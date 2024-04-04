Депутат Бундестагу від АдН заперечує отримання грошей від РФ

За твердженням німецького депутата Петра Бистрона, він не отримував грошей від росіян за публікації на платформі Voice of Europe. Цей майданчик фігурує в схемі підкупу європейських політиків за участю Віктора Медведчука.

Депутат Бундестагу від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Петр Бистрон (Petr Bystron) заперечує отримання грошей від сайту новин Voice of Europe, що опинився в центрі скандалу навколо підкупу Росією європейських політиків, повідомляє у четвер, 4 квітня, німецька інформаційна агенція dpa.

У заяві до партійного керівництва, яка є в розпорядженні агентства, Бистрон зазначив: "Я жодного разу не отримував жодних грошових виплат або криптовалюти від співробітника VoE (або будь-якого росіянина)".

Він також поскаржився на "кампанію проти політиків з шести європейських партій", включаючи його самого. За його твердженням, робиться спроба не допустити отримання ними хороших результатів на виборах і запобігти створенню фракції цих партій у Європейському парламенті.

Бистрон є другим номером у партійному списку "АдН" на виборах до Європарламенту, які відбудуться 9 червня. Письмової заяви від нього вимагали лідери фракції "АдН" Аліс Вайдель (Alice Weidel) і Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) після того, як його ім'я з'явилося в скандалі з російськими грошима. Напередодні вони повідомили, що депутат має подати її не пізніше четверга. Найближчими днями керівництво партії обговорюватиме подальші дії у зв'язку з цією ситуацією.

Медведчук і підкуп європейських політиків

Наприкінці березня влада Чехії заявила, що розкрила мережу поширення російської пропаганди в Європі та підкупу європейських політиків. А німецьке видання Der Spiegel і чеська газета Denik N опублікували деталі цієї схеми.

За їхніми даними, частиною мережі є сайт новин Voice of Europe, а в її центрі знаходиться Віктор Медведчук - кум президента РФ Володимира Путіна, який був народним депутатом України, одним із лідерів забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя", обвинувачуваний в державній зраді та виданий зрештою Росії.

На сайті Voice of Europe регулярно публікувалися заклики європейських політиків припинити допомогу Україні. Деяким авторам цих закликів, за інформацією журналістів, за це платили гроші - в окремих випадках співмірні з видатками на агітацію на виборах у Європарламент.

За їхніми даними, йдеться про політиків з Німеччини, Бельгії, Франції, Угорщини, Нідерландів і Польщі. Конкретних імен ЗМІ не назвали, але зазначали, що на сайті публікувалися інтерв'ю членів "АдН" - Бистрона і депутата Європарламенту Максиміліана Кра (Maximilian Krah).