандемії немає ані аналізів, ані доказів, але він зловживає своїм становищем для поширення небезпечної дезінформації", - сказав журналістам Оскар Дворак, депутат парламенту від найбільшої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" і заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я.