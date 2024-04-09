АдН і Кремль: "корисні ідіоти" чи підкуплені політики?

"Альтернативу для Німеччини" називають проросійською партією. Скандал навколо одного з її членів знову привернув увагу в ФРН до цієї теми. DW - про те, що ріднить німецьких правих популістів із Кремлем.

"На даний момент федеральне правління партії виходить з невинуватості пана Бистрона". Про це у спільній заяві повідомили співголови правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel) та Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) після засідання керівництва партії у понеділок, 8 квітня.

Петр Бистрон Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Петр Бистрон (Petr Bystron) - депутат Бундестагу від АдН і кандидат цієї партії на майбутніх виборах до Європарламенту в червні. Наприкінці березня у чеських та німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бистрон співпрацював і можливо отримував гроші від проросійського пропагандистського медіапорталу Voice of Europe, який, як припускають спецслужби Чехії, був створений з метою впливу на європейських політиків та фінансувався з Росії.

Бистрон, зазначили лідери АдН, "категорично відкинув" висунуті проти нього звинувачення та "викладе письмово усі зроблені ним заяви".

Праві популісти з АдН - часті гості у Росії

Петр Бистрон далеко не перший діяч АдН, якого звинувачують у тісних контактах із владою Росії, зв'язках з російськими пропагандистами та послужливою ретрансляцією кремлівських наративів.

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Патріарх АдН та її почесний голова Александер Ґауланд (Alexander Gauland) у 2015 році, нагадує Süddeutsche Zeitung, їздив з однопартійцями до Санкт-Петербурга на зустріч із особистим референтом Путіна - за рахунок одного з відданих російському президентові олігархів. А у 2017 році делегації німецьких правих популістів Росія сплатила навіть переліт на приватному фешенебельному літаку. І саме представників АдН часто запрошують до Росії як нібито незалежних закордонних "спостерігачів". Були вони у Москві, зокрема, на так званих президентських виборах у березні цього року.

Москва, 8 грудня 2020 року. Глава МЗС РФ Сергій Лавров (ліворуч) та співголова АдН Тіно Хрупалла Фото: Außenministerium Russland

У 2020 році делегація АдН була в Москві, Тіно Хрупаллу тоді, ледь не як державного діяча, приймав Сергій Лавров. "Я не вважаю його воєнним злочинцем", - говорив Хрупалла восени 2022 року в інтерв'ю каналу німецького телебачення ZDF про Путіна, коли вже весь світ знав про те, що відбувалося у Бучі в перші дні повномасштабного російського вторгнення.

А за тиждень до його початку, 17 лютого 2022 року депутат Бундестагу від АдН, російський німець, який виріс у Казахстані Ойген Шмідт (Eugen Schmidt) цитував, у тому числі й російською, з трибуни німецького парламенту вірш Євгена Євтушенка "Чи хочуть росіяни війни?" і впевнено заявив, що, звісно, ​​не хочуть. У ті дні Кремль запевняв, що жодного нападу на Україну не буде. Насправді ж російські танкісти вже готувалися прогрівати двигуни.

Російська модель - зразок для АдН

Діячі АдН зовсім не обов'язково надають Кремлю платні пропагандистські послуги, вони агітують щиро. У Німеччині таких людей часом називають "корисними ідіотами", які працюють на "господаря" зовсім безкорисливо, за переконанням.

Багатьом функціонерам партії збудована Путіним авторитарна система, яку раніше називали "керованою демократією", є дуже бажаною альтернативою ліберальній західній демократії. "Російська громадська модель служить для багатьох в АдН прикладом", - зазначає професор Вольфґанґ Шредер (Wolfgang Schroeder) з університету в Касселі, який стежить за розвитком цієї партії фактично з моменту її створення. Праві популісти, каже він, бачать у російській моделі єднання національних та авторитарних сил із церквою, противагу "зіпсованому міграцією" ліберальному Заходу.

Маґдалена Гесс Фото: Privat

Політолог і громадянська активістка з Оффенбурга Маґдалена Гесс (Magdalena Hess) також вважає, що внутрішня політика Росії відповідає ідеологічним уявленням АдН, а тому праві популісти вважають її привабливою: "У Росії протягом років пригнічують меншини, ліквідують свободу друку, там тримаються за давно застарілу опору на викопні енергоносії, заперечуючи тим самим зміну клімату з вини людини та інші наукові дані".

Крім того, зазначила Магдалена Гесс у коментарі для DW, "в особі путінської Росії АдН бачить сильного партнера у справі віддалення Німеччини від Європейського Союзу, що є основною метою партії з 2013 року".

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Що сказав би Віллі Брандт?

У Росії та її війні проти України АдН знайшла дві теми, які добре підходять до того профілю, на який ця партія претендує - партія захисту німецьких інтересів та партія миру, зазначає Süddeutsche Zeitung. Інтересам Німеччини, кажуть діячі АдН, суперечать санкції, що викликали зростання цін на енергоносії, що шкодить економіці країни та її мешканцям. Тобто дешеві нафта та газ, на думку правих популістів, важливіші за допомогу Україні відбити агресію.

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Вони вимагають припинити постачання зброї Києву, що і піти на мирні переговори, що означало б піддатися диктату Москви. "Своєю політикою щодо Росії АдН створює видимість прихильності до політики розрядки, яку проводив (колишній канцлер ФРН у 1969-1974 роки. - Ред. ) Віллі Бранд (Willy Brandt)", - пояснює Шредер. - Тим самим АдН вдало обслуговує поширене у Німеччині прагнення миру”.

Своєю чергою Гесс вважає, що таку "сильну підтримку "Альтернативою для Німеччини" російського режиму неможливо пояснити без корупції". Провідних діячів АдН уже давно підозрювали у тому, що їм приплачували із Росії, заявила Гесс. "Тепер, - додала вона, - це підтвердили чеські спецслужби".

Кремль фінансує позов "АдН" проти постачання зброї Україні? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video