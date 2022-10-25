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Злочинність

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Злочинність", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Новини

12 лютого 2024 р.

У Німеччині вбили українського юнака-баскетболіста

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Докладно

Головний вокзал в Обергаузені

Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: нові деталі

Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: нові деталі

У поліції немає вказівок на те, що ножовий напад на українського баскетболіста Єрмакова вчинили з ксенофобських мотивів.
Злочинність14 лютого 2024 р.
Напис німецькою мовою "поліція" (фотоілюстрація)

Що відомо про смерть українського баскетболіста у Німеччині

Що відомо про смерть українського баскетболіста у Німеччині

17-річний Володимир Єрмаков із німецького клубу ART Giants загинув унаслідок сутички в Обергаузені. Що відомо?
Злочинність12 лютого 2024 р.
Танк поблизу фронту на Запоріжжі

Дослідження: Жителі Німеччини втрачають відчуття безпеки

Дослідження: Жителі Німеччини втрачають відчуття безпеки

Автори "Доповіді у сфері безпеки" фіксують у німців втрату почуття безпеки і страх бути втягнутими у війну.
Суспільство31 січня 2024 р.
Стамбул, міст через Босфор

Туреччина - рай для мафіозі зі всього світу?

Туреччина - рай для мафіозі зі всього світу?

Через прогалини в законах про боротьбу з відмиванням грошей Туреччина приваблює злочинців з усього світу.
Закон і право23 січня 2024 р.
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Як банди наркоторговців тероризують Швецію

Як банди наркоторговців тероризують Швецію

Швеція: вихідці із сімей мігрантів потрапляють до наркоторговців. Італія: який додаток завантажили сто тисяч італійців.
Суспільство15 січня 2024 р.26:00 хв.
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Озброєні люди вдерлися на телеканал у Еквадорі

Озброєні люди вдерлися на телеканал у Еквадорі

Наркокартелі здійняли хвилю насилля в Еквадорі. Президент запровадив надзвичайний стан.
Політика10 січня 2024 р.01:37 хв.
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Українки опановують нові професії - "Європа у фокусі"

Нові професії для українок завдяки війні? Чому в Туреччині забороняють концерти. Мистецтво проти нелегальних рибалок.
Суспільство8 листопада 2022 р.25:50 хв.
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Перший потяг у Краматорськ - "Європа у фокусі"

Молодіжні банди тероризують Мадрид. Морська трава як засіб боротьби з CO2. Парк атракціонів без струму в Італії.
Політика25 жовтня 2022 р.25:50 хв.