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Вибори до Європарламенту

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вибори до Європарламенту".

Вибори до Європейського парламенту проводяться кожні п'ять років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Страсбурзі вперше зібрався новообраний Європарламент

У Страсбурзі вперше зібрався новообраний Європарламент 02.07.2019

Депутати Європейського парламенту зібрались на установче засідання. У фракціях планують обговорити обрання голови Європарламенту.
У Брюсселі навели приклади російської дезінформації на виборах до Європарламенту

У Брюсселі навели приклади російської дезінформації на виборах до Європарламенту 14.06.2019

Єврокомісія опублікувала звіт про дезінформацію, за допомогою якої здійснювалися спроби вплинути на вибори до Європарламенту. На прохання DW єврокомісар Джуліан Кінг назвав приклади дезінформації з Росії.
Єврокомісія: З Росії намагалися вплинути на вибори до Європарламенту

Єврокомісія: З Росії намагалися вплинути на вибори до Європарламенту 14.06.2019

Єврокомісія опублікувала звіт про протидію дезінформації під час виборів до Європарламенту. У ньому говориться про російські спроби понизити явку та вплинути на вибір громадян ЄС.
Правопопулісти з дев'яти країн створили фракцію в Європарламенті

Правопопулісти з дев'яти країн створили фракцію в Європарламенті 13.06.2019

Фракція "Ідентичність і демократія" стала п'ятою за чисельністю в новому складі Європарламенту. Італійці з "Ліги Півночі" є найбільшою групою депутатів в її складі.

Від Парижа до Ужгорода: як Кремль пригодовує ультраправих (відео)

Від Парижа до Ужгорода: як Кремль "пригодовує" ультраправих (відео) 07.06.2019

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.

Європейські популісти на російському пайку: як Кремль підтримує ультраправих від Парижа до Ужгорода (06.06.2019) 06.06.2019

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі, сіють ворожнечу на Закарпатті. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.

Прем'єр Італії Джузеппе Конте пригрозив коаліції своєю відставкою

Прем'єр Італії Джузеппе Конте пригрозив коаліції своєю відставкою 04.06.2019

Італійські політсили "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" мають працювати разом або відбудуться дострокові парламентські вибори, заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.
Коментар: На Німеччину чекають великі зміни

Коментар: На Німеччину чекають великі зміни 03.06.2019

Відставка голови СДПН Налес робить дострокові вибори в Німеччині ймовірнішими та наближає кінець доби Меркель. Але партіям "великої коаліції" варто уникати скороспішних рішень, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль.
Андреа Налес на чолі Соціал-демократичної партії Німеччини: крах сподівань

Андреа Налес на чолі Соціал-демократичної партії Німеччини: крах сподівань 03.06.2019

У неї були великі плани з реформування німецьких соціал-демократів. Але рейтинги партії продовжують падати. Тож результати виборів змусили її піти у відставку. Що вдалося зробити першій жінці на чолі СДПН?
Лідерка німецьких соціал-демократів Андреа Налес йде у відставку

Лідерка німецьких соціал-демократів Андреа Налес йде у відставку 02.06.2019

Після поразки Соціал-демократичної партії Німеччини на виборах до Європарламенту її лідерка Андреа Налес йде з посади голови партії та фракції.
Опитування: зелені у Німеччині вперше випередили ХДС/ХСС

Опитування: зелені у Німеччині вперше випередили ХДС/ХСС 01.06.2019

Німецькі зелені мають підтримку 27 відсотків німецьких виборців, свідчать дані опитування центру Forsa. На другій сходинці - ХДС/ХСС з рейтингом у 26 відсотків.

Європарламент позбавив попередньої акредитації всіх іспанських депутатів

Європарламент позбавив попередньої акредитації всіх іспанських депутатів 01.06.2019

Колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона і його соратника Тоні Коміна не пропустили до будівлі Європарламенту. Після цього його голова Антоніо Таяні скасував акредитацію для всіх іспанських депутатів.
Як лідери ЄС вирішили ділити посади після виборів до Європарламенту

Як лідери ЄС вирішили ділити посади після виборів до Європарламенту 29.05.2019

Після виборів до Європарламенту в ЄС почали домовлятися, хто очолить Єврокомісію та інші інституції ЄС. Цього разу пристрасті обіцяють бути сильнішими, ніж зазвичай. Про що домовилися на саміті ЄС, - у репортажі DW.
Меркель пропонує Вебера на посаду голови Єврокомісії

Меркель пропонує Вебера на посаду голови Єврокомісії 28.05.2019

Канцлерка ФРН Анґела Меркель пропонуватиме лідера християнських демократів у Європарламенті Манфреда Вебера на посаду голови Європейської Комісії.
Відлуння євровиборів у Києві: чого очікують в Україні від нового Європарламенту

Відлуння євровиборів у Києві: чого очікують в Україні від нового Європарламенту 28.05.2019

Результати виборів до Європарламенту, попри зміни у складі його більшості, не становлять серйозного ризику для інтересів України. Але Києву треба буде шукати союзників серед новообраних євродепутатів, кажуть експерти.

Лідерці ХДС закидають наміри влаштувати цензуру в інтернеті

Лідерці ХДС закидають наміри влаштувати "цензуру в інтернеті" 28.05.2019

Лідерка німецьких консерваторів пропонує обговорити, чи слід регулювати політичні дискусії в інтернеті перед виборами. Цю ідею гостро критикує німецька опозиція.

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