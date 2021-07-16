Коментар: Спека, повені, урагани - кліматична криза змушує нас пристосовуватися
У 2021 році багато людей зрозуміли, що зміна клімату вже давно перетворилась на кліматичну кризу. Про захист клімату вже говорять, водночас про захист від клімату - поки що ні, вважає Давід Ель.
Дах автомобіля, затопленого на вулиці Кельна після катастрофічних злив на заході Німеччини
Масштаб катастрофічної повені поступово стає зрозумілим: десятки загиблих, багато зниклих безвісти. Потужні потоки води спустошили цілі міста, буквально змивши будинки, автомобілі та дерева.
Подібні природні лиха завжди траплялися, авжеж і задовго до початку промислової епохи та спалювання викопних енергоносіїв. Але відколи люди поступово подвоїли частку CO2 в атмосфері, а Земля нагрілася на один градус, кількість і масштаб таких катастроф збільшилися.
Їхня одночасність цього літа на північній півкулі лише посилює враження справжньої кліматичної кризи. Поки частина західної Німеччини затоплена водою, Північна Америка частково перетворилася на справжню піч: із жертвами, рекордними температурами та лісовими пожежами, гасити які неможливо - адже вода пожежників випаровується, не досягаючи вогню.
Про захист клімату зараз говорять, про захист від клімату - поки ні
Зрештою у липні 2021 року поступово починають серйозно говорити про те, як запобігти найгіршим наслідкам зміни клімату. Єврокомісія саме представила кліматичну програму Fit for 55, яка передбачає конкретні заходи зі зменшення шкідливих для клімату викидів, зокрема припинення продажу нових машин з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року. Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС Армін Лашет (Armin Laschet) відразу заявив, що він не вважає необхідним, "аби політики визначали дату". Шведська кліматична активістка Грета Тунберг натомість написала у Twitter: "Якщо ЄС не розірве свій пакет Fit for 55, у світу немає шансу залишитися у межах 1,5 градуса глобального потепління".
Редактор DW Давід Ель
Як 32-річний я навіть у силу свого віку є ближчим до Грети Тунберг, аніж до Арміна Лашета. Мене лякає думка, що повені та спека цього літа є лише передвісником тих речей, які мені доведеться пережити, коли я колись буду у такому ж віці, як Лашет сьогодні, і особливо того, що переживатимуть майбутні покоління. Аби вони мали шанс на виживання, вже згадане вище пом'якшення наслідків зміни клімату є визначальним. Але не менш важливою є адаптація, пристосування до умов життя на Землі в умовах глобального потепління.
Ми мусимо пристосувати наше життя до кліматичної кризи
Цього літа Німеччина поки що пережила лише один тиждень спеки. І одразу німецьке статистичне відомство зафіксувало у цьому проміжку часу на одинадцять відсотків більше випадків смертей. Важко уявити, що тут відбуватиметься, коли температури зростуть до 46, 47 чи 49 градусів, як це нещодавно було у канадському містечку Літтон. Він знаходиться трохи північніше від 50-ої паралелі - на однаковій "висоті" з мальовничими німецькими містечками на кшталт Боппарда чи Кобурга.
Тому вже давно треба було вдатися до попереджувальних заходів і на цьому іншому рівні проблеми. Проти екстремальної спеки майже немає засобів пристосування, але щонайменше трохи в цьому питанні можуть допомогти оновлені будівельні концепції для міст, які б передбачали створення коридорів свіжого повітря, забезпечуючи його циркуляцію у міському просторі. Йдеться також і про збільшення площ, вкритих зеленню, що допомагає знижувати температуру, замість бетону та асфальту, які лише підсилюють спеку.
Спорудження тимчасової стіни для захисту від повені у Кобленці в Німеччині
Концепції вже існують
Проти повеней та екстремальних злив також є перевірені засоби, які починаються з більш потужних каналізації та зворотних заслінок. Загалом вздовж багатьох німецьких річок вже давно є дамби, водосховища та утримувальні басейни. Подекуди заплави виступають буферними зонами, які можуть бути безпроблемно затопленими. Подібні зони у майбутньому доведеться створювати і у містах. Посеред Роттердама, наприклад, є місце, в якому цілком умисно створено три великі басейни. У добру погоду можна сидіти на їхніх сходах чи кататися в них на скейтах. Під час дощу ці басейни наповнюються водою. Заходи адаптації до клімату у режимі надзвичайної ситуації запроваджує зараз Маямі-Біч у США. Будинки поступово піднімаються вище, а усе місто оснащується підземною системою труб, басейнів та насосів, аби не потонути внаслідок дедалі потужніших ураганів та підвищення рівня моря.
Є багато подібних концептів. І навіть якщо вони не здатні надійно убезпечити від усієї можливої шкоди, яку готують нам екстремальні погодні умови сьогодення та майбутнього, вони можуть сильно пом'якшити їхні негативні наслідки. У боротьбі з кліматичною кризою найважливішим хоч і залишається подальше обмеження викидів CO2, але ми також потребуємо більшого усвідомлення того, як краще захистити себе від руйнівних наслідків змін клімату.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Наслідки циклону "Бернд"
Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Десятки загиблих
Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Затоплені вулиці
Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Знищені дороги
У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Відірвані від світу
Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Стіна для річки
Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Під завалами
У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені
У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Рятувальні роботи ускладнені
Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Переповнені водосховища
В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Бундесвер допомагає рятувальникам
Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Евакуація постраждалих
У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Поїзди у воді
Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.