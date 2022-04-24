Президентські вибори у Франції 2017 року відбулися в два тури - 23 квітня й 7 травня. Переможцем виборів став Еммануель Макрон. У червні партія Макрона "Республіка на марші" дістала перемогу й на парламентських виборах.

У першому турі головна боротьба за посаду французького президента розгорнулась між лідером руху "Вперед!" Еммануелем Макроном, кандидатом від "Республіканців" й екс-прем'єром Франції Франсуа Фійоном, представницею правопопулістського "Національного фронту" Марін Ле Пен та лівим кандидатом Жан-Люком Меланшоном. У другий тур вийшли Макрон, набравши 24 відсотки голосів, та Ле Пен, за яку проголосувало понад 21 відсоток виборців. Переможцем другого туру став Еммануель Макрон. За нього проголосувало 66,1 відсотка виборців. Марін Ле Пен у другому турі отримала 33,9 відсотка голосів. Внаслідок парламентських виборів, які відбулися в червні 2017-го року, партія Макрона "Республіка на марші!" здобула 308 з 577 місць. Для абсолютної більшості необхідно мати 289 мандатів. Крім того, ще 42 місця отримали союзники Макрона - центристська партія "Демократичний рух".