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Повені у Польщі та Чехії: чи загрожує підтоплення Україні?

Аніта Вінкельмаєр | Анна Пшемиська
18 вересня 2024 р.

Повені, зливи, підтоплення: циклон "Борис" наробив лиха у Польщі, Чехії, Австріі та інших країнах Європи. Велика вода підтопила десятки міст і сіл, тисячі людей евакуйовані. Чи може "Борис" прийти і в Україну? DW розпитала метеорологиню Наталію Діденко.

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Негода обернулася вкрай сильними зливами та повенями. Польща, Австрія, Чехія, Румунія зазнали величезних збитків. Повені підтопили десятки міст і сіл. Тисячі людей і тварин мусили евакуюватися, оселі та майно опинилися під водою. Щойнаменше 22 людини стали жертвами стихійного лиха. Є зниклі безвісти. Через повені уряд Польщі запровадив стан стихійного лиха у трьох воєводствах. Постраждалим від повеней обіцяють компенсації по 10 тисяч злотих - це понад 100 тисяч гривень у перерахунку. 

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