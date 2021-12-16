Коментар: Спека, повені, урагани - кліматична криза змушує нас пристосовуватися

У 2021 році багато людей зрозуміли, що зміна клімату вже давно перетворилась на кліматичну кризу. Про захист клімату вже говорять, водночас про захист від клімату - поки що ні, вважає Давід Ель.