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Злочинність
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Злочинність", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Новини
12.02.2024
12 лютого 2024 р.
У Німеччині вбили українського юнака-баскетболіста
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: нові деталі
Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: нові деталі
У поліції немає вказівок на те, що ножовий напад на українського баскетболіста Єрмакова вчинили з ксенофобських мотивів.
Злочинність
14.02.2024
14 лютого 2024 р.
Що відомо про смерть українського баскетболіста у Німеччині
Що відомо про смерть українського баскетболіста у Німеччині
17-річний Володимир Єрмаков із німецького клубу ART Giants загинув унаслідок сутички в Обергаузені. Що відомо?
Злочинність
12.02.2024
12 лютого 2024 р.
Дослідження: Жителі Німеччини втрачають відчуття безпеки
Дослідження: Жителі Німеччини втрачають відчуття безпеки
Автори "Доповіді у сфері безпеки" фіксують у німців втрату почуття безпеки і страх бути втягнутими у війну.
Суспільство
31.01.2024
31 січня 2024 р.
Туреччина - рай для мафіозі зі всього світу?
Туреччина - рай для мафіозі зі всього світу?
Через прогалини в законах про боротьбу з відмиванням грошей Туреччина приваблює злочинців з усього світу.
Закон і право
23.01.2024
23 січня 2024 р.
Як банди наркоторговців тероризують Швецію
Як банди наркоторговців тероризують Швецію
Швеція: вихідці із сімей мігрантів потрапляють до наркоторговців. Італія: який додаток завантажили сто тисяч італійців.
Суспільство
15.01.2024
15 січня 2024 р.
26:00 хв.
Озброєні люди вдерлися на телеканал у Еквадорі
Озброєні люди вдерлися на телеканал у Еквадорі
Наркокартелі здійняли хвилю насилля в Еквадорі. Президент запровадив надзвичайний стан.
Політика
10.01.2024
10 січня 2024 р.
01:37 хв.
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Суспільство
08.11.2022
8 листопада 2022 р.
25:50 хв.
Перший потяг у Краматорськ - "Європа у фокусі"
Молодіжні банди тероризують Мадрид. Морська трава як засіб боротьби з CO2. Парк атракціонів без струму в Італії.
Політика
25.10.2022
25 жовтня 2022 р.
25:50 хв.