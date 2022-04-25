Марін Ле Пен - французька політикиня, лідерка правоекстремістської партії "Національний фронт". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марін Ле Пен".

Марін Ле Пен була кандидатом у президенти Франції від "Національного фронту" на виборах 2017-го року. Вона пройшла в другий тур, але врешті-решт програла голосування, отримавши підтримку лише від 33,9 відсотка виборців. Її суперник і переможець виборів Еммануель Макрон отримав 66,1 відсотка голосів. Марін - молодша донька засновника партії, Жан-Марі Ле Пена. За професією вона адвокат, двічі розлучена й мати трьох дітей. Ле Пен очолила "Національний фронт" у 2011 році та проголосила курс на його "дедемонізацію" - публічну відмову від расистських та антисемітських поглядів батька. Однак по суті партія залишилась ультраправою. Ле Пен відкидає ідею мультикультурного суспільства та виступає проти того, що вона називає "ісламізацією Європи". Політик пропонує скоротити соціальні виплати для іноземців та вимагає негайно висилати тих з них, хто вчинив злочин. Крім того, вона є прихильницею смертної кари. В економіці Ле Пен сповідує, радше, ліві погляди й виступає за підвищення соціальних виплат і посилення ролі держави. Загалом вона є прихильницею курсу на протекціонізм за принципом "спершу - Франція". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.