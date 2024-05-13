У Німеччині суд підтвердив підозру АдН у правому екстремізмі

Вищий адміністративний суд у Мюнстері підтвердив рішення нижчої інстанції та статус правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" як "підозрюваної у правому екстремізмі". Це дає спецслужбам право нагляду за партією.

Вищий адміністративний суд у Мюнстері визнав правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) підозрюваною у правому екстремізмі. У понеділок, 13 травня, суд відхилив апеляцію партії та підтвердив рішення суду нижчої інстанції, адміністративного суду в Кельні, ухвалене у 2022 році. Таким чином, суд визнав законною відповідну класифікацію АдН з боку Федерального відомства з охорони конституції (BfV).

За словами головуючого судді Ґеральда Бука (Gerald Buck), є достатньо фактичних доказів того, що АдН робить зусилля, спрямовані проти людської гідності представників певних груп та проти принципів демократії. Суд визнав обґрунтованими підозри, що значна частина АдН має на меті "надавати громадянам ФРН з міграційним минулим лише юридично принижений статус". Це є неприйнятною дискримінацією та несумісно з Основним законом, вказується у рішенні суду.

Крім того, є достатньо підстав підозрювати АдН у діях, пов'язаних із зневагою людської гідності іноземців та мусульман, зазначається у рішенні. Суд також виявив докази антидемократичних зусиль партії.

Спецслужби мають право нагляду за діяльністю АДН

Таким чином, BfV може, як і раніше, здійснювати нагляд за діяльністю німецьких правих популістів, використовуючи певні розвідувальні засоби, зокрема, вербувати інформаторів та вести спостереження за представниками партії.

Суд у Мюнстері розглядав протест створеної у 2013 році партії проти її визнання у масштабах усієї Німеччини організацією, що підозрюється у правому екстремізмі. Цей статус АдН отримала від Федерального відомства з охорони конституції у березні 2021 року. BfV класифікувало АдН як "підозрювану у правоекстремістських устремліннях" та поставило під нагляд спецслужб.

АдН засідає в Бундестазі та більшості ландтагів

Нині АдН засідає у Бундестазі та 15 із 16 земельних парламентів (ландтагів - Ред.). За опитуваннями, нині "Альтернатива для Німеччини" має 19-відсотковий рейтинг схвалення виборців; у деяких східних землях Німеччини він набагато вищий. Найближчими роками керівництво партії розраховує взяти участь у формуванні урядів федеральних земель на Сході ФРН, де позиції АдН особливо сильні. Крім того, партія збирається вперше висунути кандидата на посаду канцлера Німеччини.

Напередодні виборів до Європарламенту навколо АдН розгорнулися чергові скандали. Видання Correctiv у січні повідомило, що правопопулісти провели таємну зустріч із неонацистами та правими радикалами, на якій обговорювали серед іншого виселення біженців та іноземців із ФРН. Після публікації у ФРН зчинилася хвиля протестів проти правих екстремістів і розгорілася дискусія про можливість заборони АдН. У демонстраціях, що відбулися у багатьох містах Німеччини, брали участь сотні тисяч людей.

Ще один скандал пов'язаний із підозрами у зв'язках з РФ та Китаєм депутата Європарламету від АдН Максиміліана Кра (Maximilian Krah). Прокуратура Дрездена розпочала попереднє розслідування проти Кра за підозрою в отриманні грошей із цих двох країн. Крім того, Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування щодо колишнього співробітника Кра за підозрою у шпигунстві на Китай.

У лютому 2024 року адміністративний суд Кельна підтвердив ухвалене раніше рішення Федерального відомства з охорони конституції про визнання екстремістською організації "Молода альтернатива" - молодіжного крила АдН.

