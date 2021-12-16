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Дощ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дощ".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський, ЄС і санкції проти Росії: яке вікно президент України не поспішає відкривати (16.12.2021)

Зеленський, ЄС і санкції проти Росії: яке вікно президент України не поспішає відкривати (16.12.2021) 16.12.2021

На саміті "Східного партнерства" в Брюсселі Володимир Зеленський обрав тактику "вимагай неможливого". Що саме він вимагав і до чого тут "вікно з Росією, за яким сніг або дощ"? Кореспондент DW у Брюсселі повідомляє із залаштунків саміту.

Дощ й тепле літо у Гренландії: глобальне потепління вже не зупинити? (26.08.2021) 26.08.2021

Незвичайна подія - дощ замість снігу пішов у найвищій точці льодовикового щиту в Гренландії цього місяця. Це уперше в історії метеоспостережень. Коли в Арктиці лід перетворюється на дощ, кліматичні зміни очевидні. Вчені застерігають, що насувається катастрофа.
Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі

Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі 17.08.2021

Поки на півдні Італії горять ліси й чагарники, які не вдається загасити, на півночі країни масштабні опади призвели до повеней.
Коментар: Спека, повені, урагани - кліматична криза змушує нас пристосовуватися

Коментар: Спека, повені, урагани - кліматична криза змушує нас пристосовуватися 16.07.2021

У 2021 році багато людей зрозуміли, що зміна клімату вже давно перетворилась на кліматичну кризу. Про захист клімату вже говорять, водночас про захист від клімату - поки що ні, вважає Давід Ель.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування 16.07.2021

Не інакше як "природна катастрофа століття" називають у ФРН наслідки тривалих злив на заході країни. Десятки загиблих, знесені бурхливими потоками будинки, переповнені водосховища, що загрожують прорвати…
Повені на заході Німеччини: понад 50 загиблих

Повені на заході Німеччини: понад 50 загиблих 15.07.2021

Унаслідок рясних і тривалих злив одразу в кількох регіонах Німеччини сталися повені. Водою зруйновано або пошкоджено багато будівель та об'єктів інфраструктури. Понад 50 людей загинули.

Зсув ґрунту в Японії: щонайменше три людини загинули

Зсув ґрунту в Японії: щонайменше три людини загинули 05.07.2021

Рятувальники в Японії продовжують шукати людей, зниклих безвісти внаслідок зсувів ґрунту, спричинених сильними зливами.
Близько 20 людей зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту у Японії

Близько 20 людей зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту у Японії 03.07.2021

Потужний зсув ґрунту в місті Атамі зруйнував декілька будинків. Рятувальники шукають близько 20 осіб, зниклих безвісти.
У Китаї через негоду загинув 21 учасник ультрамарафону

У Китаї через негоду загинув 21 учасник ультрамарафону 23.05.2021

Під час 100-кілометрового марафону почався дощ з градом та сильний вітер, а температура повітря різко впала.

Повінь століття в Австралії призвела до евакуації тисяч людей

Повінь століття в Австралії призвела до евакуації тисяч людей 22.03.2021

Близько 20 тисяч жителів австралійського штату Новий Південний Уельс покинули свої будинки через повінь. Рівень води в річках зростає через безперервні зливи. У деяких районах зафіксовані зсуви.
Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео)

Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео) 15.04.2020

Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знову. Чому?

Чорнобильські пожежі: як захистити зону відчуження від паліїв (15.04.2020) 15.04.2020

Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знов, адже "режимна" зона відчуження насправді закрита лише для законослухняних громадян, а не для паліїв.
Проливні дощі в Іспанії: троє загиблих, закриті кілька аеропортів

Проливні дощі в Іспанії: троє загиблих, закриті кілька аеропортів 13.09.2019

Через негоду загинули вже троє людей, кілька аеропортів тимчасово припинили свою роботу. Негода - найгірша з часу початку спостережень у 1917 році, кажуть метеорологи.

Дощ і концерти-спойлери: як пройшли одиночні пікети в Москві

Дощ і концерти-спойлери: як пройшли одиночні пікети в Москві 18.08.2019

Одиночні пікети на бульварах, мітинг КПРФ, концерт-спойлер в Парку Горького - репортаж DW про те, як пройшла чергова субота протестів за вільні вибори в Москві.
Кількість жертв пожеж у Каліфорнії перевищила 80 осіб

Кількість жертв пожеж у Каліфорнії перевищила 80 осіб 22.11.2018

Щонайменше 86 людей загинуло через масштабні лісові пожежі, що вирують у Каліфорнії. У штаті нарешті пішов дощ, але влада побоюється повені та зсувів.

Чи кладуть німці асфальт у сніг та дощ (15.11.2018) 15.11.2018

Сніг в Україні - гарна нагода вкладати асфальт? У соцмережах обурюються, як ремонтники у Києві проводили дорожні роботи в непогоду. А чи вкладають німці асфальт, коли дощить або дорогу замело снігом?

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