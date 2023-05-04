Повені у Польщі та Чехії: чи загрожує підтоплення Україні?

Повені, зливи, підтоплення: циклон "Борис" наробив лиха у Польщі, Чехії, Австріі та інших країнах Європи. Велика вода підтопила десятки міст і сіл, тисячі людей евакуйовані. Чи може "Борис" прийти і в Україну? DW розпитала метеорологиню Наталію Діденко.

Негода обернулася вкрай сильними зливами та повенями. Польща, Австрія, Чехія, Румунія зазнали величезних збитків. Повені підтопили десятки міст і сіл. Тисячі людей і тварин мусили евакуюватися, оселі та майно опинилися під водою. Щойнаменше 22 людини стали жертвами стихійного лиха. Є зниклі безвісти. Через повені уряд Польщі запровадив стан стихійного лиха у трьох воєводствах. Постраждалим від повеней обіцяють компенсації по 10 тисяч злотих - це понад 100 тисяч гривень у перерахунку.