У Німеччині через катастрофічні повені загинули понад 100 людей

За уточненими даними, оприлюдненими в обід п'ятниці, 16 липня, кількість загиблих через катастрофічні повені у Західній Німеччині збільшилась до 103.

З них 60 людей загинули у землі Рейнланд-Пфальц, 43 - у землі Півнчіний Рейн-Вестфалія, повідомляє влада федеральних земель.

"Щохвилини дані щодо жертв можуть змінитись", - попередила речниця міністерства внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія. Вона додала, що масштаби шкоди, завданої будівлям та інфраструктурі, наразі годі оцінити. Багато людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Повені залили населені пункти буквально за лічені хвилини. Незліченна кількість громадян залишилися без засобів до існування.

В обох федеральних землях досі вважаються зниклими безвісти багато людей. У багатьох місцях ситуація залишається напруженою. У населеному пункті Ерфтштадт-Блессем, розташованому на північний захід від Кельна, зафіксували масивні зсуви ґрунту, що значно ускладнило ситуацію.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією міністерство оборони оголосило "тривогу у разі катастроф у мирний час". Цей крок дозволить швидше ухвалювати рішення відповідальними особами на місці, пояснив представник міністерства. На боротьбу з наслідками негоди вже відрядили 850 військовослужбовців Бундесверу.

Внаслідок потужних злив напередодні рівень води у Рейні, Мозелі, а також невеликих річках у Західній Німеччині різко піднявся. Це призвело до затоплень низки районів, включно з транспортними шляхами, зсувів ґрунту та руйнування житлових будинків.

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Як повідомлялось, від повеней, спричинених потужними зливами, потерпають також Бельгія, Нідерланди та Люксембург.