 У Німеччині вперше оголосили надзвичайну ситуацію через кібернапад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2021

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Новини

У Німеччині вперше оголосили надзвичайну ситуацію через кібернапад

Хакери заблокували сервер цілого округу в землі Саксонія-Ангальт. Адміністрація округу мусить тепер припинити роботу на два тижні. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації.

Напад на муніципальні сервери призвів до режиму НС у Німеччині

Про самих нападиків поки нічого не повідомляється

Вперше за всю історію Німеччини хакерська атака призвела до оголошення режиму надзвичайного стану (НС). У суботу, 10 липня, влада району Ангальт-Біттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт пішла на оголошення режиму НС через неможливість поновлення роботи серверів місцевої адміністрації.

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Власне, кіберзловмисники розпочали атакувати комп'ютерну систему адміністрації району ще минулого вівторка. В результаті влада округу, населення якого становить близько 157 тисяч осіб, більше не може проводити соціальні виплати. "Ми практично повністю паралізовані - і так триватиме протягом найближчого тижня", - заявив речник місцевої влади. Крім того, за його словами, наразі неможливо передбачити подальші наслідки цього кібернападу.

Режим надзвичайної ситуації оголошено для того, щоб мати можливість швидше реагувати, пояснив представник округу. Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) тим часом запевнило, що його фахівці перебувають на місці події. "У Німеччині були випадки кібернападів на муніципалітети, але жодний з них не був оголошений катастрофою", - сказала речниця відомства.

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Влада району не стала розголошувати подробиці щодо нападників, пояснивши це розслідуванням поліції. Кілька серверів були заражені з поки що невідомого джерела, йдеться в повідомленні місцевої влади. В результаті зашифровано поки що невстановлену ​​кількість файлів. Утім, всі критично важливі системи були відключені від мережі, щоб запобігти можливому відтоку даних.

Уразливість муніципальної ІТ-інфраструктури в ФРН

Фахівці підозрюють, що тут знову йдеться про випадок шантажу. Зазвичай у таких випадках зловмисники шифрують дані, які дешифрують тільки після сплати необхідної суми. В останні місяці почастішали випадки нападу злочинних груп на мережі як компаній, так і державних установ.

У Німеччині саме муніципальна ІТ-інфраструктура, ймовірно, найгірше захищена від кібератак - попри те, що тут зберігається значна кількість даних громадян. Водночас великі компанії й федеральний уряд можуть дозволити собі утримувати великі ІТ-відділи.

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