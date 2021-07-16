Негода в Німеччині: наче у фільмі про катастрофи

До вечора середи у нашому селі в гірському регіоні Айфель на заході Німеччини майже добу безперервно йшов дощ. Сильний дощ. Це наче злива під час грози, але затяжна і без грому й блискавок. Близько 17.30 я виїхав на авто на пошту в містечку Бад-Мюнстерайфель. Зі схилів на цей момент на дорогу вже стікало багато води. Я ще подумав: цікаво, як воно далі буде.

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Коли я повертався додому за пів години, потік у тому самому місці був уже настільки великим, що я на якийсь момент зупинився, аби подумати, як проїхати. Якщо заїхати двома колесами на бордюр, то ще можна. Якби я повернувся на пів години пізніше, доїхати додому я б уже не зміг.

Безперебійна злива

Наші сусіди, які поїхали у відпустку, попросили нас постежити за їхнім будинком. Вранці у їхньому підвалі все ще виглядало добре. Але коли ми зазирнули туди близько 19 години, то він уже був ущент сповнений води. Електрику відрубало, тож і насос, який, взагалі-то, мав автоматично викачувати воду, працювати не міг. Треба розгрібати сповнену запасів їжі морозильну камеру.

Наслідки негоди в містечку Бад-Мюнстерайфель

Дещо пізніше ще одна сусідка сказала, що її підвал також затопило. Потім те саме повідомила ще одна подружня пара. Ми розділилися і почали витягати воду з підвалів, як могли, це тривало годинами. Ось що таке сусідська допомога!

Виглядає, наче після бомбардувань

Один сусід приєднався до нас пізніше, адже допомагав знайомому, чия квартира розташована на цокольному поверсі та, звісно, зазнала масштабних руйнувань. Він розповів, що проїхати до нашого села вже практично неможливо. Він спробував різні дороги, лише однією ще можна було якось проїхати. Цілі долини опинилися під водою.

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Але справжній масштаб катастрофи можна було побачити лише наступного дня: у Бад-Мюнстерайфелі потоки води зруйнували масивні кам'яні мости через річку Ерфт. Маса з різноманітних уламків та каміння прокотилася історичним центром міста, який тепер виглядає наче після бомбардувань. Це важко описати!

Без інтернету та телефонного зв'язку

Відповідаючи на запитання про поточну ситуацію, знайомий власник книгарні у красивому фахверковому будинку каже: "Книгарні більше немає". Телефонний зв'язок та інтернет не працюють. Мобільні працюють лише з перебоями. Дехто з наших родичів не має ані електрики, ані водопостачання. Їхнє село повністю евакуюють, адже існує загроза прориву розташованої неподалік дамби. Поки що вони поживуть у нас.

Потоки води зносили все на своєму шляху, в тому числі й автівки

Відрізані від світу

Схожа ситуація і ще в одного нашого немолодого родича. Усе ускладнює те, що він виявився відрізаним від світу, адже вода зруйнувала міст на шляху до його будинку. Ми думаємо про те, як би його переправити до нас лісовими стежками. Але спершу вирішили, що один день він поки що побуде в себе.

Остання повінь у Бад-Мюнстерайфелі була 2006 року. Тоді річка Ерфт так само вийшла з берегів та затопила історичний центр міста. Але масштаб руйнувань цього разу набагато більший. Маси каміння й уламків, зруйновані мости, відрізані від світу навколишні села - такого минулого разу не було. Масштаби завданої шкоди видаються колосальними! І з огляду на зміну клімату залишається питання, як часто таке траплятиметься в майбутньому.