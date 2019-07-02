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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вибори до Європарламенту".
Вибори до Європейського парламенту проводяться кожні п'ять років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі, сіють ворожнечу на Закарпатті. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.
Результати виборів до Європарламенту, попри зміни у складі його більшості, не становлять серйозного ризику для інтересів України. Але Києву треба буде шукати союзників серед новообраних євродепутатів, кажуть експерти.