Ле Пен відхрещується від німецьких правих

Розрив між правопопулістською французькою партією "Національне об'єднання" і "Альтернативою для Німеччини", яка ідейно близька до правого екстремізму, став кульмінацією низки скандалів навколо німецьких правих. Керівництву АдН довелося реагувати після того як французькі праві заявили, що більше не хочуть бути в одній фракції з німцями. За лічені тижні до голосування на виборах до Європарламенту президія "Альтернативи для Німеччини" заборонила виступати з передвиборчою агітацією очільнику власного виборчого списку Максиміліану Кра (Maximilian Krah), хоча й залишила його на чолі списку. Зняти його з виборів або потіснити з першого місця у виборчому списку з юридичної точки зору неможливо, пояснюють у партії.

Червоні лінії правих

Дистанціюються від Кра і його колишні соратники по Адн у Європарламенті. У вівторок, 23 травня, на засіданні німецької делегації у фракції "Ідентичність і демократія" у Європарламенті, проголосували за виключення свого вже екслідера з лав фракції, що об'єднує низку крайніх правих партій Європи. Це сталося після того, як у Франції, Італії та інших країнах викликало обурення інтерв'ю цього німецького політика італійському виданню La Repubblica, в якому той висловився проти категоричних історичних оцінок діяльності нацистської організації Schutzstaffel (SS). "Я ніколи не скажу, що будь-хто, хто носив однострій SS, однозначно був злочинцем", - зазначив Кра в тому інтерв'ю. SS була стрижнем злочинного режиму націонал-соціалістів, її підрозділи скоїли чимало воєнних злочинів по всій Європі, зокрема й у Франції.

Применшення злочинів SS стало останньою краплею, що переповнила чашу терпіння вже колишніх соратників у ставленні до Максиміліана Кра і АдН загалом. Глава французької партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що Кра "перетнув червоні лінії". Вочевидь, скандальні заяви німецького політика не вписуються у лінію, яку вже тривалий час сповідує неформальна лідерка "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. Донька ультранаціоналіста Жана-Марі Ле Пена намагається зробити імідж партії, яку вона успадкувала від батька, більш поміркованим. Це може бути, як вважають оглядачі, продиктовано сподіванням 2027 року виграти президентські вибори, які Ле Пен тричі програвала поміркованим кандидатам. На нинішніх виборах до Європарламенту "Національне об'єднання" випереджає в опитуваннях всіх конкурентів, зокрема лібералів на чолі з президентом Еммануелем Макроном.

Представник АдН Максиміліан Кра перетнув багато "червоних ліній", навіть як на правого політика Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Чвари назрівають давно

Традиційно німецькі і французькі праві, які дотепер були соратниками по фракції "Ідентичність і демократія" у Європарламенті дотримувалися спільного знаменника у ключовому для націоналістичних партій питанні - міграційному. Аж поки нещодавно не спалахнув скандал після появи у ЗМІ інформації про закриту зустріч німецьких ультраправих, яка відбулася взимку у передмісті Берліна. У тій зустрічі, в якій взяли участь і представники АдН, йшлося, зокрема, про "реміграцію", як у жаргоні крайніх націоналістів називається ідея примусового виселення з Німеччини мігрантів, зокрема й тих, хто отримав статус політичного притулку. Скандал навколо тієї зустрічі став першим тривожним дзвіночком для французьких правих, для яких стає проблемою співпраця з АдН, яка у Німеччині перебуває під наглядом органів захисту Основного закону як партія, всередині якої окремі групи мають ознаки прихильності до радикально націоналістичної ідеології, що суперечить засадам демократичного суспільства.

У лютому Марін Ле Пен викликала керівництво АдН і євродепутата Максиміліана Кра до Парижу. Однак на зустрічі з лідеркою французьких правих німці, наскільки відомо зі ЗМІ, не стали брати на себе зобов'язання дистанціюватися від терміну "реміграція" і не включати відповідний пункт до політичної програми. Згодом стало відомо, що крім французів від співпраці з АдН у Європейському парламенті відмовилися й італійці з правопопулістської партії "Ліга" на чолі з колишнім главою МВС Італії Матео Сальвіні.

