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Париж
Фото: Marcel Ibold/Chromorange/picture alliance

Париж

Париж - столиця Франції. Кількість населення міста перевищує два мільйона двісті тисяч осіб.

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Новини

1 березня 2024 р.

Париж пообіцяв Києву сотню сучасних дронів-камікадзе

27 лютого 2024 р.

В МЗС Франції пояснили слова Макрона про відправку військ

27 лютого 2024 р.

Макрон створює "далекобійну коаліцію"

26 лютого 2024 р.

Макрон: Треба готуватися до можливого нападу РФ на ЄС

26 лютого 2024 р.

Допомога Києву: Макрон проведе зустріч з західними лідерами

16 лютого 2024 р.

Україна і Франція підписали двосторонню безпекову угоду

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Докладно

Президент Франції Еммануель Макрон під час конференції у Парижі

Ідея Макрона про війська в Україні - як відреагували у ФРН

Ідея Макрона про війська в Україні - як відреагували у ФРН

Еммануель Макрон не виключає розгортання західних військових в Україні. Це викликало серйозні дискусії серед союзників.
Політика27 лютого 2024 р.
"Кросовер" на одній з вулиць Парижу на тлі плакату "Більше чи менше SUV у Парижі"?

225 євро за 6 годин парковки - Париж бореться з кросоверами

225 євро за 6 годин парковки - Париж бореться з кросоверами

Мерка Парижу Анн Ідальго бореться за чисте повітря у місті. До ворогів довкілля зарахували "кросовери".
Суспільство6 лютого 2024 р.
Логотип Олімпійських ігор у Парижі

Париж готується до Олімпіади-2024 за новими стандартами

Париж готується до Олімпіади-2024 за новими стандартами

Господарі цьогорічної Олімпіади хочуть організувати найекологічніші Ігри в історії. Але є багато критичних запитань.
Спорт8 січня 2024 р.
Вагон потягу Nightjet на головному вокзалі Берліна

Нічний потяг "Берлін-Париж" поєднав дві столиці

Нічний потяг "Берлін-Париж" поєднав дві столиці

З Берліна до Парижа й назад тепер знову можна дістатися нічним поїздом.
Автомобілі та мобільність13 грудня 2023 р.
Обробка дивану від клопів поблизу Парижа

Проблема з клопами є не лише в Парижі: як долати цю халепу?

Проблема з клопами є не лише в Парижі: як долати цю халепу?

Париж бореться з нашестям клопів менш нж за рік до Олімпіади. Цих паразитів надзвичайно важко позбутися.
Здоров'я6 жовтня 2023 р.
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Париж страждає від нашестя клопів

Париж страждає від нашестя клопів

Навала постільних клопів у Парижі. Паразити заполонили готелі, кінотеатри і громадський транспорт міста.
Панорама5 жовтня 2023 р.01:48 хв.
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