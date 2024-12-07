Відень пропонує Києву прийняти мирні переговори

Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) запропонував президенту України Володимиру Зеленському прийняти можливі переговори щодо досягнення миру у війні Росії проти України у своїй країні. "Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти у себе майбутні мирні переговори", - написав Негаммер у соцмережі X за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 7 грудня.

У короткому відео канцлер Австрії зазначив, що у розмові з Зеленським йшлося про те, що буде далі, коли з'явиться шанс знову говорити про мир. "Я запропонував Австрію як місце для таких переговорів. До цього я говорив з обраним американським (обраним. - Ред.) президентом Дональдом Трампом. Ми робимо все можливе, щоб побудувати мости, особливо коли йдеться про те, як відновити мир на європейському континенті", - додав Негаммер.

Зеленський запропонував Австрії приєднатись до декларації G7 щодо України

За словами Зеленського, які наводить його пресслужба, президент України запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про безпекові гарантії для України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

Крім того, Зеленський зазначив Негаммеру, що Україна розраховує на продовження допомоги наступного року, зокрема в гуманітарному розмінуванні, лікуванні та реабілітації поранених цивільних, а також зацікавлена в участі австрійських компаній у відбудові країни.

Зеленський також зазначив, що важливо підтримати українську енергетичну систему під час зими та захистити людей від російських повітряних ударів, зокрема звести укриття у школах та лікарнях.

Зустрічі Негаммера з Зеленським, а також Трампом відбулися 7 грудня у Парижі, де вони перебувають з нагоди відкриття Собору Паризької Богоматері, відновленого після пожежі 2019 року. Трамп заявляв, що після інавгурації 20 січня завершить війну між Росією та Україною протягом доби. Як саме він це зробить, Трамп не пояснював, однак відомо, що його майбутня офіційна команда робить ставку на мирні переговори.

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