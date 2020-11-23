Новий вирок Саркозі: політичний камбек скасовується?

Суд у Парижі 30 вересня засудив експрезидента Франції Ніколя Саркозі до одного року позбавлення волі - за те, що політик витратив на передвиборчу кампанію 2012 року 42,8 мільйона євро замість дозволених 22,5 мільйона. Це вже другий вирок стосовно Саркозі за останній рік.

У березні внаслідок розслідування нелегального фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року Саркозі засудили до трьох років позбавлення волі, двох із яких - умовно. Та попри це ще донедавна багато експертів вважали участь 66-річного політика у президентських виборах 2022 року цілком реальною. Однак після другого вироку виглядає на те, що про тріумфальне повернення Саркозі до Єлисейського палацу можна забути. Чи все-таки ні?

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Поразка на перегонах із Франсуа Олландом

Під час президентських виборів 2012 року Ніколя Саркозі поступився цілковито позбавленому харизми соціалістові Франсуа Олланду. Та попри це, на думку низки експертів, свій політичний вплив у Парижі Саркозі не втратив донині. Чинний глава держави Еммануель Макрон регулярно проводить з ним довірливі перемовини. Крім того, деякі міністри нинішнього уряду Франції - наприклад, прем'єр-міністр країни Жан Кастекс або глава МВС Франції Жеральд Дарманен - у минулому користувалися довірою консервативного політика або працювали в його команді.

На президентських виборах 2012 року Ніколя Саркозі поступився соціалісту Франсуа Олланду

На цьому тлі політичний камбек Ніколя Саркозі на виборах глави держави у 2022 році багатьом спостерігачам видавався цілком реалістичним, навіть попри запевнення самого політика, що він більше не планує балотуватися на пост президента Франції.

Саркозі та "справа Бетанкур"

Однак уявити собі такий розвиток подій стає дедалі важче. Вирок, який суд виніс у справі Саркозі в березні 2021 року, був пов'язаний з так званою "справою Беттанкур" і зробив політика першим президентом П'ятої Республіки, засудженим до реального терміну ув'язнення.

Йдеться про незаконні пожертвування з боку співвласниці французької косметичної компанії L'Oreal, мільярдерки Ліліан Бетанкур, які Саркозі використав для фінансування своєї передвиборної кампанії 2007 року.

Спадкоємиця статків компанії L'Oréal Ліліан Бетанкур

У 2013 році тоді вже експрезидента виправдали за цими звинуваченнями, але його телефонні переговори з адвокатом, перехоплені органами юстиції в рамках розслідування іншої справи, дозволили слідству отримати нові докази його провини.

Саркозі і "справа Bygmalion"

Вирок, винесений політику 30 вересня 2021 року, суд обґрунтував тим, що у 2012 році Ніколя Саркозі свідомо перевищив максимально допустиму суму витрат на президентську кампанію, хоча чудово знав про наявність обмежень. Виправний суд Парижа постановив, зокрема, що політик продовжував витрачати гроші на передвиборні заходи навіть після письмового попередження про ризик перевищення витрат, проводячи по мітингу щодня.

При цьому він намагався приховати перевитрати за допомогою фіктивної бухгалтерії, яку вела піар-компанія Bygmalion. Вона допомагала Саркозі і ще 13 фігурантам у цій справі оформлювати підроблені рахунки для приховання перевитрат на численні агітаційні мітинги. Пізніше політик звинуватив фірму у збагаченні коштом його передвиборної кампанії.

Під час передвиборчої кампанії 2012 року Саркозі витратив на мітинги удвічі більше, ніж дозволено

Строк позбавлення волі, до якого Саркозі засудили в межах цієї справи (три роки, два з яких - умовно), політик відбуватиме вдома, з електронним браслетом.

Підтримка Саркозі у Франції

Тим часом багато французьких правих політиків, у тому числі очільниця регіону Іль-де-Франс Валері Пекрес, депутат Національних зборів Ерік Клотті і президент Ради регіону О-де-Франс Ксав'є Бертран, після оголошення вироку висловили Саркозі свою підтримку.

"Ніколя Саркозі був великим президентом Республіки. Я пишаюся тим, що входила до його уряду й користувалася його довірою. Я знаю, що він боротиметься до кінця, щоб захистити свою честь, і надсилаю йому сьогодні послання дружби", - написала Пекрес на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Не зволікав зі словами підтримки на адресу Саркозі й голова фракції республіканців у Національних зборах Крістіан Якоб. Він також заявив у соціальних мережах, що пишається тим, що Саркозі був президентом Франції.

Своєю чергою, газета LeParisien 30 вересня опублікувала статтю про вирок Саркозі з таким заголовком: "Справа Bygmalion: Саркозі засуджено, республіканці все ще біля ложа свого ідола". "Як зазвичай, колишній президент отримує підтримку з правого флангу. Засуджено його чи ні, він зберігає за собою важливе символічне місце у колишній родині, особливо напередодні президентських виборів", - говориться у статті.

Хто стане кандидатом республіканців на виборах президента?

Саркозі має намір оскаржити вирок "у справі Bygmalion" - так само як і рішення суду від березня 2021 року. До речі, 30 вересня політик не був особисто присутній у залі суду, однак негайно повідомив через свого адвоката Тьєррі Ерзога про намір подати апеляцію. До її розгляду колишній президент Франції лишатиметься на волі.

Упродовж найближчих тижнів партія "Союз за народний рух", лідером якої кілька років був Ніколя Саркозі, має оголосити свого кандидата на президентських перегонах 2022 року. Чи стане ним Саркозі, поки не зрозуміло.