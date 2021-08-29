 Мерка Парижа Анн Ідальго має намір стати першою президенткою Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2021

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Новини

Мерка Парижа Анн Ідальго має намір стати першою президенткою Франції

У разі обрання главою держави Анн Ідальго обіцяє боротися за рівні права для всіх дітей у Франції. Якщо вона стане президенткою, то буде першою жінкою і першою власницею подвійного громадянства на цій посаді.

Анн Ідальго

Анн Ідальго

Мерка Парижа Анн Ідальго у неділю, 12 вересня, оголосила про висунення своєї кандидатури в президенти Франції. Про це вона офіційно заявила в ході виступу в Руані на півночі Франції, передає агентство AFP.

"Я хочу, щоб у всіх дітей Франції були такі ж можливості, які отримала і я", - наводить її слова агентство dpa. Якщо Анн Ідальго, яка є дочкою робітника і швачки, вдасться стати президенткою, вона стане не тільки першою жінкою на вищій державній посаді, а й першою главою держави з подвійним громадянством: Франції та Іспанії, де вона народилася.

62-річна членкиня Соціалістичної партії Ідальго користується підтримкою лідера соціалістів Олів'є Фора, але їй ще належить пройти внутрішньопартійні праймеріз. На посаді мерки Парижа, яку вона обіймає з 2014 року, Анн Ідальго активно проводила "зелену" політику: за час її перебування на посаді в столиці була значно розширена мережа велосипедних доріжок, багато парковок перебудовані в вуличні кафе і майже повсюдно введено обмеження швидкості 30 км/г.

Ідальго поки підтримують менше 10 відсотків виборців

За результатами опитувань, рівень підтримки Ідальго нині не перевищує 10 відсотків. Критики звинувачують паризьку мерку в тому, що вона не бере до уваги інтереси жителів столичних передмість і недостатньо знає про французькі провінції.

На сьогодні про свій намір брати участь в президентських виборах, запланованих на квітень 2022 року, заявили майже 30 політиків. Чинний президент Еммануель Макрон поки ще нічого не казав з цього приводу.

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