Макрон призначив нового прем'єра Франції

Президент Франції Еммануель Макрон призначив у четвер, 5 вересня, на посаду прем'єр-міністра країни 73-річного консервативного політика Мішеля Барньє.

"Він доручив йому сформувати об'єднуючий уряд, який служитиме країні та французькому народу", - повідомила пресслужба Єлисейського палацу .

Призначення відбулося після "безпрецедентної кількості консультацій" між главою держави і представниками головних політичних сил Франції.

Барньє став найстаршим керівником кабінету міністрів Франції в сучасній історії, змінивши наймолодшого, 35-річного, Габріеля Атталя, зазначають французьке видання Le Figaro та міжнародна інформаційна агенція Reuters.

Досвід в уряді та структурах ЄС

Барньє представляє правоцентристську партію "Республіканці". За час своєї політичної кар'єри він обіймав різні керівні посади у Франції, де вже у віці 27 років став депутатом парламенту, а згодом обіймав міністерські посади в кількох французьких урядах.

Потім Барньє відзначився і в структурах Європейського Союзу, зокрема з 2016 до 2019 року він керував переговорами про умови виходу Великобританії з ЄС - так званого Brexit.

2021 року Барньє пропонував свою кандидатуру для участі в президентських виборах від партії "Республіканці", однак програв у першому турі внутрішньопартійного голосування.

Вибори у Франції та відставка Атталя

Атталь подав у відставку в липні - незабаром після того, як стали відомі результати дострокових парламентських виборів, на яких центристський блок Макрона посів друге місце і втратив більшість у Національних зборах.

Перше місце за підсумками виборів посіла ліва коаліція "Новий народний фронт", яка здобула 182 депутатські мандати. У президентської коаліції "Разом за республіку" 168 місць у парламенті. Ультраправа партія "Національне об'єднання" з союзниками з партії "Республіканці" отримала 143 місця. Для абсолютної більшості в палаті партія повинна мати 289 мандатів.