Як політика стала небезпечною професією у ФРН

У ФРН почастішали випадки нападів на політиків. У нагнітанні напруги в країні багато хто звинувачує правих популістів з АдН, які при цьому самі стають жертвами насильства.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо жорстокі напади на активних кандидатів (у депутати Європарламенту. - Ред.) та їхніх помічників у передвиборчій боротьбі... Той, хто скоює напади на людей, які діють на користь суспільства, насправді скоює напад на відкрите і демократичне суспільство". З такою заявою від імені всього уряду Німеччини, не чекаючи запитань журналістів, виступила заступниця офіційного представника канцлера ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann) на урядовій пресконференції в понеділок, 6 травня.

Приводом став напад минулої п'ятниці, 3 травня, у Дрездені на кандидата від соціал-демократів у депутати Європарламенту Маттіаса Екке (Matthias Ecke) в той момент, коли він розклеював у столиці Саксонії передвиборчі плакати. Екке побили так жорстоко, що в лікарні йому довелося робити операцію на обличчі.

2790 нападів на німецьких політиків у 2023 році

Екке - далеко не перший німецький політик, який став жертвою нападу. Найгучніші випадки останніх років - це замах із ножем на обербургомістерку Кельна, безпартійну Генріетте Рекер (Henriette Reker) у жовтні 2015 року і вбивство з пістолета глави адміністративного округу Кассель, християнського демократа Вальтера Любке (Walter Lübcke) у червні 2019-го.

Похорон Вальтера Любке. Політика застрелили у 2019 році Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

У 2023 році правоохоронні органи Німеччини нарахували загалом 2790 нападів на політиків німецьких партій, представлених у Бундестазі, та їхніх депутатів різного рівня. Найчастіше - у 1219 випадках - їхніми жертвами стали представники партії "Союз-90/Зелені". На другому місці - праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (478 нападів), серед соціал-демократів (СДПН) - 420 постраждалих, серед лібералів (ВДП) - 290, серед консерваторів із блоку ХДС/ХСС - 180.

Такі дані навів уряд Німеччини у відповіді на депутатський запит представника фракції "Альтернатива для Німеччини" (АдН). У 2019 році, до речі, жертвами нападів найчастіше ставали представники саме цієї партії.

Образи та погрози - теж напади

Як пояснив на урядовій пресконференції представник МВС Німеччини Максиміліан Каль (Maximilian Kall), нападами вважаються не тільки застосування фізичного насильства, а й погрози, наклеп, образи, висловлювання ненависті.

Біля входу в будівлю МВС Німеччини Фото: Winfried Rothermel/dpa/picture alliance

"Коли погрожують вбивством або зґвалтуванням, це теж, зрозуміло, напади, - констатував він. - Виникла і наростає атмосфера насильства, що тільки ще більше підбурює до насильницьких дій, можливо, насамперед з боку молодих людей, у яких з'являється почуття вседозволеності і бажання так чинити". Речникам німецьких міністерств належить зберігати внутрішньополітичний нейтралітет і не допускати критичних висловлювань на адресу тих чи інших партій.

Хто нагнітає пристрасті в Німеччині?

Головна кандидатка від німецьких соціал-демократів на виборах до Європарламенту Катаріна Барлей (Katarina Barley) прямо звинувачує у створенні токсичної атмосфери в Німеччині правих популістів з АдН: "Ми все ще пам'ятаємо слова Александера Ґауланда (Alexander Gauland) - "ми будемо її цькувати". Колишній, а тепер почесний голова АдН Ґауланд мав тоді на увазі канцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel), полювання на яку праві популісти погрожували розпочати як помсту за її міграційну політику.

Александер Ґауланд погрожував почати цькування Анґели Меркель Фото: picture-alliance/dpa/S. Schuldt

"Уже котрий рік АдН сіє ненависть і здійснює цькування, чого раніше у нас у політиці ніколи не було", - підтверджує міністр охорони здоров'я, представник СДПН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), маючи на увазі післявоєнну історію Німеччини. А депутат Бундестагу від цієї ж партії Робін Месарош (Robin Mesarosch) багатозначно нагадує про те, що "нацисти почали не з концентраційних таборів, вони спочатку залякували, били і вбивали політичних супротивників".

"Невже ми вже дійшли до цього?" - запитує депутат на своїй сторінці у Facebook. "Це нагадує нам про справді найтемніші часи цієї країни", - нібито заочно відповідає йому прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія, консерватор із ХДС Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer), виступаючи напередодні в дискусії на першому каналі телебачення ФРН (ARD).

АдН - також серед жертв нападів

Водночас за кількістю нападів на політиків із застосуванням насильства лідирує сама "Альтернатива для Німеччини". Минулого року жертвами побоїв стали 86 правих популістів і 62 представника Зелених.

Але, як підкреслила у своїй заяві Крістіане Гоффманн, "насильство ніколи не може бути інструментом у політичному протистоянні, при цьому неважливо, проти кого воно спрямоване і з яких мотивів".

Такої ж точки зору дотримується і голова профспілки німецьких поліцейських. "Терор проти політиків неприпустимий, - заявив Райнер Вендт (Rainer Wendt). - Той, хто цього не розуміє, веде справу до дедалі глибшого розколу суспільства".