Суд над Ле Пен: як маніпулюють коштами Євросоюзу

Марін Ле Пен та її партію "Національне об'єднання" звинувачують у нецільовому використанні коштів ЄС. І це не поодинокий випадок. Борці з корупцією вважають, що правила Європарламенту недостатньо суворі.

Марін Ле Пен - обличчя французьких ультраправих і триразова кандидатка у президенти, яка, як і раніше, прагне обійняти вищий державний пост у Франції. Її робота як членкині Європейського парламенту з 2004 по 2017 рік опинилася зараз у центрі уваги в рамках історичного судового процесу, що триває в Парижі.

Французькі прокурори звинувачують політикиню в керівництві незаконною "системою" нецільового використання європейських грошей, у рамках якої люди, влаштовані на посади помічників депутатів Європарламенту, які отримували за це зарплату, насправді працювали або на саму Ле Пен, або на її партію. Загалом перед судом постануть понад 20 людей, пов'язаних із партією "Національне об'єднання".

Якщо Ле Пен визнають винною, їй може загрожувати до 10 років в'язниці і штраф на суму до мільйона євро. Її також можуть позбавити права обіймати державні посади протягом кількох років, що може перегородити політикині шлях до президентського палацу, який вона прагне зайняти у 2027 році.

Тим не менш, перед першим засіданням суду 56-річна лідерка "Національного об'єднання" виглядала абсолютно непохитною. "Я тут, щоб викласти наші аргументи. Я абсолютно спокійна, - сказала вона журналістам. - На карту поставлено свободу парламенту. Ми не порушили жодних правил".

Зловживання коштами ЄС - "не унікальний випадок"

Паризька прокуратура стверджує, що Ле Пен була однією із кількох членів "Національного об'єднання", раніше відомого як "Національний фронт", хто з 2004 по 2016 рік реалізовував схему з фіктивними робочими місцями. Її батько, засновник "Національного фронту" 96-річний Жан-Марі Ле Пен, також серед обвинувачених.

Слідчі дійшли висновку, що співробітникам партії нижчої ланки, наприклад, охоронцям, давали фіктивні посади помічника європарламентаря, щоб вони отримували зарплату з європейських грошей, а не з банківського рахунку партії. Обвинувачених підозрюють у незаконному використанні 6,8 мільйона євро, виділених Європейським парламентом на цілі євродепутатів.

Хоча справа Ле Пен і потрапила в заголовки європейських газет, це не єдиний випадок ймовірного нецільового використання коштів Європарламенту. До того як Велика Британія покинула ЄС 2020 року, кілька парламентарів від політсили євроскептиків UKIP, на чолі якої на той час був Найджел Фарадж, стикнулися з подібними звинуваченнями і були вимушені повернути сотні тисяч євро.

У 2023 році нідерландське видання Follow the Money і німецька газета Die Welt повідомили, що 108 членів Європарламенту вимушено повернули загалом два мільйони євро, нібито недоцільно використані в період з 2019 по 2022 рік.

Що в "чорній скриньці" євродепутатів?

За словами Ніка Айосси, представника правозахисної організації Transparency International в ЄС, у цих випадках може йтися про широкий спектр порушень - від "недбалої бухгалтерії" до "навмисного шахрайства". Причому працевлаштування асистентів депутатів ЄП - не єдиний спосіб нецільового використання коштів в інтересах окремого євродепутата або його партії.

"Ле Пен звинувачують у зловживанні конкретними виплатами, але є й інші, які являють собою "чорну скриньку" в рамках фінансування", - наголосив Айосса. За його словами, для звіту за виплати на загальні витрати, які в сукупності на всіх 705 євродепутатів становлять близько 40 мільйонів євро з грошей платників податків, не потрібно жодної квитанції.

Так, щомісячна виплата в розмірі близько п'яти тисяч євро надається для покриття витрат у виборчому окрузі, безпосередньо пов'язаних з діяльністю євродепутата. Наприклад, на оренду та утримання офісу в країні-члені ЄС, де його було обрано. Існують правила, за якими ці гроші мають бути витрачені, але квитанції про витрати не потрібні.

Прозорість - головний інструмент проти розтрати коштів ЄП

Існує ціла низка правил і заходів, яких мають дотримуватися євродепутати та їхні співробітники, щоб запобігти розтраті або нецільовому використанню коштів, наголосили DW у пресслужбі Європарламенту у відповідь на запитання про звинувачення на адресу "Національного об'єднання".

"Європейський парламент приділяє велику увагу чесності, прозорості та підзвітності під час політичної діяльності своїх членів", - заявив прессекретар, вказавши на подальше посилення правил після "Катаргейту".

Депутатам Європарламенту в рамках "Катаргейту" хабарі давали валізами з грошима Фото: AFP

Цей корупційний скандал у Європарламенті розгорівся в грудні 2022 року. У центрі уваги опинилися заступниця голови ЄП Єва Кайлі та ще низка депутатів. Бельгійська прокуратура підозрює, що Катар намагався через них "вплинути на рішення Європарламенту за допомогою значних грошових сум і подарунків". Кайлі та іншим фігурантам справи висунуто обвинувачення в причетності до злочинної організації, відмиванні грошей і корупції. Під час обшуків у фігурантів справи було вилучено 1,5 мільйона євро. Цей скандал, під час якого видних членів законодавчого органу звинуватили в отриманні грошей, які іноді передавали у вигляді готівки у валізах, завдав серйозної репутаційної шкоди Європарламенту.

Як відреагує на процес електорат Ле Пен?

Марта Лорімер, експертка з Лондонської школи економіки, яка відстежує політику французьких ультраправих, вважає, що судовий процес навряд чи завдасть серйозного удару Ле Пен. З огляду на євроскептичну і націоналістичну спрямованість "Національного об'єднання", прихильники партії навряд чи будуть обурені передбачуваним нецільовим використанням європейських фондів, вважає вона: "Її основний електорат, ймовірно, це не дуже хвилює".

"Є спосіб, за допомогою якого Ле Пен може обернути все на свою користь: припустити, що це політичний процес, - пояснила Лорімер. - Схоже, саме такої лінії захисту вона дотримується".

Упевненість Ле Пен та її прихильників, яку публічно ті висловлюють з приводу "позитивного результату" процесу, базується на рішеннях аналогічного суду, що завершився кілька місяців тому. У жовтні 2017 року прокуратура Парижу почала слідчу перевірку щодо представників близької до президента Франції Еммануеля Макрона центристської партії "Демократичний рух" у зв'язку з підозрою у "зловживанні службовим становищем" під час найму фіктивних помічників у Європейському парламенті. Судові органи Франції оцінили нелегітимні витрати в 1,4 мільйона євро.

У підсумку сім років потому кримінальний суд виправдав Франсуа Байру - лідера "Демократичного руху" і ще двох підозрюваних. Ще вісім членів партії, включно з п'ятьма колишніми депутатами Європарламенту, засудили до умовного тюремного ув'язнення строком від 10 до 18 місяців і штрафу в розмірі від 10 тисяч до 50 тисяч євро.

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