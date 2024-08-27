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ПолітикаФранція

ОАЕ запросили у Франції доступ до Павла Дурова

Ліза Ламбрехт
27 серпня 2024 р.

Об'єднані Арабські Емірати хочуть надати консульську допомогу затриманому засновнику Telegram Павлу Дурову, який має громадянство ОАЕ. Відповідний запит Абу-Дабі надіслав французькій владі.

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Павло Дуров
Павлу Дурову може загрожувати у Франції до 20 років в'язниціФото: Tatan Syuflana/AP Photo/picture alliance

Об'єднані Арабські Емірати звернулися до уряду Франції з проханням надати їм доступ до затриманого засновника Telegram Павла Дурова, який, окрім російського та французького, має також громадянство ОАЕ. Про це повідомила ввечері в понеділок, 26 серпня, представниця міністерства закордонних справ ОАЕ Афра аль-Хамелі на платформі Х.

Абу-Дабі "пильно стежить" за справою Дурова і має намір надати йому "всі необхідні консульські послуги в терміновому порядку", підкреслили в зовнішньополітичному відомстві країни. "Благополуччя громадян ОАЕ, захист їхніх інтересів і надання їм усіх аспектів підтримки є ключовим пріоритетом для Об'єднаних Арабських Еміратів", - додали в МЗС.

Затримання Павла Дурова

Засновника Telegram затримали після прильоту в паризький аеропорт Ле-Бурже ввечері 24 серпня. Як повідомив прокурор Парижа, Дурова підозрюють у бездіяльності під час адміністрування платформи Telegram щодо фінансових і кіберзлочинів, які здійснюються через неї. За попередніми даними, розслідують 12 ймовірних злочинів, зокрема відмову ділитися інформацією з правоохоронними органами, співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми, розповсюдженні наркотиків, хакерстві та шахрайстві.

Термін утримання Дурова під вартою продовжено до 28 серпня. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що справа Дурова не має політичного характеру.

Останніми роками Павло Дуров жив у Дубаї, куди переніс і штаб-квартиру Telegram, що налічує близько 900 мільйонів активних користувачів на місяць, зазначає Bloomberg. Уряд Арабських Еміратів спростив іноземцям отримання довгострокової посвідки на проживання, а також надав громадянство невеликій кількості впливових і багатих людей. За даними Forbes, у Дурова, крім громадянства Франції, РФ і ОАЕ, є також громадянство держави Сент-Кітс і Невіс. Водночас термін дії його російського паспорта станом на 2022 рік уже сплив.

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