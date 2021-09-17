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Фото: Marcel Ibold/Chromorange/picture alliance
Париж
Париж - столиця Франції. Кількість населення міста перевищує два мільйона двісті тисяч осіб.
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Новини
01.03.2024
1 березня 2024 р.
Париж пообіцяв Києву сотню сучасних дронів-камікадзе
27.02.2024
27 лютого 2024 р.
В МЗС Франції пояснили слова Макрона про відправку військ
27.02.2024
27 лютого 2024 р.
Макрон створює "далекобійну коаліцію"
26.02.2024
26 лютого 2024 р.
Макрон: Треба готуватися до можливого нападу РФ на ЄС
26.02.2024
26 лютого 2024 р.
Допомога Києву: Макрон проведе зустріч з західними лідерами
16.02.2024
16 лютого 2024 р.
Україна і Франція підписали двосторонню безпекову угоду
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Докладно
Ідея Макрона про війська в Україні - як відреагували у ФРН
Ідея Макрона про війська в Україні - як відреагували у ФРН
Еммануель Макрон не виключає розгортання західних військових в Україні. Це викликало серйозні дискусії серед союзників.
Політика
27.02.2024
27 лютого 2024 р.
225 євро за 6 годин парковки - Париж бореться з кросоверами
225 євро за 6 годин парковки - Париж бореться з кросоверами
Мерка Парижу Анн Ідальго бореться за чисте повітря у місті. До ворогів довкілля зарахували "кросовери".
Суспільство
06.02.2024
6 лютого 2024 р.
Париж готується до Олімпіади-2024 за новими стандартами
Париж готується до Олімпіади-2024 за новими стандартами
Господарі цьогорічної Олімпіади хочуть організувати найекологічніші Ігри в історії. Але є багато критичних запитань.
Спорт
08.01.2024
8 січня 2024 р.
Нічний потяг "Берлін-Париж" поєднав дві столиці
Нічний потяг "Берлін-Париж" поєднав дві столиці
З Берліна до Парижа й назад тепер знову можна дістатися нічним поїздом.
Автомобілі та мобільність
13.12.2023
13 грудня 2023 р.
Проблема з клопами є не лише в Парижі: як долати цю халепу?
Проблема з клопами є не лише в Парижі: як долати цю халепу?
Париж бореться з нашестям клопів менш нж за рік до Олімпіади. Цих паразитів надзвичайно важко позбутися.
Здоров'я
06.10.2023
6 жовтня 2023 р.
Париж страждає від нашестя клопів
Париж страждає від нашестя клопів
Навала постільних клопів у Парижі. Паразити заполонили готелі, кінотеатри і громадський транспорт міста.
Панорама
05.10.2023
5 жовтня 2023 р.
01:48 хв.
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Конфлікти
24.07.2023
24 липня 2023 р.
26:00 хв.
Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?
Безлади можуть дати стимул ультраправому "Національному об'єднанню".
Політика
04.07.2023
4 липня 2023 р.
Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями
Німецько-французькій дружбі - 60 років. Яким був шлях обох країн?
Історія
22.01.2023
22 січня 2023 р.
Як у Києві відреагували на відновлення нормандського формату
Політики та експерти в Києві вітають уже сам факт проведення переговорів у "нормандському форматі".
Конфлікти
27.01.2022
27 січня 2022 р.
ПВК Вагнера може витіснити військову місію Заходу з Малі
Слідом за Афганістаном може завершитися ще одна військова місія Заходу - в Малі. DW - з подробицями.
Політика
17.09.2021
17 вересня 2021 р.