Напади на політиків у ФРН: підозрюваний здався поліції

Через випадки агресії щодо політиків у Німеччині скликають екстрене засідання регіональних голів МВС. Тим часом у поліцію Дрездена з'явився 17-річний юнак, який заявив, що брав участь у одному з нападів.

Вранці у неділю, 5 травня, у поліцію Дрездена звернувся 17-річний юнак, який заявив, що брав участь у побитті депутата Європейського парламенту, члена Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіаса Екке (Matthias Ecke) 3 травня, повідомила поліція землі Саксонія.

Тоді на Екке скоїли напад четверо молодиків, які, за словами свідків, були представниками "правого спектра". Вони завдали політику сильних ушкоджень, через які чоловіка ушпиталили. Ймовірно, ця група також побила працівника виборчого штабу партії "Зелені" у той самий день.

Юнак, який звернувся у поліцію, раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців. Поліцейські зауважили, що перевірять його явку з повинною і вона не вплине на ретельність розслідування. При цьому міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер (Armin Schuster) закликав інших учасників нападу також здатися поліції.

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Сплеск "політичної" агресії у ФРН

Напад на представників політсил у Дрездені - далеко не єдиний у Німеччині за останній час. Так, 2 травня у Ессені удар в обличчя отримав заступник голови міської ради Рольф Фліс (Rolf Fliß). Він разом із депутатом Бундестагу Каєм Ґерінґом (Kai Gehring) вертався із заходу "Зелених", коли дискусія з групою перехожих швидко переросла в сварку, що завершилася нападом.

Опозиційні партії також скаржились на агресію. Зокрема, у Християнсько-демократичному союзі та Лівій партії повідомляли про залякування їхніх працівників і зривання плакатів.

Лідери СДПН у Саксонії звинуватили правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та інші правоекстремістські групи у розпалюванні ненависті проти демократичних політиків.

Втім, останніми днями фіксуються випадки агресії і проти самої АдН. Так, вранці 4 травня у місті Нордгорн на заході ФРН біля інформаційного стенду побили політика цієї партії, пише dpa. У неділю поліція Дрездена повідомила про напад на інформаційний стенд АдН. Також в місті зафіксували пошкодження плакатів одразу кількох політсил - як коаліційних, так і опозиційних.

Через напади "Зелені" у Саксонії вирішили більше не посилати своїх членів самих розклеювати плакати. Інші партії також розглядають таку можливість, зауважує dpa.

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Голів МВС федеральних земель збирають на екстрене засідання

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser)скликала на вівторок, 7 травня, екстрене засідання голів МВС федеральних земель через напади.

Напередодні як канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), так і президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликали об'єднатися проти подібних нападів, наголосивши на небезпеці, яку вони становлять для демократії.

Ввечері у неділю у Дрездені і Берліні відбудуться демонстрації проти насильства щодо політиків.