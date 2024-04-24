Шпигунство: асистент євродепутата від АдН працював на Китай?

У Німеччині заарештували ще одного ймовірного шпигуна. Цього разу йдеться про помічника Максиміліана Кра із правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Декого це зовсім не здивувало. DW розповідає подробиці.

Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) був правий: "Це лише початок, будуть і ще подібні справи". Так експерт з питань безпеки фракції "Християнсько-демократичного Союзу" (ХДС) у Бундестазі прокоментував у понеділок, 22 квітня, повідомлення про арешт у Дюссельдорфі та Бад-Гомбурзі трьох громадян ФРН, підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю.

Не минуло й доби, як у Дрездені заарештували ще одного імовірного китайського шпигуна - 43-річного Цзяня Г. А минулого тижня, 17 квітня, поліція міста Байройт затримала двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці диверсій у Німеччині за завданням російських спецслужб. Отже - три великі шпигунські справи протягом лише одного тижня.

"Як Росія, так і Китай мають тут налагоджені зв'язки у сферах політики, економіки та науки, щоб знаходити в них людей та фірми, які стають інструментами посилення китайського впливу та ведення гібридної війни, - вказує Родеріх Кізеветтер. - Німеччина ж погано захищена від операцій спецслужб і дуже вразлива. Для Китаю Німеччина - легка нажива”.

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Цзянь Г.: студент, комерсант, шпигун

Максиміліан Кра Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/dpa/picture alliance

Цзянь Г. - випадок надзвичайний. Федеральна прокуратура закидає йому шпигунство на користь іноземної спецслужби в особливо тяжкій формі. Цей громадянин Німеччини китайського походження мав безпосередній доступ до всіх матеріалів Європейського парламенту, оскільки був помічником одного з євродепутатів - представника правопопулістської німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Максиміліана Кра (Maximilian Krah).

За інформацією німецьких ЗМІ, Цзянь Г. приїхав у Німеччину у 2002 році навчатися у Дрезденському університеті. Згодом там же зайнявся комерцією, якийсь час перебував у лавах "Соціал-демократичної партії Німеччини". У якийсь момент його шляхи перетнулися з Максиміліаном Кра, який працював у Дрездені адвокатом. Звела їх разом юридична процедура започаткування Цзянем однієї фірми.

Коли у 2019 році Кра був обраний депутатом Європарламенту, він запросив до себе у Брюссель і Цзяня Г., влаштувавши його на роботу своїм асистентом.

Агент у Європарламенті, інформатор в опозиції

Перебуваючи на цій посаді, Цзянь, як вважає прокуратура, передавав своїм замовникам у Пекіні внутрішню інформацію з Європарламенту, зокрема, щодо рішень, які готуються. За даними тижневика Der Spiegel, при цьому йшлося, наприклад, про "наслідки китайського впливу для забезпечення безпеки та захисту об'єктів критичної інфраструктури Європейського Союзу".

Прокуратура також підозрює затриманого у тому, що він багато років був платним інформатором у колах китайської опозиції Фото: Uli Deck/dpa

Крім того, затриманого підозрюють у тому, що він упродовж багатьох років був платним інформатором у колах китайської опозиції, вистежував китайських опозиціонерів у Німеччині. Цзянь Г. зустрічався в Індії і з Далай-ламою, а потім, пише Der Spiegel, він критикував китайську компартію за "насильницьке придушення" мешканців Тибету. Насправді ж, Цзянь Г. діяв за завданням міністерства держбезпеки КНР.

У поле зору німецьких правоохоронних органів він потрапив уже понад 10 років тому. Німецькі журналісти дізналися, що тоді Цзянь Г. пропонував їм свої послуги інформатора. Але співпраці не вийшло: німці сумнівалися у його надійності та підозрювали у ньому подвійного агента.

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Євродепутат із "китайським акцентом"

Німецький інформаційний портал t-online ще минулого року звертав увагу на підвищений інтерес Максиміліана Кра та його помічника в Європарламенті до Китаю, на заснування фірм та організацій з "китайським акцентом". За інформацією Der Spiegel, минулого року Цзянь Г. пропонував політикам-початківцям "Молодої Альтернативи" - молодіжної організації АдН - поїздки до Китаю: квитки власним коштом, все інше оплачує приймаюча сторона.

Логотип китайського концерну Huawei Фото: Chen Jialiang/dpa/picture alliance

Сам Максиміліан Кра їздив в Пекін та інші китайські міста у 2019 році, відвідував і центр розробок китайського концерну Huawei, шість ночей провів у фешенебельних готелях. Після повернення із поїздки, пише Der Spiegel, умовляв своїх однопартійців - депутатів Бундестагу - переглянути їхнє критичне ставлення до концерну Huawei.

Згодом в інтерв'ю правоекстремістському виданню Zuerst! Кра нарікав на те, що Захід перетворив, мовляв, Китай на "свого улюбленого ворога", говорив, що якщо Європа хоче бути "незалежним гравцем на глобальній арені, а не просто васалом американців", то їй треба "прагнути добрих відносин з Китаєм". Розповіді про "табори перевиховання" для уйгурів у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР він називав "страшилками".

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АдН - фактор ризику для безпеки Німеччини

"Мене це якось не дивує", - прокоментував голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер (David McAllister) те, що за підозрою у шпигунстві заарештували асистента саме правопопулістського євродепутата Максиміліана Кра. "Заарештовано одного з найближчих співробітників головного кандидата АдН (на виборах у Європарламент. - Ред.), який очевидно шпигував за завданням китайських спецслужб за опозиціонерами та дисидентами", - заявив Макаллістер і додав, що це цілком підходить профілю депутата Кра та його партії.

Константін фон Ноц Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Представник німецьких "Зелених" Константін фон Ноц (Konstantin von Notz) вважає, що "АдН уже давно стала серйозним фактором ризику для безпеки нашої країни". Політики з цієї партії, нагадує він, "завжди опиняються там, де деспоти цього світу шукають послужливих помічників для вивідування секретів наших підприємств та цілеспрямованого підриву нашої демократії". Лідерам АдН, за його словами, "автократичні режими цього світу - чи то Росія, Китай чи Північна Корея - очевидно ближчі, ніж демократії, що вкоренилися у Німеччині та інших країнах Європи".

Фон Ноц очолює в Бундестазі комітет з контролю за спецслужбами, який збирається у секретному режимі. Це єдиний комітет німецького парламенту, у який його депутати більшістю голосів - з міркувань безпеки - відмовилися обрати представників АдН.

"Спочатку закиди в нечистому отриманні грошей з Кремля, тепер ймовірне шпигунство на користь Китаю: АдН занурюється в болото підозр у розголошенні державних таємниць та злочинних махінаціях, - заявив заступник голови фракції СДПН у Бундестазі Дірк Візе (Dirk Wiese). - Що на черзі? Північна Корея?".

Втім, і в самій АдН не схильні прикрашати ситуацію. "Повідомлення про арешт співробітника пана Кра за підозрою у шпигунстві дуже тривожні", - повідомив прессекретар партії та пообіцяв, що АдН "зробить усе, щоб допомогти розслідуванню".

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