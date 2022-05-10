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Еммануель Макрон

Еммануель Макрон - французький політик, колишній банкір. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Макрон, Еммануель".

Еммануель Макрон - переможець президентських виборах у Франції 2017-го року. У другому турі цей проєвропейський політик отримав 66,1 відсотка голосів. Макрон прийшов у велику політику, ставши радником президента-соціаліста Франсуа Олланда, а пізніше - міністром економіки. На початку 2016 року він пішов з уряду і партії, заснувавши свій рух "Вперед!" Пізніше рух отримав нову назву - "Республіка на марші!" На виборах 2017-го року Макрон вважався незалежним кандидатом. Він виступає за збереження Євросоюзу, його подальшу інтеграцію й посилення німецько-французького тандему. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС 10.05.2022

На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.
Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе десятиліття

Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе "десятиліття" 09.05.2022

Нинішні правила ЄС можуть призвести до того, що процес вступу до Євросоюзу для України триватиме кілька років або десятиліть, вважає Еммануель Макрон. Тому він пропонує побудувати політичну спільноту довкола ЄС.
Макрон під час інавгурації пообіцяв стати новим президентом для Франції

Макрон під час інавгурації пообіцяв стати "новим президентом" для Франції 07.05.2022

Під час інавгураційної промови Еммануель Макрон пообіцяв докласти зусиль до уникнення ескалації внаслідок російської війни в Україні, назвавши вторгнення РФ одним з найбільших викликів у світі.
Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з Азовсталі

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з "Азовсталі" 03.05.2022

Уперше за понад місяць президент Франції Еммануель Макрон зателефонував Путіну. Розмова тривала понад дві години.

Першотравнева хода в Парижі переросла в заворушення

Першотравнева хода в Парижі переросла в заворушення 01.05.2022

Частина учасників першотравневої ходи в Парижі почала ламати магазини та бити шибки, затримано щонайменше 29 людей.

Коментар: Перемога Еммануеля Макрона на виборах - шанс для Європи

Коментар: Перемога Еммануеля Макрона на виборах - шанс для Європи 25.04.2022

Переобрання Еммануеля Макрона - це також демократична відповідь на напад Росії на Європу та мандат на подальший розвиток проєкту європейського об'єднання, вважає Франк Гофманн.
Вітання Макрону: на виборах у Франції перемогла Європа

Вітання Макрону: на виборах у Франції "перемогла Європа" 24.04.2022

Європейські політики з полегшенням відреагували на перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції. За попередніми результатами, чинний глава французької держави набрав 58,54 відсотка голосів виборців.
Еммануель Макрон перемагає на виборах президента у Франції - екзитполи

Еммануель Макрон перемагає на виборах президента у Франції - екзитполи 24.04.2022

За даними соціологічних опитувань, за Еммануеля Макрона у другому турі президентських виборів у Франції проголосували щонайменше 57 відсотків виборців, а за Марін Ле Пен - не більше 43 відсотків.
У Франції триває другий тур президентських виборів

У Франції триває другий тур президентських виборів 24.04.2022

За президентське крісло у другому турі перегонів у Франції змагаються чинний глава державт Еммануель Макрон та лідерка правопопулістів Марін Ле Пен. У Словенії в неділю проходять парламентські вибори.
Другий тур виборів у Франції: хто переможе - Макрон чи Ле Пен?

Другий тур виборів у Франції: хто переможе - Макрон чи Ле Пен? 23.04.2022

Від того, хто переможе у другому турі президентських виборів у Франції, залежить не лише доля французів, а і всієї Європи. Які шанси у Макрона та чому Ле Пен сприймають як загрозу ЄС?
Франція передасть Україні важку артилерію - Макрон

Франція передасть Україні важку артилерію - Макрон 22.04.2022

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передає Україні протитанкові ракетні комплекси "Мілан" та самохідні гаубиці "Цезар".

Макрон застеріг від можливої ескалації у війні РФ проти України

Макрон застеріг від можливої ескалації у війні РФ проти України 22.04.2022

За словами президента Франції, випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" викликає занепокоєння, ризик подальшої ескалації у війні з Україною "дуже високий".
Вибори президента у Франції: Макрон та Ле Пен обмінялися звинуваченнями

Вибори президента у Франції: Макрон та Ле Пен обмінялися звинуваченнями 21.04.2022

Эммануель Макрон та Марін Ле Пен після телевізійних дебатів, що тривали три години, перейшли до фінального етапу агітації перед вирішальним туром виборів президента Франції.

Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну

Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну 17.04.2022

Володимир Зеленський закликав відвідати Україну президентів США та Франції Джо Байден та Еммануеля Макрона. "Щоб вони побачили все на власні очі", - сказав президент України в інтерв'ю CNN.
Макрон: Заяви в бік Росії про геноцид можуть спровокувати ескалацію

Макрон: Заяви в бік Росії про геноцид можуть спровокувати ескалацію 14.04.2022

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що слово "геноцид" мають вживати юристи, а не політики.
У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів

У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів 13.04.2022

Речник українського МЗС висловив своє розчарування небажанням французького лідера визнати геноцид українців з боку РФ та пояснив, що росіяни та українці не є братами.

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