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ПолітикаНімеччина

Депутат Бундестагу від АдН заперечує отримання грошей від РФ

Степан Смишляєв | Ольга Лебедєва
4 квітня 2024 р.

За твердженням німецького депутата Петра Бистрона, він не отримував грошей від росіян за публікації на платформі Voice of Europe. Цей майданчик фігурує в схемі підкупу європейських політиків за участю Віктора Медведчука.

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Депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Петр Бистрон
Депутат Бундестагу від АдН Петр Бистрон заперечує отримання грошей в рамках схеми підкупу Росією європейських політиківФото: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

Депутат Бундестагу від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Петр Бистрон (Petr Bystron) заперечує отримання грошей від сайту новин Voice of Europe, що опинився в центрі скандалу навколо підкупу Росією європейських політиків, повідомляє у четвер, 4 квітня, німецька інформаційна агенція dpa.

У заяві до партійного керівництва, яка є в розпорядженні агентства, Бистрон зазначив: "Я жодного разу не отримував жодних грошових виплат або криптовалюти від співробітника VoE (або будь-якого росіянина)".

Він також поскаржився на "кампанію проти політиків з шести європейських партій", включаючи його самого. За його твердженням, робиться спроба не допустити отримання ними хороших результатів на виборах і запобігти створенню фракції цих партій у Європейському парламенті.

Бистрон є другим номером у партійному списку "АдН" на виборах до Європарламенту, які відбудуться 9 червня. Письмової заяви від нього вимагали лідери фракції "АдН" Аліс Вайдель (Alice Weidel) і Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) після того, як його ім'я з'явилося в скандалі з російськими грошима. Напередодні вони повідомили, що депутат має подати її не пізніше четверга. Найближчими днями керівництво партії обговорюватиме подальші дії у зв'язку з цією ситуацією.

Медведчук і підкуп європейських політиків

Наприкінці березня влада Чехії заявила, що розкрила мережу поширення російської пропаганди в Європі та підкупу європейських політиків. А німецьке видання Der Spiegel і чеська газета Denik N опублікували деталі цієї схеми.

За їхніми даними, частиною мережі є сайт новин Voice of Europe, а в її центрі знаходиться Віктор Медведчук - кум президента РФ Володимира Путіна, який був народним депутатом України, одним із лідерів забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя", обвинувачуваний в державній зраді та виданий зрештою Росії.

На сайті Voice of Europe регулярно публікувалися заклики європейських політиків припинити допомогу Україні. Деяким авторам цих закликів, за інформацією журналістів, за це платили гроші - в окремих випадках співмірні з видатками на агітацію на виборах у Європарламент.

За їхніми даними, йдеться про політиків з Німеччини, Бельгії, Франції, Угорщини, Нідерландів і Польщі. Конкретних імен ЗМІ не назвали, але зазначали, що на сайті публікувалися інтерв'ю членів "АдН" - Бистрона і депутата Європарламенту Максиміліана Кра (Maximilian Krah).

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