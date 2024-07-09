Вибори у Франції: якими можуть бути наслідки для України

На парламентських виборах у Франції сенсаційно перемогли не ультраправі, а блок лівих партій. Але абсолютної більшості у них нема. Як цей результат вплине на підтримку України і що буде з постачанням французької зброї?

На дострокових парламентських виборах у Франції, всупереч прогнозам, сенсаційно перемогли не ультраправі, а блок французьких лівих партій "Новий народний фронт". Утім, одноосібної абсолютної більшості у Національних зборах Франції у них не буде, і тому їм доведеться домовлятися з опонентами - найімовірніше, з блоком "Разом за республіку" президента Еммануеля Макрона. Як цей результат виборів у Франції вплине на підтримку України і що буде з постачанням французької зброї?

Позиція щодо України ультраправих та ультралівих

Французький політолог Домінік Моісі нагадує, що під час передвиборчої кампанії голова ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла намагався балансувати в питаннях України і заявляв, що не дозволить "російському імперіалізму поглинути таку союзну державу як Україна". Його позиція полягає в тому, щоб підтримувати Україну і при цьому уникати ескалації з Росією, наголошував лідер ультраправих.

Своєю чергою екслідерка "Національного об'єднання", голова фракції партії у парламенті Марін Ле Пен, яка залишається ключовою фігурою у цій політсилі, теж запевняла, що виступає за підтримку України, але з певними "червоними лініями". "Ми будемо підтримувати Україну. Але ми встановили наші застереження, особливо щодо розгортання французьких військ на українській землі", - заявляла вона під час передвиборчої кампанії. Окрім відправлення французьких військових в Україну, її друга "червона лінія" - це дозвіл Україні бити французькими ракетами по території Росії. За словами Ле Пен, у разі приходу до влади її політична сила не дозволить Києву це робити.

Марін Ле Пен більше не очолює "Національне об'єднання", але залишається обличчям партії Фото: Louise Delmotte/AP/picture alliance

Що стосується лівого табору, то публічно вони теж не виступають проти підтримки України. Представник найбільш радикального крила лівого блоку "Новий народний фронт", лідер крайньої лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон заявляв, що "жодна з партій у Національних зборах у лівому спектрі ніколи не казала, що поставки зброї Україні мають бути припинені". "Дехто вважає, що Зеленський і Путін нічим не відрізняються. Але я думаю, що є різниця, тому що Путін перетнув кордон і ми не можемо цього прийняти в Європі", - стверджував він.

Лідер крайньої лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон Фото: Louise Delmotte/AP Photo/picture alliance

Експерти: публічно можна казати одне, а робити - інше

За словами опитаних DW експертів, публічно можна і не відмовляти в поставках зброї Україні, але на практиці в разі приходу до влади лівих цей процес може затягуватися під різними приводами. Особливо на фоні ставлення Меланшона до ЄС і турбулентності виборів у Німеччині та США.

"Партія Жан-Люк Меланшона - пропутінська і виступає за так звані "мирні переговори". Але інші партії, зокрема партії навколо Емануеля Макрона, прагнуть продовжувати надсилати зброю Україні", - зазначає у розмові з DW відома французька публіцистка Паскаль Юг, яка мешкає в Берліні.

Еммануель Макрон до кінця його президентських повноважень у 2027 році відповідатиме за зовнішню політику та оборону Франції Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Окрім того, те, що у результаті виборів ультраправим не вдалося прийти до влади, ще не означає, що вони програли, кажуть експерти. Просто тріумф "Національного об'єднання" може відбутися на наступних виборах і тоді це матиме негативні наслідки як для Євросоюзу, так і для України.

"Це політична партія євроскептиків, націоналістів і популістів. У них тісні зв'язки з путінською Росією. Багатьох кандидатів з "Національного об'єднання" викрили під час передвиборчої кампанії, що вони проросійські", - каже експерт аналітичного центру Eurasia Group Муджтаба Рахман.

За словами експертів, у короткостроковій перспективі результати цих виборів не матимуть вкрай негативних наслідків для відносин між Україною і Францією, адже зовнішню політику та оборону визначає президент - повноваження Макрона на цій посаді закінчуються у 2027 році. Тож Париж і надалі підтримуватиме Київ, але може поменшати ініціатив щодо надання інших видів озброєнь і особливо обговорення можливості відрядження французьких військових в Україну.