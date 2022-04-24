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Вибори у Франції

Президентські вибори у Франції 2017 року відбулися в два тури - 23 квітня й 7 травня. Переможцем виборів став Еммануель Макрон. У червні партія Макрона "Республіка на марші" дістала перемогу й на парламентських виборах.

У першому турі головна боротьба за посаду французького президента розгорнулась між лідером руху "Вперед!" Еммануелем Макроном, кандидатом від "Республіканців" й екс-прем'єром Франції Франсуа Фійоном, представницею правопопулістського "Національного фронту" Марін Ле Пен та лівим кандидатом Жан-Люком Меланшоном. У другий тур вийшли Макрон, набравши 24 відсотки голосів, та Ле Пен, за яку проголосувало понад 21 відсоток виборців. Переможцем другого туру став Еммануель Макрон. За нього проголосувало 66,1 відсотка виборців. Марін Ле Пен у другому турі отримала 33,9 відсотка голосів. Внаслідок парламентських виборів, які відбулися в червні 2017-го року, партія Макрона "Республіка на марші!" здобула 308 з 577 місць. Для абсолютної більшості необхідно мати 289 мандатів. Крім того, ще 42 місця отримали союзники Макрона - центристська партія "Демократичний рух".

Вітання Макрону: на виборах у Франції перемогла Європа

Вітання Макрону: на виборах у Франції "перемогла Європа" 24.04.2022

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У Франції триває другий тур президентських виборів

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За президентське крісло у другому турі перегонів у Франції змагаються чинний глава державт Еммануель Макрон та лідерка правопопулістів Марін Ле Пен. У Словенії в неділю проходять парламентські вибори.
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Марін Ле Пен та її соратників підозрюють у тому, що вони використали отримані від Європарламенту гроші у власних цілях. Французька прокуратура проводить перевірку.
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Президент Франції Еммануель Макрон має високі шанси бути переобраним на наступний термін. Після того, як він набрав найбільше голосів у першому турі, глава держави заручився підтримкою низки найсильніших конкурентів.
Президентські вибори у Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - екзитполли

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За даними екзит-поллів у Франції, до другого туру президентських виборів виходять чинний президент Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

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В Україну з вантажем, назад з біженцями: гуманітарний конвой з ФРН - "Європа у фокусі" (04.04.2022) 04.04.2022

Що кажуть про Путіна росіяни, які втекли в Німеччину. Як санкції б'ють по економіці Росії. Як війна в Україні впливає на президентську кампанію у Франції.
Новий вирок Саркозі: політичний камбек скасовується?

Новий вирок Саркозі: політичний камбек скасовується? 01.10.2021

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Експрезидента Франції Саркозі відправили на рік під домашній арешт

Експрезидента Франції Саркозі відправили на рік під домашній арешт 30.09.2021

Французький суд визнав Ніколя Саркозі винним у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2012 року. Експрезидента Франції засудили до року домашнього арешту.
Французькі правопопулісти переобрали головою партії Марін Ле Пен

Французькі правопопулісти переобрали головою партії Марін Ле Пен 04.07.2021

Члени партії "Національне зібрання" переобрали головою політсили Марін Ле Пен. За опитуваннями, наступного року вона може скласти конкуренцію Еммануелю Макрону на президентських виборах.

Вибори у Франції: правопопулісти програли - попередні дані

Вибори у Франції: правопопулісти програли - попередні дані 27.06.2021

У другому турі регіональних виборів у Франції партія правих популістів Марін Ле Пен "Національне об'єднання", за попередніми даними, не виграє в жодному регіоні.
У Франції проходить перший тур регіональних виборів

У Франції проходить перший тур регіональних виборів 20.06.2021

Регіональні вибори у Франції експерти називають "генеральною репетицією" перед президентськими виборами. Аналітики відзначають зростання популярності ультраправих під керівництвом Марін Ле Пен.
Франція: чергова сходинка для Марін Ле Пен на шляху до президентства?

Франція: чергова сходинка для Марін Ле Пен на шляху до президентства? 19.06.2021

За десять місяців до президентських виборів у Франції Марін Ле Пен бореться за символічну перемогу на місцевих виборах. Ультраправі можуть уперше отримати контроль над цілим регіоном на південному сході країни.
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