Очікується, що після виборів до Європарламенту, які відбудуться з 6 по 9 червня, праві популісти і ультранаціоналісти реорганізують свою фракційну приналежність. Дотепер вони були представлені у Європарламенті двома групами: "Ідентичність і демократія" (ІД) та "Європейські консерватори і реформісти" (ЄКР). Остання з них вважається більш поміркованою і частіше голосує синхронно з фракціями більшості, констатує Софія Русак, експертка брюссельського аналітичного центру CEPS. "Видно, що ЄКС намагається виглядати поміркованіше, адже це збільшує можливості долучитися до влади і мати більше впливу. Вони зрозуміли, що впливати на рішення можна лише з поміркованою позицією, а не з позиції радикальних правих", - зазначає Русак.

Марін Ле Пен з главою створеної нею партії Жорданом Барделлою Фото: Alain Jocard/AFP/Getty Images

АдН заважає Мелоні

Дотепер яблуком розбрату серед європейських правих було передовсім ставлення до російської агресивної війни проти України. У складі фракції ІД домінували проросійські політики. Натомість у складі ЄКР ключову роль відіграють польські націонал-консерватори та італійські "Fratelli" на чолі з прем'єркою Джорджією Мелоні, які підтримують Україну.

Схоже, однак, що ця лінія розмежування потроху стирається. Марін Ле Пен і Джорджія Мелоні вже не виключають формування спільної фракції у Європарламенті після виборів. На з'їзді правопопулістських і радикальних правих партій Європи у Мадриді минулими вихідними Джорджія Мелоні заявила, що хоче об'єднати європейських правих. "Ми об'єднуємо партії, які поділяють спільне бачення, хоч вони і можуть мати дуже різну думку щодо окремих нюансів. Лівих ми відправимо в опозицію", - наголосила Мелоні.

У себе на батьківщині італійська прем'єрка очолює коаліцію правих партій: її власну Fratelli d'Italia, яку зараховують до неофашистських партій, а також правопопулістської "Ліги" і християнських демократів з партії "Вперед, Італіє", яку багато років очолював покійний експрем'єр Сильвіо Берлусконі. Попри націоналістичну риторику всередині країни, на європейській арені Мелоні виступає з доволі поміркованими позиціями і підтримує трансатлантичну дружбу між країнами НАТО.

До цього правого формування у складі французьких "Національних зборів", італійських Fratelli і, як очікується, польської "Право і справедливість" не пасує німецька АдН, яка має ознаки правого екстремізму, радикально критикує ЄС і не дистанціюється від Росії. Скандали навколо очільника списку АдН на виборах до Європарламенту Максиміліана Кра лише прискорили процес дистанціювання інших правих від цієї партії. Крім висловлювань німецького політика про SS ще раніше ударом по репутації Кра став арешт одного з його помічників за підозрою у шпигуванні на користь Китаю.

Мелоні (ліворуч) і Ле Пен мають великі плани щодо співпраці правих партій Європи Фото: Alessandro Serrano/Photoshot/picture alliance

Праві можуть посилити позиції

Опитування прогнозують посилення позицій правопопулістських, націоналістичних і радикальних правих партій. Разом вони можуть отримати від 21 до 25 відсотків від 720 місць у Європарламенті.

Тим часом лідерка християнських демократів (фракція Європейської народної партії), глава Єврокомісії Урсела фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не виключила ситуативної співпраці з правими популістами щодо окремих законодавчих ініціатив. "Червоною лінією є питання, чи визнають вони демократичні засади, чи поділяють наші цінності, дотримуються принципів правової держави і підтримують Україну", - заявила фон дер Ляєн після затвердження її як лідерки виборчого списку Європейської народної партії.

"Альтернатива для Німеччини", згідно з опитуваннями громадської думки, може отримати на виборах до Європарламенту голоси близько 15 відсотків німців і стати другою за після християнських демократів силою за кількістю делегованих до Брюсселя депутатів.