Вибори до Європарламенту

Як лідери ЄС вирішили ділити посади після виборів до Європарламенту

Після виборів до Європарламенту в ЄС почали домовлятися, хто очолить Єврокомісію та інші інституції ЄС. Цього разу пристрасті обіцяють бути сильнішими, ніж зазвичай. Про що домовилися на саміті ЄС, - у репортажі DW.