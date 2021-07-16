Негода в Німеччині: наче у фільмі про катастрофи

До вечора середи у нашому селі в гірському регіоні Айфель на заході Німеччини майже добу безперервно йшов дощ. Сильний дощ. Це наче злива під час грози, але затяжна і без грому й блискавок. Близько 17.30 я виїхав на авто на пошту в містечку Бад-Мюнстерайфель. Зі схилів на цей момент на дорогу вже стікало багато води. Я ще подумав: цікаво, як воно далі буде.
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Коли я повертався додому за пів години, потік у тому самому місці був уже настільки великим, що я на якийсь момент зупинився, аби подумати, як проїхати. Якщо заїхати двома колесами на бордюр, то ще можна. Якби я повернувся на пів години пізніше, доїхати додому я б уже не зміг.
Безперебійна злива
Наші сусіди, які поїхали у відпустку, попросили нас постежити за їхнім будинком. Вранці у їхньому підвалі все ще виглядало добре. Але коли ми зазирнули туди близько 19 години, то він уже був ущент сповнений води. Електрику відрубало, тож і насос, який, взагалі-то, мав автоматично викачувати воду, працювати не міг. Треба розгрібати сповнену запасів їжі морозильну камеру.
Наслідки негоди в містечку Бад-Мюнстерайфель
Дещо пізніше ще одна сусідка сказала, що її підвал також затопило. Потім те саме повідомила ще одна подружня пара. Ми розділилися і почали витягати воду з підвалів, як могли, це тривало годинами. Ось що таке сусідська допомога!
Виглядає, наче після бомбардувань
Один сусід приєднався до нас пізніше, адже допомагав знайомому, чия квартира розташована на цокольному поверсі та, звісно, зазнала масштабних руйнувань. Він розповів, що проїхати до нашого села вже практично неможливо. Він спробував різні дороги, лише однією ще можна було якось проїхати. Цілі долини опинилися під водою.
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Але справжній масштаб катастрофи можна було побачити лише наступного дня: у Бад-Мюнстерайфелі потоки води зруйнували масивні кам'яні мости через річку Ерфт. Маса з різноманітних уламків та каміння прокотилася історичним центром міста, який тепер виглядає наче після бомбардувань. Це важко описати!
Без інтернету та телефонного зв'язку
Відповідаючи на запитання про поточну ситуацію, знайомий власник книгарні у красивому фахверковому будинку каже: "Книгарні більше немає". Телефонний зв'язок та інтернет не працюють. Мобільні працюють лише з перебоями. Дехто з наших родичів не має ані електрики, ані водопостачання. Їхнє село повністю евакуюють, адже існує загроза прориву розташованої неподалік дамби. Поки що вони поживуть у нас.
Потоки води зносили все на своєму шляху, в тому числі й автівки
Відрізані від світу
Схожа ситуація і ще в одного нашого немолодого родича. Усе ускладнює те, що він виявився відрізаним від світу, адже вода зруйнувала міст на шляху до його будинку. Ми думаємо про те, як би його переправити до нас лісовими стежками. Але спершу вирішили, що один день він поки що побуде в себе.
Остання повінь у Бад-Мюнстерайфелі була 2006 року. Тоді річка Ерфт так само вийшла з берегів та затопила історичний центр міста. Але масштаб руйнувань цього разу набагато більший. Маси каміння й уламків, зруйновані мости, відрізані від світу навколишні села - такого минулого разу не було. Масштаби завданої шкоди видаються колосальними! І з огляду на зміну клімату залишається питання, як часто таке траплятиметься в майбутньому.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Наслідки циклону "Бернд"
Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Десятки загиблих
Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Затоплені вулиці
Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Знищені дороги
У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Відірвані від світу
Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Стіна для річки
Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Під завалами
У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені
У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Рятувальні роботи ускладнені
Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Переповнені водосховища
В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Бундесвер допомагає рятувальникам
Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Евакуація постраждалих
У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.
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Природна катастрофа на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Поїзди у воді
Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.
Автор: Данило Білик