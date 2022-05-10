Еммануель Макрон - французький політик, колишній банкір. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Макрон, Еммануель".

Еммануель Макрон - переможець президентських виборах у Франції 2017-го року. У другому турі цей проєвропейський політик отримав 66,1 відсотка голосів. Макрон прийшов у велику політику, ставши радником президента-соціаліста Франсуа Олланда, а пізніше - міністром економіки. На початку 2016 року він пішов з уряду і партії, заснувавши свій рух "Вперед!" Пізніше рух отримав нову назву - "Республіка на марші!" На виборах 2017-го року Макрон вважався незалежним кандидатом. Він виступає за збереження Євросоюзу, його подальшу інтеграцію й посилення німецько-французького тандему. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.